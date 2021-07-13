Питання про кордони Росії недоречне, оскільки вона не виходила зі складу СРСР, - Пєсков
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що говорити про кордони Росії за аналогією з темою територіальних набутків інших республік недоречно, бо Російська Федерація не виходила з Радянського Союзу.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.
На питання, чи може порівняння кордонів 1922 і 1991 років, згадане в статті президента РФ, поширюватися також на Росію і ті регіони, які увійшли до її складу в радянський період, Пєсков відповів: "Російська Федерація нізвідки не виходила, ось у чому справа".
Як підкреслив Пєсков, Путін у своїй статті "констатує цю ситуацію і цей юридичний принцип".
"Стаття, безумовно, дуже глибока, вона дуже складна, це світоглядна стаття. Це по суті навіть не стаття, це набагато більш глибокий матеріал, тому, звичайно, дискусії - це добре, і вони мають бути", - сказав Пєсков.
Прессекретар Путіна погодився, що цю статтю можна вважати запрошенням до дискусії, зокрема про кордони.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Формально ссср это федерация, основанная 4 странами: рф, Украина, Белоруссия и Грузия. Именно это дало формальный повод для включения Украины и Белоруссии в состав ООН. Плюс это давало сталину 2 гарантированных голоса.
Где вообще их земля? Мокша, чудь и прочие дикари в записях европейских летописцев есть. А этих нет.
Москва была основана князем Киевским, как колония.
Московиты это группа людей, с ворованной историей, без СВОЕЙ земли, распространяющиеся как вирус, не способные расти ввысь или вглубь, только вширь.
Ну а в состав РСФСР никогда не входили ни одна из остальных 14 союзных республик.
День независимости Украины - 24 Августа
Рф вышла из ссср раньше Украины, по сути развалив эту помойку
"Русский народ не сумел в отличие от других народов создать собственное государство. Для этого ему пришлось на свою землю пригласить варягов, которые и навели там порядок. Древние русские верования были настолько примитивны, что князю Владимиру, происходившему из варягов, пришлось принять греческую православную веру. Но даже варяжского государства и греческой веры не хватило для того, чтобы устоять перед натиском монголов. Лишь переняв ордынскую тиранию, московские князья стали по-настоящему сильными для того, чтобы включиться в европейскую политику.
Впрочем, силы этой хватило лишь для победы над Ливонским орденом. Пришлось снова учиться у более развитых народов. Главными нашими учителями стали шведы, как отмечал Петр Великий. У шведов мы взяли опыт построения армии и бюрократическую систему, необходимую для решения фискальных задач. Однако русские люди не смогли стать хорошими офицерами и чиновниками. Поэтому Петр, а затем Екатерина Великая стали активно назначать на ведущие государственные и военные посты немцев. Только с их помощью удалось добиться успеха. А тем временем итальянские архитекторы строили русским их прекрасную столицу Санкт-Петербург.
Собственных просветительских идей русские так же не смогли породить, как и идей государственных или религиозных. Свободомыслие наши интеллектуалы одолжили у французов. Но даже с французскими идеями они сами не смогли сделать революцию, равную по значению французской. Настоящую революцию русским устроили евреи с помощью небольшого числа поляков и латышских стрелков. После чего грузин Сталин с помощью грузина Берии навел порядок и победил в великой войне. Но русские сами по себе были настолько слабы, что без Сталина поддались американским соблазнам и потеряли великую страну."
Ни о каком-либо правоприемничестве от Российской Империи или территориальном правоприемничестве от СССР речи в Мире вообще не шло и не идет сейчас.