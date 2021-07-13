Директора Миколаївської ТЕЦ Клецова, який дав інтерв'ю телеканалу терористів, відсторонили на час перевірки СБУ
Наглядова рада "Миколаївської ТЕЦ" відсторонила новопризначеного главу підприємства Єгора Клецова на час перевірки СБУ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Клецов написав у фейсбуку.
Приводом для додаткової перевірки Клецова стала інформація в ЗМІ про можливі випадки протиправної діяльності голови "Миколаївської ТЕЦ".
За інформацією "НикВести", у 2020 році Клецов балотувався в депутати Миколаївської міської ради від партії "Слуга народу".
Наприкінці вересня у фейсбуку почалося обговорення його інтерв'ю для телеканалу "Новоросія ТВ" у 2015 році, в якому він розповів, що вважає війну на Донбасі "внутрішнім конфліктом".
Попри це, 8 липня цього року Клецова призначили директором "Миколаївської ТЕЦ".
и за подобные "интервью"-лишать гражданства, соответсвенно пенсий, субсидий и права голосовать
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? КОЛИ БУДУТЬ ПРИЙНЯТІ ЦІ ЗАКОНИ???
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію. НАВИБИРАЛИ !!! ЗЕБІЛИ !!!