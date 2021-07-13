Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів

Лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запропонував Дениса Монастирського як кандидата на посаду міністра внутрішніх справ.

Про це він сказав журналістам після завершення засідання фракції, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Чесно кажучи, це я запропонував (кандидатуру Дениса Монастирського. - Ред.). Взагалі, Монастирський доволі часто ходить до Офісу Президента і завжди доповідає з питань правоохоронної сфери. Він - людина команди, до нього добре ставляться. Здається, йому вистачить і дипломатії, і потужного менеджерського потенціалу, щоб виконувати цю складну роль", - пояснив лідер фракції "СН".

На його думку, у Монастирського сьогодні буде "важка ніч", оскільки йому потрібно подумати над планом дій на посаді глави МВС найближчі три місяці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуги народу" дадуть голоси за призначення Монастирського главою МВС, - Палійчук

"Мені здається, це буде важкий процес - входження в цю посаду. Але ми як парламент будемо йому допомагати", - заявив Арахамія.

Він припускає, що за призначення Монастирського буде понад 300 голосів.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.