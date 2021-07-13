"Одеська митниця заблокована, схеми як за Януковича! Я не дозволю використовувати своє ім'я як весільного генерала!" - Саакашвілі
Експрезидент Грузії, голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі стверджує, що на Одеській митниці чиновники не пропускають фури, вимагаючи хабарів.
Про це Саакашвілі написав у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.
"Перебуваючи в Одесі і провівши опитування бізнесменів, я з'ясував, що повністю заблокована робота на одеській митниці. Зупинили всі турецькі контейнери і фури. Через адміністраторів вимагають від $8000 за господарські товари і тканину, $16 000 за текстиль (одяг) і взуття за фуру або контейнер, залежно від найменування товарів", - написав Саакашвілі.
Він додав, що глава Держмитслужби Павло Рябікін "прибрав" представника Мінцифри Євгена Єнтіса, якого Саакашвілі називає "єдиною світлою і некорумпованою особою в керівництві митниці", і повернув на його місце "старого айтівця Івашковича, який орудував там айті-системами за всіх режимів" .
Саакашвілі зазначив, що Рябікін спочатку консультувався з ним з питань реформ. Але вичвилося, що "це все просто про людське око".
"Я нікому не дозволю використовувати свою репутацію та ім'я як весільного генерала. Якщо навіть це мій інститутський друг, якого я знаю понад 30 років і якого поважав до того, як він потрапив на митницю і став займатися тим, чим і всі його попередники", - додав Саакашвілі.
Щоб смачно їв,солодко спав,купував ділянки,квартирки й будиночки,обхажував молодих коханок...
Ну не везёт тебе с президентами Украины, так боролся с Порошенко, такие хороводы водил по Киеву, а всё зря, величайший лидер всей вселенной, за которого ты так яростно топил, оказался еще хуже, к тому же, поскольку зевова не имеет ни малейшего представления как вообще управляется государство, не говоря уж о таможне, он способен только записывать дурацкие видосики, которые ни на что не влияют.
"Елітний маєток у стилі хайтек озташований у селі Лісники - за 23 кілометри від столиці по Новообухівській трасі.
За словами журналістів, Саакашвілі постійно скуповує сусідні ділянки і зводить багато цікавого у себе у дворі. Наприклад, він збудував біля маєтку невеликий будиночок, у якому, найімовірніше, живе його мама Гюлі Аласанія.
Ділянка площею 18 соток загальною вартістю 1 млн грн розташована на пагорбі і має декілька рівнів.
Як свідчить інформація із земельного кадастру кілька ділянок в Лісниках оформлені на маму Саакашвілі, інші - на політика."
не совпадение.
а рябикин в коррупции замешан ещё в 90-е, помню его фамилию.