УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4976 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
20 609 218

Питання про кордони Росії недоречне, оскільки вона не виходила зі складу СРСР, - Пєсков

Питання про кордони Росії недоречне, оскільки вона не виходила зі складу СРСР, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков вважає, що говорити про кордони Росії за аналогією з темою територіальних набутків інших республік недоречно, бо Російська Федерація не виходила з Радянського Союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Эхо Москвы.

На питання, чи може порівняння кордонів 1922 і 1991 років, згадане в статті президента РФ, поширюватися також на Росію і ті регіони, які увійшли до її складу в радянський період, Пєсков відповів: "Російська Федерація нізвідки не виходила, ось у чому справа".

Як підкреслив Пєсков, Путін у своїй статті "констатує цю ситуацію і цей юридичний принцип".

"Стаття, безумовно, дуже глибока, вона дуже складна, це світоглядна стаття. Це по суті навіть не стаття, це набагато більш глибокий матеріал, тому, звичайно, дискусії - це добре, і вони мають бути", - сказав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков відмовився відповідати, чи готова Росія прийняти "відкинутих Україною" жителів Донбасу

Прессекретар Путіна погодився, що цю статтю можна вважати запрошенням до дискусії, зокрема про кордони.

Автор: 

кордон (4877) Пєсков Дмитро (1738) путін володимир (24681) СРСР (349)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+52
Вопрос о границах России неуместен, так как она не выходила из состава СССР, - Песков - Цензор.НЕТ 4868
показати весь коментар
13.07.2021 18:50 Відповісти
+49
пИськов и тут врёт как дышит:
12 декабря 1991 года Верховный Совет РСФСР денонсировал Договор об образовании СССР 30 декабря 1922 года[136].
По воспоминаниям председателя ВС РСФСР Руслана Хасбулатова ещё было принято и постановление о выходе Российской Федерации из состава СССР

Денонса́ция, денонси́рование (от фр. dénoncer «расторгать») - надлежащим образом оформленный отказ государства от заключённого им международного договора.
показати весь коментар
13.07.2021 18:59 Відповісти
+45
Врёт усатый, РСФСР вышла из СССР еще в 1990 году. Сейчас в РФ этот день называется ДЕНЬ РОССИИ... или как там его...
показати весь коментар
13.07.2021 18:54 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
А чему удивляться, казлабад с Японией до сих пор - в состоянии 2МВ (еще не заключили мирный договор).
показати весь коментар
14.07.2021 03:03 Відповісти
Вопрос о границах России неуместен, - все верно, бо нарабсея на это (владение границей) не имеет юридических прав. Шо такое Нарабсея, как субъект государственности? Ладно РСФСР, да и она не имела государственности. РСФСР даже не была представлена в ООН, как самостоянельное государство, . Украина - да, Белоруссия - Да,как 2 государства, были представлены в ООН. В данный момент России нет в федерации. Россия в данный момент - это виртуально-липовый недогособъект, о котором блеет кремлядь...
показати весь коментар
14.07.2021 03:30 Відповісти
Украина и Белоруссия вошли в состав ООН в момент основания этой структуры. И вошли они туда не потому, что хоть как то были не зависимы, а в качестве признания мировым сообществом того факта, что украинцы и белорусы понесли самые большие людские потери во время второй мировой. О какой независимости можно было говорить при сталине?
Формально ссср это федерация, основанная 4 странами: рф, Украина, Белоруссия и Грузия. Именно это дало формальный повод для включения Украины и Белоруссии в состав ООН. Плюс это давало сталину 2 гарантированных голоса.
показати весь коментар
14.07.2021 16:50 Відповісти
Шо такое роисфедерация - это конгломерат 200 наций сибирской Евразии. Роиснация в этом конгломерате - нацменшина... О каких границах может идти речь какой-то роиснацменшины, ассимилировавшейся в конгломерате, у которой даже нет признаков национального округа? Да, животворящая бояра -веСЧь действенная.
показати весь коментар
14.07.2021 03:48 Відповісти
Московские кацапо-дыбилы Союз развалили, гонимые меркантильной целью , лично обогатиться, лишив РСФСР статуса республики при государстве. С новым статусом территорий компактного проживания кацапов, в новом федеративном государстве, до сих пор не определились. Ну и чудненько, в случае развала федерации , легче будет поделить между нациями области с кацапами.
показати весь коментар
14.07.2021 03:59 Відповісти
А кацапов вообще есть территория, откуда они происходят? Исторические записи, хотя бы на 1000 лет?
Где вообще их земля? Мокша, чудь и прочие дикари в записях европейских летописцев есть. А этих нет.
Москва была основана князем Киевским, как колония.
Московиты это группа людей, с ворованной историей, без СВОЕЙ земли, распространяющиеся как вирус, не способные расти ввысь или вглубь, только вширь.
показати весь коментар
14.07.2021 16:56 Відповісти
Еще про царя пусть вспомнит
показати весь коментар
14.07.2021 06:32 Відповісти
Врет, как дышит! Помню даже несколько лет отмечали они день зависимости! Смешно, наверное, было отмечать день независимоти от захваченных ранее стран? Вот и назвали его днем рфии.
показати весь коментар
14.07.2021 07:45 Відповісти
Ну дык если и кто вышел, то это сделали ранее страны Прибалтики и Грузия, а все оставшиеся - никто никуда не выходил, а дружно провозгласили у себя независимость, в том числе и ельцинская расея, кто раньше, кто попозже...
показати весь коментар
14.07.2021 11:04 Відповісти
Это будет продолжатся безконечно... Пока раша не получит п_здюлей!
показати весь коментар
14.07.2021 08:54 Відповісти
Россия не выходила из СССР по той простой причине, что никакой России в составе СССР не было. В СССР была РСФСР, которая в 1990 году объявила о своей независимости, то бишь - о выходе из союзного договора и отказе подчиняться союзному центру управления.
Ну а в состав РСФСР никогда не входили ни одна из остальных 14 союзных республик.
показати весь коментар
14.07.2021 09:12 Відповісти
100 вiдсоткiв, все так.
показати весь коментар
14.07.2021 14:06 Відповісти
Не выходила? Что за ублюдочная логика? А Беловежское соглашение это тогда что? СССР (СОЮЗ советских социалистических республик) основали 4 независимых страны: РФ, Украина, Белоруссия и Грузия. Шеварнадзе отказался подписывать Беловежское соглашение. СССР распустили большинством голосов стран основателей. Если говорить о том кто не выходил из СССР, так это Грузия.
показати весь коментар
14.07.2021 16:40 Відповісти
День независимости рф - 12 Июня
День независимости Украины - 24 Августа
Рф вышла из ссср раньше Украины, по сути развалив эту помойку
показати весь коментар
14.07.2021 16:43 Відповісти
https://echo.msk.ru/blog/d_travin/ Дмитрий Травинэкономист, журналист

