ЗМІ повідомляють про відставку Авакова з посади голови МВС: Міністр написав заяву

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав заяву про відставку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляють джерела видання.

Зазначається, що Верховна Рада може розглянути заяву глави МВС 14 липня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фракція "Слуга народу" може зібратися на закрите засідання, на якому обговорять кадрові питання. Джерела журналістів не відкидали, що представники монобільшості говоритимуть про відставку Авакова.

