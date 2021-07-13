УКР
Кент прибув до Києва як тимчасовий повірений у справах США в Україні

Кент прибув до Києва як тимчасовий повірений у справах США в Україні

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент почав свій візит до Києва як Тимчасовий повірений у справах США з підтвердження незмінної підтримки України з боку США.

Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що Джордж Кент зустрівся із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.

"Відбулося плідне обговорення того, як американсько-українське партнерство може допомогти у подоланні викликів, з якими стикається Україна", - йдеться в повідомленні.

Джордж Кент обіймає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро з європейських та євразійських справ. Він уже працював у посольстві США в Києві. Кент вільно володіє українською та російською мовами і занурений у місцевий контекст.

Наш Кентуха !
показати весь коментар
13.07.2021 18:12 Відповісти
Наш кент. Падлой буду! Папишу парежу. Век воли не видать!
показати весь коментар
13.07.2021 21:51 Відповісти
первая встреча и сразу с секретарем СНБО.. как бы намек ясный..
показати весь коментар
13.07.2021 18:17 Відповісти
Первая с Аваковым и он уже накатал заяву об отставке.
показати весь коментар
13.07.2021 18:40 Відповісти
да!.. правильно!.. я уточнил Данилов-второй..
показати весь коментар
13.07.2021 18:41 Відповісти
Дядя Йосип прислав більш довірену особу. З сильнішими руками. Щоб краще гайки закручувати.
показати весь коментар
13.07.2021 18:18 Відповісти
паинтересуюсь:
а шо это за кент?
ноги пусть рисует,
ленка, это ж мент,
я знаю...
показати весь коментар
13.07.2021 18:19 Відповісти
Вітаємо! Перший день і такі зміни в українському політикумі. Буде гаряче з нами, тримайтеся
показати весь коментар
13.07.2021 21:22 Відповісти
Welcome !
Здоровенькі були !
показати весь коментар
14.07.2021 02:21 Відповісти
 
 