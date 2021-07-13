"Слуги народу" проведуть одноденну неформальну зустріч із президентом і членами уряду, - Арахамія

Фракція "Слуги народу" 17 липня проведе закритий захід.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам сказав керівник фракції Давид Арахамія.

За його словами, туди будуть запрошені президент і члени уряду. "Це не засідання фракції. В IT є такий формат BarCamp. Це такий кемпінг, де відбуваються тематичні сесії. Є багато питань, які потрібно обговорити", - зауважив нардеп.

Арахамія зазначив, що місце проведення поки не визначено, додавши, що захід триватиме цілий день.

