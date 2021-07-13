Кент прибув до Києва як тимчасовий повірений у справах США в Україні

Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент почав свій візит до Києва як Тимчасовий повірений у справах США з підтвердження незмінної підтримки України з боку США.

Повідомляється, що Джордж Кент зустрівся із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.

"Відбулося плідне обговорення того, як американсько-українське партнерство може допомогти у подоланні викликів, з якими стикається Україна", - йдеться в повідомленні.

Джордж Кент обіймає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро з європейських та євразійських справ. Він уже працював у посольстві США в Києві. Кент вільно володіє українською та російською мовами і занурений у місцевий контекст.