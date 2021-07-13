УКР
Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів

Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував Дениса Монастирського як кандидата на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це він сказав журналістам після завершення засідання фракції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, це я запропонував (кандидатуру Дениса Монастирського. - Ред.). Взагалі, Монастирський доволі часто ходить до Офісу Президента і завжди доповідає з питань правоохоронної сфери. Він - людина команди, до нього добре ставляться. Здається, йому вистачить і дипломатії, і потужного менеджерського потенціалу, щоб виконувати цю складну роль", - пояснив лідер фракції "СН".

На його думку, у Монастирського сьогодні буде "важка ніч", оскільки йому потрібно подумати над планом дій на посаді глави МВС найближчі три місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" дадуть голоси за призначення Монастирського главою МВС, - Палійчук

"Мені здається, це буде важкий процес - входження в цю посаду. Але ми як парламент будемо йому допомагати", - заявив Арахамія.

Він припускає, що за призначення Монастирського буде понад 300 голосів.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

+21
Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов - Цензор.НЕТ 8931
13.07.2021 20:41 Відповісти
+20
от лучше бы ара-хамия этого не говорил )))
13.07.2021 20:38 Відповісти
+17
Пропал дом....
13.07.2021 20:39 Відповісти
от лучше бы ара-хамия этого не говорил )))
13.07.2021 20:38 Відповісти
ара-хамия-это нонсенс,сракашвалия нервно курит в сторонке...
13.07.2021 20:43 Відповісти
Раз абхазький обсос предложил- то за МВС -можна бути спокійними!
13.07.2021 20:47 Відповісти
Он зеле так и сказал «мамой клянусь!»
13.07.2021 20:56 Відповісти
Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов
============
Сколько нынче стоит патент главы МВД Украины?
13.07.2021 20:38 Відповісти
Він вважає, що цим заспокоїв когось?
13.07.2021 20:39 Відповісти
Пропал дом....
13.07.2021 20:39 Відповісти
Куплю,по чем не важно...
13.07.2021 20:45 Відповісти
Не советую, он постоянно привлекает всякую нечисть!
13.07.2021 20:51 Відповісти
Учту)))
13.07.2021 20:52 Відповісти
не будет никакого Монастырского, будьте взрослее. Это начало кастинга, где сначала выставляют вонючих гнилых шестерок. Я думаю, месяца два-три будут назначать министра МВД
показати весь коментар
14.07.2021 01:17 Відповісти
https://twitter.com/highlander_free

https://twitter.com/highlander_free Highlander Freeman https://twitter.com/highlander_free @highlander_free https://twitter.com/highlander_free/status/1414995784899125253 28 мин

Не встиг Аваков поставити підпис під власноруч підписаним заявою, як блиснув стрімкої блискавкою язик депутата Ківи і опинився в давно знайомій дупі старого міністра.

Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов - Цензор.НЕТ 4159
13.07.2021 20:40 Відповісти
https://twitter.com/billi_67 Хреновий Осипок ❦

https://twitter.com/billi_67 @billi_67 https://twitter.com/billi_67/status/1415006327370403841 12 мин

пичаль, было весело

Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 1156

https://twitter.com/billi_67/status/1415006327370403841/photo/1
13.07.2021 21:06 Відповісти
а вот и наш прикитайченый покемон голос подал - заждались...
13.07.2021 20:40 Відповісти
І тут без цього красноаузого недокитайця не обійшлось!
13.07.2021 20:40 Відповісти
тобто Зе лоха вчергове розведуть під приводом оновлення уряду, парламенту...а потім преза. найголовніше щоб останнього вибирали пісдя здорожчання тарифів та податків, бо Зе лох він хош досі люто ненавидить баригу(бо єта парашенка ім падсунул ваву), та потрохи відчуває що його ********
13.07.2021 20:40 Відповісти
По его мнению, у Монастырского сегодня будет "тяжелая ночь", так как ему нужно подумать над планом действий на должности главы МВД ближайшие три месяца.

так так, а что нас ждет через 3 месяца?
Источник: https://censor.net/ru/n3276918
13.07.2021 20:40 Відповісти
Ничего кроме зла и поганок от зелёных врагов Украины.
показати весь коментар
13.07.2021 21:54 Відповісти
Арахамия: Это я предложил кандидатуру Монастырского на должность главы МВД, думаю, за его назначение будет больше 300 голосов - Цензор.НЕТ 8931
13.07.2021 20:41 Відповісти
этот будетАрахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 9223
13.07.2021 21:46 Відповісти
Это я предложил кандидатуру Монастырского .....

