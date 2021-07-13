Жодних дозволів на будівельні роботи на об'єкті "Квіти України" не надавалося, - КМДА

Департамент культурної спадщини КМДА не надавав забудовнику жодного дозволу на будівельні роботи на об'єкті "Квіти України".

Про це заявив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу адміністрації.

"Коли забудовник поставив паркан – Департамент видав припис із вимогою про зупинку будь-яких робіт та надання погодженої проєктної документації в установленому порядку", – зазначив заступник голови КМДА.

Прокопів наголосив, що оскільки цей знаковий об’єкт перебуває в історичному ареалі столиці, погодження та дозвіл на будівельні роботи має надавати Міністерство культури України.

За його словами, предпроєктні пропозиції забудовника Департамент КМДА не погоджував.

"Департамент розгляне їх лише після всіх погоджень із Міністерством культури", – додав він.

Нагадаємо, 12 липня в Києві розпочався демонтаж будівлі "Квіти України" на вул. Січових Стрільців, 49. Місцеві мешканці зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

13 липня роботи зупинив суд.

