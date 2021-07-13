УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4976 відвідувачів онлайн
Новини
3 488 12

Директора Миколаївської ТЕЦ Клецова, який дав інтерв'ю телеканалу терористів, відсторонили на час перевірки СБУ

Директора Миколаївської ТЕЦ Клецова, який дав інтерв'ю телеканалу терористів, відсторонили на час перевірки СБУ

Наглядова рада "Миколаївської ТЕЦ" відсторонила новопризначеного главу підприємства Єгора Клецова на час перевірки СБУ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Клецов написав у фейсбуку.

Приводом для додаткової перевірки Клецова стала інформація в ЗМІ про можливі випадки протиправної діяльності голови "Миколаївської ТЕЦ".

За інформацією "НикВести", у 2020 році Клецов балотувався в депутати Миколаївської міської ради від партії "Слуга народу".

Наприкінці вересня у фейсбуку почалося обговорення його інтерв'ю для телеканалу "Новоросія ТВ" у 2015 році, в якому він розповів, що вважає війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом".

Попри це, 8 липня цього року Клецова призначили директором "Миколаївської ТЕЦ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внесений у базу "Миротворця" Клецов, який шкодував, що "в Україні не бачили смерті близьких", очолив Миколаївську ТЕЦ. ВIДЕО

Автор: 

Миколаїв (1849) сепаратизм (757) ТЕЦ (466) Клецов Єгор (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
Дайте этому клоуну возможность выехать в Лугандон на пмж и пусть там занимает любые посты
показати весь коментар
13.07.2021 18:49 Відповісти
+8
А чем эта тварь отличается от татарова? Власть полных даунов! Моргенштерну запрещают въезд, холую киркорову разрешают... Кто-то может объяснить движ этих дегенератов?
показати весь коментар
13.07.2021 18:52 Відповісти
+8
а патамушта пора уже в Украине принять закон о коллаборантах!
и за подобные "интервью"-лишать гражданства, соответсвенно пенсий, субсидий и права голосовать
показати весь коментар
13.07.2021 19:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Отстраните каву, он похлеще интервью давал
показати весь коментар
13.07.2021 18:47 Відповісти
Да, Скабеевой неоднократно в прямом кефире.
показати весь коментар
13.07.2021 18:50 Відповісти
Дайте этому клоуну возможность выехать в Лугандон на пмж и пусть там занимает любые посты
показати весь коментар
13.07.2021 18:49 Відповісти
С бандюками не может быть ни каких разговоров.
показати весь коментар
13.07.2021 18:50 Відповісти
А чем эта тварь отличается от татарова? Власть полных даунов! Моргенштерну запрещают въезд, холую киркорову разрешают... Кто-то может объяснить движ этих дегенератов?
показати весь коментар
13.07.2021 18:52 Відповісти
В ОПе нет наблюдательного совета
показати весь коментар
13.07.2021 20:27 Відповісти
Шо ж вони всі на одне зебільше ліТцо?
показати весь коментар
13.07.2021 18:54 Відповісти
а патамушта пора уже в Украине принять закон о коллаборантах!
и за подобные "интервью"-лишать гражданства, соответсвенно пенсий, субсидий и права голосовать
показати весь коментар
13.07.2021 19:00 Відповісти
А посадить? Или только патриотов можете?
показати весь коментар
13.07.2021 19:08 Відповісти
МУРАЄВ, ШУФРИЧ , КОРОЛЕВСЬКА , БОЙКО, РАБИНОВИЧ, МЕРТВЕЧУК,БОНДАРЕНКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!
показати весь коментар
13.07.2021 21:15 Відповісти
А де була СБУ до сьогоднішнього дня?
показати весь коментар
13.07.2021 22:51 Відповісти
 
 