Это аваков вовремя спрыгнул. Бо не дебил.)
13.07.2021 20:41 Відповісти
Существует два варианта развития событий.
Первый - Аваков понял, что очень скоро придется силовыми методами разгонять социальные протесты. Так как все его активы и связи на Западе, имидж держиморды ему там ни к чему. Потому просто уйдет, а кормить МВД так как это делал Аваков никто не сможет.

Второй - Зеленский сделал ему предложение по поводу премьерского поста. Этот вариант для Украины хуже, Аваков -премьер может удержать ситуацию под контролем, тем более марать руки будет кто то другой. Что собственно сохранит власть Зеленского. (с)
13.07.2021 20:42 Відповісти
человек антонины а не ...хамии У 8 скликанні Верховної Ради є помічником-консультантом на громадських засадах народного депутата https://chesno.org/politician/25030/ Антона Геращенка
показати весь коментар
13.07.2021 20:43 Відповісти
Честно говоря, мог бы и не вставлять своё "я".
Головка от х..я. Смысл про это говорить? Может завтра Монастырский этот, окажется хуже какого-нибудь Рябошапки? Тогда что- "я был против и знать его не знал"?
13.07.2021 20:43 Відповісти
Да ему главное выпятить себя, проквакать "это я, я это!"
13.07.2021 21:52 Відповісти
абхазской обезьяне лучше заклеить рот, чтобы она молчала. а то несёт откровенную дичь уже который год подряд.
13.07.2021 20:43 Відповісти
Конец калабуховскому дому!(с) М. Булгаков
13.07.2021 20:43 Відповісти
интересно антохахеращенко удержится?
13.07.2021 20:44 Відповісти
А вот, что с "Азовом" будет-он был как бы под Аваковым
13.07.2021 20:44 Відповісти
А что с ним будет? Разве что на Киев пойдёт?)
13.07.2021 20:46 Відповісти
слуги нарида расформируют.
13.07.2021 20:48 Відповісти
и чем знаменит этот монастырский, кто знает?)
13.07.2021 20:45 Відповісти
Навскидку - хорошей еврейской фамилией)
13.07.2021 20:47 Відповісти
Проголосуем по приколу.
13.07.2021 20:56 Відповісти
пока политики будут назначать людей в начальники органов, то до тех пор они будут воровать и их никто не посадит, а Украина будет уничтожаться, ибо они разграбляют Украину.
13.07.2021 20:47 Відповісти
Арахамия: Это я предложил кандидатуру/ Зам.Коломойского по кадрам. На должность министра обороны меня рекомендовал Арахамия, - Загороднюк. Который владелец компании по производству буровых установок для РФ.
13.07.2021 20:47 Відповісти
Геннадия Геннадиевича Москаля надо было предложить.
13.07.2021 20:49 Відповісти
Почему не Юрченко или тот второй алкаш? У них опыт есть и Трускавец за плечами...
13.07.2021 20:50 Відповісти
Кто все эти люди? И что они делают в правительстве Украины?
13.07.2021 20:50 Відповісти
Да интересно читать биографии, одни провалы в датах.
13.07.2021 20:55 Відповісти
А Вы до сих пор не поняли? Какаяразница! Это же все паприколу!
13.07.2021 21:09 Відповісти
Денис Монастирський: пишіть-дзвоніть
https://www.facebook.com/moden.ua Фейсбук
Канал в Telegram: https://t.me/uifuture
Електронна пошта:
Контакти, номери телефонів: +38 (044) 537-17-78, +38-063-586-02-15.
13.07.2021 20:56 Відповісти
нє ісчітє будущєво... оно само вас найдьот

https://twitter.com/dneprlena

https://twitter.com/dneprlena ШаЛєна Місія https://twitter.com/dneprlena @dneprlena

2015-2019 рр. - експерт програми реформування правоохоронної та судової систем Українського інституту майбутнього (дітище Геращенка і Романенка)

Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 8575
13.07.2021 21:52 Відповісти
А це що за Ху,,?
13.07.2021 21:55 Відповісти
Шизоидный гандон
15.07.2021 19:01 Відповісти
Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 614
13.07.2021 21:57 Відповісти
Цікаво - чи будуть поліцаї виконувать накази Монастирського? Майдан 2014-го ще свіжий у пам"яті!
13.07.2021 21:00 Відповісти
Там чуть меньше половины жаждут реванша за Майдан.... В Киеве в беркутовских беретах даже не стесняются разъезжать...
13.07.2021 21:11 Відповісти
Так і на Майдан вийдуть вже не "студенти", а АТОвці!
13.07.2021 21:17 Відповісти
Якщо це спроба заглушити інформаційно акцію під ОПою й інші обсьори Зє, зокрема провальний візит у Німеччину, то хто, чого і скільки пообіцяв за це Арсен Барісичу? Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 3534Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 3534Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів - Цензор.НЕТ 3534 (Інфопривід то реально гучний. Як мінімум весь цей вечір істерики будуть по всім каналам).
13.07.2021 21:01 Відповісти
Два года спустя, показания Арахамия Давида: "курю это я как-то свой 10-й айкос по кругу с Монастырским ... " И тут заходит вдруг зеленский, такой на взводе весь, глазами вращает, нос трет, как будто дунул только что, видать долго в сенях у Меркель его продержали, и вот он резко так, гнусавя спрашивает: Авакова не видели? А я возьми да и скажи: "да вот же он, айкос курит и на Монастырского тычу Так вся эта тема со сменой Авакова и началась...
13.07.2021 21:03 Відповісти
Якщо інфузорія посовітував, то так потрібно брати
13.07.2021 21:03 Відповісти
Оно и видно - ни рыба ни мясо, юрист с непонятным дипломом хз какого вуза.
13.07.2021 21:16 Відповісти
https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky?__cft__[0]=AZXxW6Kcadh8toWf0hsFWcLYX4BT08IpY9rSC2-3r8vChS0NCQF_SesBMLkB2woHk9XklDQtzFL35VeStctFdls3jYJ4pgo4Q_vQGKFssBUJJG4c4fxsPbqSpFvcQ-RFxAQ&__tn__=-]C%2CP-R Oleg Khvoshchevsky сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100023427242931&__cft__[0]=AZXxW6Kcadh8toWf0hsFWcLYX4BT08IpY9rSC2-3r8vChS0NCQF_SesBMLkB2woHk9XklDQtzFL35VeStctFdls3jYJ4pgo4Q_vQGKFssBUJJG4c4fxsPbqSpFvcQ-RFxAQ&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевським и https://www.facebook.com/profile.php?id=100009357018138&__cft__[0]=AZXxW6Kcadh8toWf0hsFWcLYX4BT08IpY9rSC2-3r8vChS0NCQF_SesBMLkB2woHk9XklDQtzFL35VeStctFdls3jYJ4pgo4Q_vQGKFssBUJJG4c4fxsPbqSpFvcQ-RFxAQ&__tn__=-]C%2CP-R Олегом Хвощевским .

https://www.facebook.com/oleg.khvoshchevsky/posts/517161852881107?__cft__[0]=AZXxW6Kcadh8toWf0hsFWcLYX4BT08IpY9rSC2-3r8vChS0NCQF_SesBMLkB2woHk9XklDQtzFL35VeStctFdls3jYJ4pgo4Q_vQGKFssBUJJG4c4fxsPbqSpFvcQ-RFxAQ&__tn__=%2CO%2CP-R 30 мин. ·

По кандидатам на должность Авакова скажу коротко-Лучше с умным потерять,чем с дураками найти..
13.07.2021 21:32 Відповісти
Пропало МВС. Аваков стільки труда вклав в нього...
13.07.2021 21:42 Відповісти
Сожрут этого тюфяка чеботари с парфенюками.
Воры в пятом поколении с кучей паспортов.
13.07.2021 21:46 Відповісти
Не---ну если даже запростяк больше чем 300 гарантирует этот плохо бритый лобок-паренёк, то и триста спартанцев завянут от зависти! Гороху не поешьте накануне вечером перед голосованием---вентиляция не потянет под куполом с утреца!
13.07.2021 21:50 Відповісти
Ухахамия
13.07.2021 21:52 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=******************************************************-KNpUM8Yxdha_G8DR0Xj1o0rsQg1cQc19yTE91pDOyFUdklRwiwd57qXnnybWNTztjqKQ1tz4nz2c&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=******************************************************-KNpUM8Yxdha_G8DR0Xj1o0rsQg1cQc19yTE91pDOyFUdklRwiwd57qXnnybWNTztjqKQ1tz4nz2c&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5665846623489369?__cft__[0]=******************************************************-KNpUM8Yxdha_G8DR0Xj1o0rsQg1cQc19yTE91pDOyFUdklRwiwd57qXnnybWNTztjqKQ1tz4nz2c&__tn__=%2CO%2CP-R 7 мин. ·

Сериал «Слуга народа: шапито в МВД».

В ролях: Владимир Зеленский, Арсен Аваков.

И Каннабис в роли Каннабиса.
13.07.2021 22:10 Відповісти
Вот это рекомендация !
13.07.2021 22:54 Відповісти
Ми знаємо, що ти, придурок, нічого путнього порекомендувати не можеш.
Бо біля вас нормальних нема і бути не може.
14.07.2021 03:36 Відповісти
Ну так Агрохимия ж
14.07.2021 07:32 Відповісти
 
 