Жодних дозволів на будівельні роботи на об'єкті "Квіти України" не надавалося, - КМДА

Жодних дозволів на будівельні роботи на об'єкті

Департамент культурної спадщини КМДА не надавав забудовнику жодного дозволу на будівельні роботи на об'єкті "Квіти України".

Про це заявив профільний заступник голови КМДА Володимир Прокопів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу адміністрації.

"Коли забудовник поставив паркан – Департамент видав припис із вимогою про зупинку будь-яких робіт та надання погодженої проєктної документації в установленому порядку", – зазначив заступник голови КМДА.

Прокопів наголосив, що оскільки цей знаковий об’єкт перебуває в історичному ареалі столиці, погодження та дозвіл на будівельні роботи має надавати Міністерство культури України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд заборонив демонтаж будівлі "Квіти України" в Києві, - "слуга народу" Гурін

За його словами, предпроєктні пропозиції забудовника Департамент КМДА не погоджував.

"Департамент розгляне їх лише після всіх погоджень із Міністерством культури", – додав він.

Нагадаємо, 12 липня в Києві розпочався демонтаж будівлі "Квіти України" на вул. Січових Стрільців, 49. Місцеві мешканці зайшли на територію проведення робіт і заблокували роботу будівельної техніки.

13 липня роботи зупинив суд.

Також читайте: Демонтаж будівлі "Квіти України" повинні зупинити до рішення про надання йому охоронного статусу, - Ткаченко

демонтаж (196) КМДА (2396) Київ (20050) будівництво (3065) Прокопів Володимир (78)
Правовой нигилизм рулит, у каждого свой кабанчик и хата с краю как и 800 лет назад - ничего не изменилось. Отсутстсвие соборности, предатели через одного, агенты врага и просто пофигисты - это 73% населения (придут монголы, хуже не будет, хоть паржом)
13.07.2021 20:04 Відповісти
Что за бред? Где *** Государство? Всех уродов мордой в землю и на 10 лет в тюрьму. Это бред полнейший *****
13.07.2021 20:08 Відповісти
Короче разыграли комедию! неизвестно кто развалили без разрешения....
Чтожж... ну, а теперь, раз здание все равно развалено, участок можно отдать своим под ТРЦ!
13.07.2021 20:30 Відповісти
Просто вже усі забули, що дозволи потрібні. Раніше ж все ок було.
13.07.2021 20:02 Відповісти
Правовой нигилизм рулит, у каждого свой кабанчик и хата с краю как и 800 лет назад - ничего не изменилось. Отсутстсвие соборности, предатели через одного, агенты врага и просто пофигисты - это 73% населения (придут монголы, хуже не будет, хоть паржом)
13.07.2021 20:04 Відповісти
за все что происходит в Киеве ответсвенні только киевляне, впрочем как и немці за то что происходило в Берлине.Но и ті сможешь біть ответственнім, еслии будешь вовремя колёсики пить, а не голосовать паприколу.
13.07.2021 20:46 Відповісти
За весь песец творящийся в стране никто не отвечает, а за все в Киеве ответственный исключительно кличко. Вас тупорылых имбицилов 73% с рождения отучают думать или вы уже родились без мозга?
13.07.2021 20:47 Відповісти
Москалику, ти б для початку грамотно писати навчився... Помилка на помилці, помилкою поганяє! Що у тебе за утворення таке?
13.07.2021 21:10 Відповісти
это ты с палаты N6 маслаешь (коми немає) а ни чего (ничего разом пишеться) что за все (коми немає) что происходит в Киеве ответственен кличко(коми немає) а он в кресло мера влез с подачи порошенко - еще раз повторюсь (коми немає) что вы порохоботы больные (коми немає) да и ник твой это подтверждает...

Так яке утворення?
13.07.2021 22:11 Відповісти
Что за бред? Где *** Государство? Всех уродов мордой в землю и на 10 лет в тюрьму. Это бред полнейший *****
13.07.2021 20:08 Відповісти
А оно было? тут до сих пор племенно-родовые устои, дружина князя занята личным обогащением. Монголы идут - какаразница, хужинибудит.
13.07.2021 20:49 Відповісти
Конечно было и есть . Люди учатся.
13.07.2021 20:57 Відповісти
Это смешно назвать государством - великий князь боится назвать убийцу своих подданных.
13.07.2021 21:42 Відповісти
эта новость продолжение фантазий верещучки очолыты кгга..
всё,блеать,взаимосвязано...
13.07.2021 20:11 Відповісти
Короче разыграли комедию! неизвестно кто развалили без разрешения....
Чтожж... ну, а теперь, раз здание все равно развалено, участок можно отдать своим под ТРЦ!
13.07.2021 20:30 Відповісти
долго раздуплялись
13.07.2021 20:33 Відповісти
Кто-нибудь знает, почему Педалик не прибежал останавливать ? - Он, вроде как, в этом городе мер!...
13.07.2021 20:36 Відповісти
Напомни, когда последний раз твой бубочка останавливал незаконные решения судов, например
13.07.2021 20:48 Відповісти
Он до сих пор речь готовит
13.07.2021 20:50 Відповісти
застройшік, застройщік... а хто власне той застройщік?
13.07.2021 21:15 Відповісти
Та сторона застраивается.
13.07.2021 21:43 Відповісти
ТОГДА НЕМЕДЛЕННО ВОССТАНОВИТЬ ЗА СЧЕТ КГГА !!! А ВИНОВНЫХ ПОСАДИТЬ В ТЮРЬМУ С ПОЛНОЙ КОНФИСКАЦИЕЙ ИХ ИМУЩЕСТВА И ИМУЩЕСТВА ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !!!
13.07.2021 21:47 Відповісти
 
 