Від початку доби - 6 порушень. Терористи обстріляли Водяне зі 120-мм мінометів, - ООС

Від початку поточної доби, 13 липня, зафіксовані 6 порушень режиму припинення вогню. Поблизу Південного окупанти двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Підкреслюється, що поблизу населеного пункту Водяне, біля Донецька, ворог відкрив вогонь з мінометів 120-го калібру. В районі с.Тарамчук противник вів вогонь по позиціях українських захисників з артилерії калібру 122 мм. В результаті обстрілу також постраждала цивільна інфраструктура населеного пункту.

Поблизу н.п. Зайцеве зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Дивіться також: Російські терористи обстріляли з артсистем і мінометів приватний сектор с. Тарамчук, - ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

Повідомляється також, що на обстріли противника українські захисники відкривали у відповідь вогонь. Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

