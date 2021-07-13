Філатов: Подивимося, як нам стане легше жити, коли "чорт" нарешті пішов у відставку

Мер Дніпра Борис Філатов подякував Арсену Авакову за 7 років роботи на посаді глави МВС.

Свою позицію він озвучив у фейсбуку, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Дякую за все. За 2014 рік і добробати. За 7 років важкої роботи. За те, що не вплутували Нацполіцію в брудні ігри та політично мотивовані кримінальні справи. За інституційну пам'ять і розуміння того факту, що життя і люди не пофарбовані чорно-білими фарбами. За те, що стоїчно терпіли інтриги й образи", - написав Філатов.

Він назвав Авакова другом і написав, що завжди "в його розпорядженні".

"І так, тепер подивимося, як тепер усім нам стане легше жити, коли "чорт" нарешті пішов у відставку", - додав мер Дніпра.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.