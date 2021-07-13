УКР
Командира британського корабля HMS Defender Оуена нагороджено нагрудним знаком "Захиснику України"

Командира британського корабля HMS Defender капітана 2 рангу Вінса Оуена нагородили нагрудним знаком "Захиснику України".

"За вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України, допомогу щодо захисту незалежності та суверенітету України, високий професіоналізм, та з нагоди Дня Військово-Морських Сил ЗС України нагрудним знаком "Захиснику України" нагороджено капітана 2-го рангу, командира корабля HMS Defender Вінса Оуена", - йдеться в повідомленні.

Також нагрудним знаком "Захиснику України" нагороджено генерал-лейтенанта, командувача морської піхоти ВМС ЗС України Юрія Содоля.

Медаллю "Відзнака Ради національної безпеки і оборони України" ІІІ ступеню нагороджено військовослужбовців ВМС ЗС України.

Нагадаємо, 23 червня російські військові заявили, що відкрили попереджувальну стрільбу по британському есмінцю в Чорному морі біля окупованого Криму. Пізніше Міноборони Великої Британії повідомило, що попереджувальних пострілів по есмінцю Defender не здійснювалося. Міністр оборони Великої Британії Воллес розповів, що кораблі РФ попередили есмінець Defender, що проводять навчання в Чорному морі. За його словами, заяви росіян про обстріл - дезінформація.

Міноборони України вважає інцидент серйозним порушенням міжнародного права. Міністерство закордонних справ України наголошує, що потрібна якісно нова взаємодія НАТО з Україною в Чорному морі.

Велика Британія (5746) ВМС (1428) нагорода (1307) оборона (4881) РНБО (2326)
Топ коментарі
+11
Поки москалі обстрілювали британський корабель в своїх водах, він спокійно курсував українськими.
13.07.2021 18:03 Відповісти
+11
Боже-храни королеву...
13.07.2021 18:04 Відповісти
+10
Солдаты вермахта с красноармейцем на советском бронеавтомобиле БА-20 из 29-й танковой бригады в Бресте. 2МВ. 1939 г.

Командира британского корабля HMS Defender Оуэн награжден нагрудным знаком "Защитнику Украины" - Цензор.НЕТ 1133
13.07.2021 18:06 Відповісти
Боже-храни королеву...
13.07.2021 18:04 Відповісти
От Королевы еще надо разрешение получить на ношение иностранного ордена.
13.07.2021 19:36 Відповісти
Glory to England!
13.07.2021 18:04 Відповісти
браво , Британия !!!
13.07.2021 18:05 Відповісти
Цензор!. Ау! не спим!.. (взято с сайта МВС)
Командира британского корабля HMS Defender Оуэн награжден нагрудным знаком "Защитнику Украины" - Цензор.НЕТ 4691
13.07.2021 18:06 Відповісти
А что случилось ?
13.07.2021 18:08 Відповісти
https://twitter.com/Quantum_Dot_UA

https://twitter.com/Quantum_Dot_UA
Хужє не будєт!
13.07.2021 18:10 Відповісти
Ну, такоє...

Командира британского корабля HMS Defender Оуэн награжден нагрудным знаком "Защитнику Украины" - Цензор.НЕТ 1364
13.07.2021 18:08 Відповісти
заказ соловйова-скабеевой выконалы достроково...лыйтинанту бакланову слава!
13.07.2021 18:07 Відповісти
Капитана наградили, и это правильно ! Респект !
13.07.2021 18:42 Відповісти
Оце дійсно заслужена нагорода!
Дякую за службу, пане Капітане!
13.07.2021 19:58 Відповісти
Прямо и написано .. Защитнику Украины..,а не Захиснику України ?
13.07.2021 22:12 Відповісти
сдурели уже. За что медаль? за прохождение в нейтр. водах?
14.07.2021 00:33 Відповісти
 
 