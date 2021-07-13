ЗМІ повідомляють про відставку Авакова з посади голови МВС: Міністр написав заяву
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав заяву про відставку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляють джерела видання.
Зазначається, що Верховна Рада може розглянути заяву глави МВС 14 липня.
Раніше ЗМІ повідомляли, що фракція "Слуга народу" може зібратися на закрите засідання, на якому обговорять кадрові питання. Джерела журналістів не відкидали, що представники монобільшості говоритимуть про відставку Авакова.
- Почему этот незаменимый министр и его оборотни на местах за 7 лет не закрыли ни одного незаконного пункта приёмки металла ???
А обписані рекламою наркоти будинки?
А параліч системи досудового слідства?
А участь у репресіях проти ветеранів?
А протидія врегулюванню обігу зброї?
Там шлейф.
Правда, теперь страшно себе представить какое дерьмо выберет опг квартал95 министром мвд. Неужели захарченко?
Отож готуйтесь до нового Майдану, або до "Тайоженного Саюзу" з хуʼлом на зразок Білорусі.
Другое дело - насколько Аваков тщеславен чтобы не тихо уехать в Италию на отдых, а начать борьбу против ЗЕ???
Союзников у Авакова мало (может Ахметов?)
Или он о чем-то договорился в США? и тогда можно ждать в ближайший год - серьезных перемен во власти. И скорее всего перемены будут жесткие!
Очередной дворцовый переворот(майдан) мы не переживем. РФ только и ждет этого...безвластия.
Скоріше менгрел Карлсон!
Но, по всяким обычиям Украины, новый менестр хочет свою долю и это почти всё, то устранить старого как два пальца.....
З погрозами "честь имею" від руки.
- Замість авакова новим міністром може стати його ж шавка.