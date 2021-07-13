Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів
Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував Дениса Монастирського як кандидата на посаду міністра внутрішніх справ.
Про це він сказав журналістам після завершення засідання фракції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.
"Чесно кажучи, це я запропонував (кандидатуру Дениса Монастирського. - Ред.). Взагалі, Монастирський доволі часто ходить до Офісу Президента і завжди доповідає з питань правоохоронної сфери. Він - людина команди, до нього добре ставляться. Здається, йому вистачить і дипломатії, і потужного менеджерського потенціалу, щоб виконувати цю складну роль", - пояснив лідер фракції "СН".
На його думку, у Монастирського сьогодні буде "важка ніч", оскільки йому потрібно подумати над планом дій на посаді глави МВС найближчі три місяці.
"Мені здається, це буде важкий процес - входження в цю посаду. Але ми як парламент будемо йому допомагати", - заявив Арахамія.
Він припускає, що за призначення Монастирського буде понад 300 голосів.
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.
Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
============
Сколько нынче стоит патент главы МВД Украины?
https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman https://twitter.com/highlander_free @highlander_free https://twitter.com/highlander_free/status/1414995784899125253 28 мин
Не встиг Аваков поставити підпис під власноруч підписаним заявою, як блиснув стрімкої блискавкою язик депутата Ківи і опинився в давно знайомій дупі старого міністра.
https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1415006327370403841 12 мин
пичаль, было весело
https://twitter.com/billi_67/status/1415006327370403841/photo/1
так так, а что нас ждет через 3 месяца?
Источник: https://censor.net/ru/n3276918
Это аваков вовремя спрыгнул. Бо не дебил.)
Первый - Аваков понял, что очень скоро придется силовыми методами разгонять социальные протесты. Так как все его активы и связи на Западе, имидж держиморды ему там ни к чему. Потому просто уйдет, а кормить МВД так как это делал Аваков никто не сможет.
Второй - Зеленский сделал ему предложение по поводу премьерского поста. Этот вариант для Украины хуже, Аваков -премьер может удержать ситуацию под контролем, тем более марать руки будет кто то другой. Что собственно сохранит власть Зеленского. (с)
Головка от х..я. Смысл про это говорить? Может завтра Монастырский этот, окажется хуже какого-нибудь Рябошапки? Тогда что- "я был против и знать его не знал"?
https://www.facebook.com/moden.ua Фейсбук
Канал в Telegram: https://t.me/uifuture
Електронна пошта:
Контакти, номери телефонів: +38 (044) 537-17-78, +38-063-586-02-15.
https://twitter.com/dneprlena
https://twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://twitter.com/dneprlena @dneprlena
2015-2019 рр. - експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього (дітище Геращенка і Романенка)
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/517161852881107?__cft__[0]=AZXxW6Kcadh8toWf0hsFWcLYX4BT08IpY9rSC2-3r8vChS0NCQF_SesBMLkB2woHk9XklDQtzFL35VeStctFdls3jYJ4pgo4Q_vQGKFssBUJJG4c4fxsPbqSpFvcQ-RFxAQ&__tn__=%2CO%2CP-R 30 мин. ·
По кандидатам на должность Авакова скажу коротко-Лучше с умным потерять,чем с дураками найти..
Воры в пятом поколении с кучей паспортов.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5665846623489369?__cft__[0]=******************************************************-KNpUM8Yxdha_G8DR0Xj1o0rsQg1cQc19yTE91pDOyFUdklRwiwd57qXnnybWNTztjqKQ1tz4nz2c&__tn__=%2CO%2CP-R 7 мин. ·
Сериал «Слуга народа: шапито в МВД».
В ролях: Владимир Зеленский, Арсен Аваков.
И Каннабис в роли Каннабиса.
Бо біля вас нормальних нема і бути не може.