Цензор.НЕТ
9 178 36

"Одеська митниця заблокована, схеми як за Януковича! Я не дозволю використовувати своє ім'я як весільного генерала!" - Саакашвілі

Експрезидент Грузії, голова виконкому Національного комітету реформ України Міхеіл Саакашвілі стверджує, що на Одеській митниці чиновники не пропускають фури, вимагаючи хабарів.

Про це Саакашвілі написав у фейсбуку, інформує Цензор.НЕТ.

"Перебуваючи в Одесі і провівши опитування бізнесменів, я з'ясував, що повністю заблокована робота на одеській митниці. Зупинили всі турецькі контейнери і фури. Через адміністраторів вимагають від $8000 за господарські товари і тканину, $16 000 за текстиль (одяг) і взуття за фуру або контейнер, залежно від найменування товарів", - написав Саакашвілі.

Він додав, що глава Держмитслужби Павло Рябікін "прибрав" представника Мінцифри Євгена Єнтіса, якого Саакашвілі називає "єдиною світлою і некорумпованою особою в керівництві митниці", і повернув на його місце "старого айтівця Івашковича, який орудував там айті-системами за всіх режимів" .

Саакашвілі зазначив, що Рябікін спочатку консультувався з ним з питань реформ. Але вичвилося, що "це все просто про людське око".

"Я нікому не дозволю використовувати свою репутацію та ім'я як весільного генерала. Якщо навіть це мій інститутський друг, якого я знаю понад 30 років і якого поважав до того, як він потрапив на митницю і став займатися тим, чим і всі його попередники", - додав Саакашвілі.

Одеська митниця заблокована, схеми як за Януковича! Я не дозволю використовувати своє імя як весільного генерала! - Саакашвілі 01
Одеська митниця заблокована, схеми як за Януковича! Я не дозволю використовувати своє імя як весільного генерала! - Саакашвілі 02

Саакашвілі Міхеіл (2155) митниця (1912) Рябікін Павло (102) Державна митна служба (685)
Топ коментарі
+14
хуженебудет не случился, и кстати где патронный завод
показати весь коментар
13.07.2021 19:04 Відповісти
+14
Дурик даже не соображает, что в так называемый совет так называемых реформ его назначили именно в роли свадебного генерала.
показати весь коментар
13.07.2021 19:17 Відповісти
+13
петушинные вскукареки с грузЫнским акцентом и припудренным носиком..
показати весь коментар
13.07.2021 19:04 Відповісти
Саакащвілі тепер коронований в законє
показати весь коментар
13.07.2021 19:08 Відповісти
Надо этого гордого уроженца Кавказа все-таки вернуть на родину...
показати весь коментар
13.07.2021 19:13 Відповісти
Пусть грызёт 🤢🤡👹😈ЗЕУБЛЮДКОВ , хоть он и негодяй ! Жрите - жрите друг-друга !
показати весь коментар
13.07.2021 19:26 Відповісти
Здувся "одноразовий виріб" Міхо...
показати весь коментар
14.07.2021 09:36 Відповісти
зачем нам тарифы- давай про таможню!
показати весь коментар
13.07.2021 19:05 Відповісти
Театр одного актера продолжается....Может его вместо Авакова назначат?...
показати весь коментар
13.07.2021 19:05 Відповісти
Интересно, а одесская мафия вообще истребима и когда там начнётся наводится порядок? Или пока вовремя будут в Киев завозить - никогда?
показати весь коментар
13.07.2021 19:06 Відповісти
Рыба гниет не с головы. Рыба гниет с живота....
показати весь коментар
13.07.2021 19:07 Відповісти
Давай в отставку как авакян...что мешает??
показати весь коментар
13.07.2021 19:07 Відповісти
Гм.Звідки ? Він не на державній посаді.Контора "Рога і копита",з фінансуванням від невідомих меценатів.
показати весь коментар
13.07.2021 19:15 Відповісти
Вот от туда пусть и валит...
показати весь коментар
13.07.2021 19:22 Відповісти
сракашвили вали нахрен в Грузию.
показати весь коментар
13.07.2021 19:07 Відповісти
Не смотря на смертельный антагонизм Мишки с сАбаковым, чуйка паленого у обеих одинакова 😂
показати весь коментар
13.07.2021 19:07 Відповісти
зе бариги з мишком не діляться- це неподобство ГАНЬБА
показати весь коментар
13.07.2021 19:07 Відповісти
невеста слуг бунтует..
показати весь коментар
13.07.2021 19:08 Відповісти
А в якості карлосона який тікає па крише можна?
показати весь коментар
13.07.2021 19:09 Відповісти
Тю! Певно,Міхуіл не здогадується,що пару крапельок з цього струмочка йде й на його утримання.
Щоб смачно їв,солодко спав,купував ділянки,квартирки й будиночки,обхажував молодих коханок...
"Одесская таможня заблокирована, схемы как при Януковиче! Я не позволю использовать свое имя в качестве свадебного генерала!" - Саакашвили - Цензор.НЕТ 1004
показати весь коментар
13.07.2021 19:13 Відповісти
То барига Зе чи ні?
показати весь коментар
13.07.2021 19:16 Відповісти
Странно, разве горный козёл может быть свадебным генералом?
показати весь коментар
13.07.2021 19:17 Відповісти
"Одесская таможня заблокирована, схемы как при Януковиче! Я не позволю использовать свое имя в качестве свадебного генерала!" - Саакашвили - Цензор.НЕТ 4380.
показати весь коментар
13.07.2021 19:19 Відповісти
Мишико! Пора собирать новый майдан, как при прежнем "барыге".
Ну не везёт тебе с президентами Украины, так боролся с Порошенко, такие хороводы водил по Киеву, а всё зря, величайший лидер всей вселенной, за которого ты так яростно топил, оказался еще хуже, к тому же, поскольку зевова не имеет ни малейшего представления как вообще управляется государство, не говоря уж о таможне, он способен только записывать дурацкие видосики, которые ни на что не влияют.
показати весь коментар
13.07.2021 19:24 Відповісти
Сцыкашвили деньги нужны. При Порошенке его Курченко и Коломойский заваливал баблосами . Вот карлсон и создал "Революционную грузинскую ячейку". Его И В К в запасе держит, когда Влад Ссаныч плохо себя вести будет, может Сцыкашвили опять понадобится.
показати весь коментар
13.07.2021 21:37 Відповісти
Чому ж.не дарма.На пентхаус в Одесі (біля 100 тис. дол.) і будиночок під Києвом,працюючи на Курченка, заробив.

