Командира британського корабля HMS Defender Оуена нагороджено нагрудним знаком "Захиснику України"

Командира британського корабля HMS Defender капітана 2 рангу Вінса Оуена нагородили нагрудним знаком "Захиснику України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО.

"За вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України, допомогу щодо захисту незалежності та суверенітету України, високий професіоналізм, та з нагоди Дня Військово-Морських Сил ЗС України нагрудним знаком "Захиснику України" нагороджено капітана 2-го рангу, командира корабля HMS Defender Вінса Оуена", - йдеться в повідомленні.

Також нагрудним знаком "Захиснику України" нагороджено генерал-лейтенанта, командувача морської піхоти ВМС ЗС України Юрія Содоля.

Медаллю "Відзнака Ради національної безпеки і оборони України" ІІІ ступеню нагороджено військовослужбовців ВМС ЗС України.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.