ЗМІ повідомляють про відставку Авакова з посади голови МВС: Міністр написав заяву

ЗМІ повідомляють про відставку Авакова з посади голови МВС: Міністр написав заяву

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков написав заяву про відставку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це повідомляють джерела видання.

Зазначається, що Верховна Рада може розглянути заяву глави МВС 14 липня.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фракція "Слуга народу" може зібратися на закрите засідання, на якому обговорять кадрові питання. Джерела журналістів не відкидали, що представники монобільшості говоритимуть про відставку Авакова.

Читайте також: Разумков про можливість відставки Авакова: Діяльність глави МВС оцінюю доволі позитивно

Аваков Арсен (2191) МВС (3533) відставка (1485)
Топ коментарі
+38
Да ладно!!!

Либо грядет большой шухер и Аваков решил отвалить, либо он сошел с ума.

Рычагов давления на него у ЗЕлядей нет от слова совсем. А вот Аваков со своей армией ментов может ЗЕ на сосиски крутить и никакой Баканов не поможет.
показати весь коментар
13.07.2021 17:39 Відповісти
+31
Если он знает что предстоит нехилый шухер, то вполне логично... Крысы первыми бегут с корабля...
показати весь коментар
13.07.2021 17:44 Відповісти
+28
кто там с 95 квартала еще не при должности?
показати весь коментар
13.07.2021 17:36 Відповісти
Жека подумал, что это бубочкина пися.
показати весь коментар
13.07.2021 18:10 Відповісти
Коломойский об отношениях с Аваковым: Мы с ним подельники. Это больше, чем дружба. И : Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова. Но Моника устала от Коломойского и ушла к Ахметову. Такое уже бывало.
показати весь коментар
13.07.2021 17:55 Відповісти
А вот это уже интересно. Тем более, что сейчас в Киеве начинается акция против беззакония "зеленой" мрази. Все идет к гражданскому неповиновению и Аваков решил не мараться в зеленом дерьме
показати весь коментар
13.07.2021 17:56 Відповісти
думаешь он станет во главе нацжён, да нет, -рал он Украину, его интересует материальное а всё остольное пепел.
показати весь коментар
13.07.2021 18:07 Відповісти
учи биографию Аваковаи почитай про судьбу большинства сторонников руцького мира поинтересуйся. Аваков, далеко не святой, но не дурак однозначно. Он при Яеучаре на Майдан не зассал выйти, а тут какая-то ботва зеленая
показати весь коментар
13.07.2021 20:16 Відповісти
указывай что делать своей жене а мне твойй указки не интересны
показати весь коментар
13.07.2021 22:10 Відповісти
сбрось обороты... как обратился так и ответили. Не надо свои мысли-скакуны другим приписывать. А то что обиделся зря . Ученье - свет.
показати весь коментар
13.07.2021 23:03 Відповісти
жаль, причину не указывают
показати весь коментар
13.07.2021 17:56 Відповісти
А чо??? Сколотил себе "бизнес", теперь можно и покинуть это клопотное кресло. Теперь будет попивать бренди, дуть в трубу и мониторить как идут дела, теперь уже его личные
показати весь коментар
13.07.2021 17:57 Відповісти
Нет,скорее предложит свои "незаменимые" услуги в похоронах зекрысы )
показати весь коментар
13.07.2021 17:58 Відповісти
Разве что, легионом петушни для массовки.
показати весь коментар
13.07.2021 18:06 Відповісти
Та ладно,он стольких ментов прикормил ,что в похороне зекрысы может оказать огромную помощь -и об этом он прекрасно знает)
показати весь коментар
13.07.2021 18:14 Відповісти
И мусарву тоже
показати весь коментар
13.07.2021 18:34 Відповісти
Аваков знає, що буде війна. Аваков лис
показати весь коментар
13.07.2021 17:57 Відповісти
Конечно знает. А после в, в, ерашней статьи - наверняка.
показати весь коментар
13.07.2021 18:06 Відповісти
Когда кто-то говорит, что Аваков офигенный министр, то я задаю один вопрос:
- Почему этот незаменимый министр и его оборотни на местах за 7 лет не закрыли ни одного незаконного пункта приёмки металла ???
показати весь коментар
13.07.2021 17:57 Відповісти
Хіба тільки метал?
А обписані рекламою наркоти будинки?
А параліч системи досудового слідства?
А участь у репресіях проти ветеранів?
А протидія врегулюванню обігу зброї?
Там шлейф.
показати весь коментар
13.07.2021 18:07 Відповісти
Прибарахлися, теперь можно идти в отставку на свою итальянскую виллу.
Правда, теперь страшно себе представить какое дерьмо выберет опг квартал95 министром мвд. Неужели захарченко?
показати весь коментар
13.07.2021 17:57 Відповісти