"Елітний маєток у стилі хайтек озташований у селі Лісники - за 23 кілометри від столиці по Новообухівській трасі.
За словами журналістів, Саакашвілі постійно скуповує сусідні ділянки і зводить багато цікавого у себе у дворі. Наприклад, він збудував біля маєтку невеликий будиночок, у якому, найімовірніше, живе його мама Гюлі Аласанія.
Ділянка площею 18 соток загальною вартістю 1 млн грн розташована на пагорбі і має декілька рівнів.
Як свідчить інформація із земельного кадастру кілька ділянок в Лісниках оформлені на маму Саакашвілі, інші - на політика."
"Одеська митниця заблокована, схеми як за Януковича! Я не дозволю використовувати своє ім'я як весільного генерала!" - Саакашвілі - Цензор.НЕТ 9877
показати весь коментар
13.07.2021 21:46 Відповісти
О Карлсончік знову кукурікнув про "баріг".
показати весь коментар
13.07.2021 19:34 Відповісти
Міхо, давай на місце сабакяна! хоть паржом))
показати весь коментар
13.07.2021 19:36 Відповісти
Насколько я помню, в данной ситуации пишется заявление о совершении криминального преступления, а не трындится по СМИ.
показати весь коментар
13.07.2021 19:41 Відповісти
Украинофобная обрезь вернула Саакашвили в Украину для увеличения рейтинга Зешвали и получения политических баллов внутри страны. "Мудрому" нариду в мозг нассали, якобы Михуил неудобный и нелюбимый для всяких решал, схематозников и взяточников и дальше продолжит бороться с коррупционерами и выводить мерзавцев на чистую воду. Это подействовало и обрезанные кукловоды очередной раз убедили зе-челядь, что младой ЗЕленый рехВОРматор ибн Вафлодья Вазелинский честнейший человек и борцун со всем плохим и за все хорошее. А еще для Мишико придумали роль придворной шавки которая будет лаять и возможно даже кусать из за угла мимо проходящего Пороха за ляжки. Инородцы с земли близ Мертвого моря попользовались Саакашвили как дешевой портовой девкой, и он уже ДАВНО ВСЕ ПОНЯЛ, но ничего уже сделать с этим не может, так как именно он не так давно пел дифирамбы Зеленой Сопле и его команде, именно он его хвалил, защищал и даже боготворил. А теперь что? А теперь маневрировать Мишке некуда, максимум что он может это петь песню на российский мотив "царь хороший бояре плохие", и самое главное, что он прекрасно понимает что украинофобная обрезь его обкрутила вокруг пальца, но поздно Миха поздно, ты уже свадебный генерал, только вредный и п.здливый не более того.
показати весь коментар
13.07.2021 19:45 Відповісти
Свадебный прапорщик, в лучшем случае...ох уж эта мания коковеличия
показати весь коментар
13.07.2021 20:26 Відповісти
"Мишка! Мишка! Где твоя улибка! Полная задора и огня" При Зе зовсім зів'яв як хвостик у гарбуза
показати весь коментар
13.07.2021 21:06 Відповісти
Во, еще одно подтверждение, шо Сцыкашвили визжит как боров, тлько когда его от кормушки отодвигают.
показати весь коментар
13.07.2021 21:31 Відповісти
какао и кацапы ненавидят Саакашвили в унисон.
не совпадение.
а рябикин в коррупции замешан ещё в 90-е, помню его фамилию.
показати весь коментар
14.07.2021 03:09 Відповісти
Где оф. заявление?
показати весь коментар
14.07.2021 07:54 Відповісти
вымогают от $8000 за хозтовары, $16 000 за текстиль за фуру /не хило устроились одесские хохмачи. Михеил Саакашвили: на коррупционных схемах в Украине воруют 37 млрд долларов в год. Есть чем компенсировать 2 млрд потерь от северного потока.
показати весь коментар
14.07.2021 08:49 Відповісти
 
 