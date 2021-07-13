Питання про кордони Росії недоречне, оскільки вона не виходила зі складу СРСР, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що говорити про кордони Росії за аналогією з темою територіальних набутків інших республік недоречно, бо Російська Федерація не виходила з Радянського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.

На питання, чи може порівняння кордонів 1922 і 1991 років, згадане в статті президента РФ, поширюватися також на Росію і ті регіони, які увійшли до її складу в радянський період, Пєсков відповів: "Російська Федерація нізвідки не виходила, ось у чому справа".

Як підкреслив Пєсков, Путін у своїй статті "констатує цю ситуацію і цей юридичний принцип".

"Стаття, безумовно, дуже глибока, вона дуже складна, це світоглядна стаття. Це по суті навіть не стаття, це набагато більш глибокий матеріал, тому, звичайно, дискусії - це добре, і вони мають бути", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу

Прессекретар Путіна погодився, що цю статтю можна вважати запрошенням до дискусії, зокрема про кордони.