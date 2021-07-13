УКР
У громадянки України Стаценко, яку утримують у СІЗО окупованого Донецька, погіршилося здоров'я, - Денісова

У громадянки України Стаценко, яку утримують у СІЗО окупованого Донецька, погіршилося здоров'я, - Денісова

Українка Наталія Стаценко, яка незаконно утримується окупаційною "адміністрацією" РФ у СІЗО №5 Донецька, перебуває в критичному стані і потребує термінового лікування.

Про це в Telegram пише омбудсмен Людмила Денісова, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що в жінки загострилося хронічне захворювання спини, яке супроводжується значним порушенням статико-динамічних функцій хребта.

Наталія Стаценко - жителька Донецька. До рук представників незаконних збройних формувань потрапила 10 липня 2019 року. Перші три місяці її утримували в "Ізоляції" — секретній в’язниці так званого "міністерства держбезпеки", а потім перевели в СІЗО №5 Донецька. Весь цей час рідні не бачили жінку. Як дізнався батько від колишніх заручників, до Наталі застосовується психологічний тиск, внаслідок чого вона перебуває у пригніченому стані.

Окупанти звинувачують Наталю в "шпигунстві" на користь України та проукраїнській діяльності.

"Звертаюся до керівництва Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні, субделегації МКЧХ у Донецьку терміново відвідати Наталію Стаценко у СІЗО, сприяти її негайній госпіталізації та наданню кваліфікованої медичної допомоги. Прошу Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ в Україні делегувати на чергове засідання так званого "суду", яке відбудеться у Донецьку 30 серпня, своїх представників задля перевірки додержання процесуальних прав... З огляду на критичний стан здоров'я Наталії Стаценко, наполягаю на її звільненні", - зазначила Денісова.

Питання кримських політв'язнів стане важливою складовою "Кримської платформи", - Джапарова

Денісова Людмила (883) Донецьк (955) політв’язні (1362)
А чего орать-то? Зеледент уже давно всех на всех поменял, на фронте ему только гром в ушах слишится. Не мешайте великому мир покорять. Байден-нахрен, Меркель-нахрен, ну и далее по расстрельному списку. Только с тупиным говорить.
13.07.2021 18:01 Відповісти
Нынешнее положение Натальи - не позавидуешь. Но чем занималась жительница Донецка ДО 10 июля 2019 года?
13.07.2021 18:13 Відповісти
 
 