"Одеська митниця заблокована, схеми як за Януковича! Я не дозволю використовувати своє ім'я як весільного генерала!" - Саакашвілі

Експрезидент Грузії, голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі стверджує, що на Одеській митниці чиновники не пропускають фури, вимагаючи хабарів.

Про це Саакашвілі написав у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи в Одесі і провівши опитування бізнесменів, я з'ясував, що повністю заблокована робота на одеській митниці. Зупинили всі турецькі контейнери і фури. Через адміністраторів вимагають від $8000 за господарські товари і тканину, $16 000 за текстиль (одяг) і взуття за фуру або контейнер, залежно від найменування товарів", - написав Саакашвілі.

Він додав, що глава Держмитслужби Павло Рябікін "прибрав" представника Мінцифри Євгена Єнтіса, якого Саакашвілі називає "єдиною світлою і некорумпованою особою в керівництві митниці", і повернув на його місце "старого айтівця Івашковича, який орудував там айті-системами за всіх режимів" .

Саакашвілі зазначив, що Рябікін спочатку консультувався з ним з питань реформ. Але вичвилося, що "це все просто про людське око".

"Я нікому не дозволю використовувати свою репутацію та ім'я як весільного генерала. Якщо навіть це мій інститутський друг, якого я знаю понад 30 років і якого поважав до того, як він потрапив на митницю і став займатися тим, чим і всі його попередники", - додав Саакашвілі.