"Русский народ не сумел в отличие от других народов создать собственное государство. Для этого ему пришлось на свою землю пригласить варягов, которые и навели там порядок. Древние русские верования были настолько примитивны, что князю Владимиру, происходившему из варягов, пришлось принять греческую православную веру. Но даже варяжского государства и греческой веры не хватило для того, чтобы устоять перед натиском монголов. Лишь переняв ордынскую тиранию, московские князья стали по-настоящему сильными для того, чтобы включиться в европейскую политику.
Впрочем, силы этой хватило лишь для победы над Ливонским орденом. Пришлось снова учиться у более развитых народов. Главными нашими учителями стали шведы, как отмечал Петр Великий. У шведов мы взяли опыт построения армии и бюрократическую систему, необходимую для решения фискальных задач. Однако русские люди не смогли стать хорошими офицерами и чиновниками. Поэтому Петр, а затем Екатерина Великая стали активно назначать на ведущие государственные и военные посты немцев. Только с их помощью удалось добиться успеха. А тем временем итальянские архитекторы строили русским их прекрасную столицу Санкт-Петербург.
Собственных просветительских идей русские так же не смогли породить, как и идей государственных или религиозных. Свободомыслие наши интеллектуалы одолжили у французов. Но даже с французскими идеями они сами не смогли сделать революцию, равную по значению французской. Настоящую революцию русским устроили евреи с помощью небольшого числа поляков и латышских стрелков. После чего грузин Сталин с помощью грузина Берии навел порядок и победил в великой войне. Но русские сами по себе были настолько слабы, что без Сталина поддались американским соблазнам и потеряли великую страну."
показати весь коментар
14.07.2021 17:20 Відповісти
Кстати, его начальник говорил же - "он несет всякую пургу"
показати весь коментар
14.07.2021 18:32 Відповісти
После https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0 распада СССР в конце 1991 года Российская Федерация была признана https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE международным сообществом как https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2 государство-правопреемник https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA СССР https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F#cite_note-30 [24] в вопросах ядерного потенциала, внешнего долга, государственной собственности за рубежом, а также членства в Совете Безопасности ООН ..... ифсё! 4 пункта "правоприема"!

Ни о каком-либо правоприемничестве от Российской Империи или территориальном правоприемничестве от СССР речи в Мире вообще не шло и не идет сейчас.
показати весь коментар
14.07.2021 18:55 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 