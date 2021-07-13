Кент прибув до Києва як тимчасовий повірений у справах США в Україні
Заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент почав свій візит до Києва як Тимчасовий повірений у справах США з підтвердження незмінної підтримки України з боку США.
Про це повідомляється на сторінці посольства США в Україні в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що Джордж Кент зустрівся із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олексієм Даніловим.
"Відбулося плідне обговорення того, як американсько-українське партнерство може допомогти у подоланні викликів, з якими стикається Україна", - йдеться в повідомленні.
Джордж Кент обіймає посаду заступника помічника державного секретаря США в Бюро з європейських та євразійських справ. Він уже працював у посольстві США в Києві. Кент вільно володіє українською та російською мовами і занурений у місцевий контекст.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
а шо это за кент?
ноги пусть рисует,
ленка, это ж мент,
я знаю...
Здоровенькі були !