Ну Аваков завжди вмів пристосуватись, коли вигідно - займав вигідне місце, а коли не вигідно (або пахне смаленим) своєчасно зіскакував. Ходять слухи, що на його місце просувають Данілова? А Данілов кілька днів тому вже розповідав, що у Фейсбуці надто багато критикують зекоМАНДУ. Що Фейсбук в Україні вони закрити не можуть, але з критиканами треба розбиратись. А ще вчора блазень дуже переживав, що всі вже підтримали "кластерну" капітуляцію України перед хуʼлом, тільки москалі чогось тягнуть (мабуть іще чогось хочуть).
Отож готуйтесь до нового Майдану, або до "Тайоженного Саюзу" з хуʼлом на зразок Білорусі.
показати весь коментар
13.07.2021 18:01 Відповісти
То что Авакова ЗЕ рано или поздно заменит было понятно всем с самого начала.
Другое дело - насколько Аваков тщеславен чтобы не тихо уехать в Италию на отдых, а начать борьбу против ЗЕ???
Союзников у Авакова мало (может Ахметов?)
Или он о чем-то договорился в США? и тогда можно ждать в ближайший год - серьезных перемен во власти. И скорее всего перемены будут жесткие!
Очередной дворцовый переворот(майдан) мы не переживем. РФ только и ждет этого...безвластия.
показати весь коментар
13.07.2021 18:01 Відповісти
Рінах? Союзник?
Скоріше менгрел Карлсон!
показати весь коментар
13.07.2021 18:13 Відповісти
Последний из могикан. Интересно, что побудило к такому поступку, должна быть весомая причина.
показати весь коментар
13.07.2021 18:02 Відповісти
Он работает на олигархов, а конкретнее- ахметовский пудель.
показати весь коментар
13.07.2021 18:30 Відповісти
Если Аваков бежит с зелёного корабля, значит корабль скоро пойдёт ко дну)
показати весь коментар
13.07.2021 18:02 Відповісти
Эх.... быстрее-бы.
показати весь коментар
13.07.2021 18:13 Відповісти
Як ти його завуальовано назвав пацюком...Щуром...Ні.Кацапською звучить переконливіше.КРИСОЮ.
показати весь коментар
13.07.2021 18:21 Відповісти
Я толерантный) а то ещё забанят и тут, как в ФБ)
показати весь коментар
13.07.2021 18:24 Відповісти
этож хужее, чем сам себе член откусил
показати весь коментар
13.07.2021 18:03 Відповісти
перейдёт в официальный статус - король игрового бизнеса в Украине.
Но, по всяким обычиям Украины, новый менестр хочет свою долю и это почти всё, то устранить старого как два пальца.....
показати весь коментар
13.07.2021 18:04 Відповісти
Я би так сильно наперед цьому не радів - невідомо, яка по*ань може зайняти його місце. Раптом той же татаров... або й портнов - від не*оха можна чекати всього.
показати весь коментар
13.07.2021 18:09 Відповісти
отож, можно что угодно про авакова говорить, но он самый стабильный министр был, с предсказуемым поведением.
показати весь коментар
13.07.2021 18:12 Відповісти
Він просто хамелеон. До будь-яких обставин вміє пристосовуватись - щоб отримувати вигоду для себе.
показати весь коментар
13.07.2021 18:18 Відповісти
Аваков піде з посади міністра , коли сам захоче цього і при цьому без репутаційних наслдків.
показати весь коментар
13.07.2021 18:09 Відповісти
Уже.
показати весь коментар
13.07.2021 18:46 Відповісти
І шо його тепера прямо у тюрму?..
показати весь коментар
13.07.2021 18:10 Відповісти
Печалька
показати весь коментар
13.07.2021 18:12 Відповісти
Виявляється, вже не слухи, а правда. Щойно на Прямому показали ксерокопію заяви Авакова.
З погрозами "честь имею" від руки.
показати весь коментар
13.07.2021 18:19 Відповісти
Пффф.... Даже здесь решил выпендриться. Имеет он...
показати весь коментар
13.07.2021 18:32 Відповісти
Как-то слабо верится в высер Собакова о чести, после дела Рифмастера.
показати весь коментар
13.07.2021 18:48 Відповісти
От і кандидати намалювались: "Джерела УП у "Слузі народу" називають двох кандидатів на посаду міністра внутрішніх справ: це нардепи монобільшості Олександр Бакумов та голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.".
- Замість авакова новим міністром може стати його ж шавка.
показати весь коментар
13.07.2021 18:32 Відповісти
Слава АЛЛАХУ!!! НЕ заменимый пошел бизнесом ,официально заниматься
показати весь коментар
13.07.2021 18:57 Відповісти
Авакову нужно уходить только после следующих през. выборов.
показати весь коментар
13.07.2021 21:06 Відповісти
АВАКОВ НЕ УХОДИ!!!
показати весь коментар
13.07.2021 21:07 Відповісти
Сколько её ********* из слуг нароdа наdо устроить на высокие dолжности!!?
показати весь коментар
14.07.2021 13:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 