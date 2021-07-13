Директора Миколаївської ТЕЦ Клецова, який дав інтерв'ю телеканалу терористів, відсторонили на час перевірки СБУ

Наглядова рада "Миколаївської ТЕЦ" відсторонила новопризначеного главу підприємства Єгора Клецова на час перевірки СБУ.

Клецов написав у фейсбуку.

Приводом для додаткової перевірки Клецова стала інформація в ЗМІ про можливі випадки протиправної діяльності голови "Миколаївської ТЕЦ".

За інформацією "НикВести", у 2020 році Клецов балотувався в депутати Миколаївської міської ради від партії "Слуга народу".

Наприкінці вересня у фейсбуку почалося обговорення його інтерв'ю для телеканалу "Новоросія ТВ" у 2015 році, в якому він розповів, що вважає війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом".

Попри це, 8 липня цього року Клецова призначили директором "Миколаївської ТЕЦ".

