УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10315 відвідувачів онлайн
Новини
1 538 24

"Слуги народу" проведуть одноденну неформальну зустріч із президентом і членами уряду, - Арахамія

Фракція "Слуги народу" 17 липня проведе закритий захід.

Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам сказав керівник фракції Давид Арахамія.

За його словами, туди будуть запрошені президент і члени уряду. "Це не засідання фракції. В IT є такий формат BarCamp. Це такий кемпінг, де відбуваються тематичні сесії. Є багато питань, які потрібно обговорити", - зауважив нардеп.

Арахамія зазначив, що місце проведення поки не визначено, додавши, що захід триватиме цілий день.

Також читайте: Аваков не приходив на засідання фракції "Слуги народу", - Арахамія

Автор: 

Зеленський Володимир (25267) Кабмін (14322) Арахамія Давид (1112) Слуга народу (2848)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
каста обдолбанних властью и не только
показати весь коментар
13.07.2021 21:46 Відповісти
+7
Групповуха с галюциногенами.
показати весь коментар
13.07.2021 21:43 Відповісти
+7
шапито...
показати весь коментар
13.07.2021 21:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
проведут неформальную встречу с членами правительства и президента...
показати весь коментар
13.07.2021 21:43 Відповісти
Групповуха с галюциногенами.
показати весь коментар
13.07.2021 21:43 Відповісти
каста обдолбанних властью и не только
показати весь коментар
13.07.2021 21:46 Відповісти
і що дивно, невже тільки буратішку використали бєні с пинями втьомную, він повірив у свій серіальний образ , а потім.... Козир одягнув погони під нарукавники клєрка офісу, під зад випихнув Богдана і понєєєєслась справжня зрада ... А тепер вові рзхльобувати...
показати весь коментар
13.07.2021 21:53 Відповісти
шапито...
показати весь коментар
13.07.2021 21:48 Відповісти
"Арахамия отметил, что место проведения пока не определено". Зависит от того, сколько и чего подгонят.

"Слуги народа" проведут однодневную неформальную встречу с президентом и членами правительства, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3778
показати весь коментар
13.07.2021 21:48 Відповісти
Зато она поднимет Юзика с Васей-гантелей.
показати весь коментар
13.07.2021 22:07 Відповісти
Нет, не поднимет.
показати весь коментар
13.07.2021 22:12 Відповісти
"Слуги народа" проведут однодневную неформальную встречу с президентом и членами правительства, - Арахамия - Цензор.НЕТ 395
показати весь коментар
13.07.2021 21:49 Відповісти
"Слуги Каннабиса" будут служить каннабису весь день до упаду.
показати весь коментар
13.07.2021 21:51 Відповісти
кто такая арахамия? Арахноидов знаю,арахамий-нет.
показати весь коментар
13.07.2021 21:55 Відповісти
Трускавець вже не в тренді? А канабінстітут імнені ЗЕ ще не збудовано... Тай шаурма з шашликами вже не катять... А рейтинги не радують...
показати весь коментар
13.07.2021 21:57 Відповісти
"Слуги народа" проведут однодневную неформальную встречу с президентом и членами правительства, - Арахамия - Цензор.НЕТ 5778
показати весь коментар
13.07.2021 21:59 Відповісти
пусть встречаються только с членами. а от встречь, между собой, народу хуже и хуже
показати весь коментар
13.07.2021 22:00 Відповісти
"Слуги народа" проведут однодневную неформальную встречу с президентом и членами правительства, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8086
показати весь коментар
13.07.2021 22:00 Відповісти
корпоратив...

Рояль буде?
показати весь коментар
13.07.2021 22:01 Відповісти
Рояль, как обычно, будет в кустах. Может хоть тут по классике сделают?
показати весь коментар
13.07.2021 22:11 Відповісти
https://twitter.com/ZampolitGistapo

https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполіт гістапо https://twitter.com/ZampolitGistapo @ZampolitGistapo https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1415009558267940868 54 мин

Вітаю, друзі!
Поки нас відволікали чортом Аваковим, Україна залишилася без оборонки...
На засіданні 13 липня Верховна Зрада прийняла рішення про ліквідацію "Укроборонпрому". Свої голоси "за" віддали 256 депутатів, в основному - зелені вороги народу.

https://24tv.ua/rada-progolosovala-za-likvidatsiyu-ukroboronproma_n1682638
"Слуги народу" проведуть одноденну неформальну зустріч із президентом і членами уряду, - Арахамія - Цензор.НЕТ 255
показати весь коментар
13.07.2021 22:03 Відповісти
Чем будут пист..дть восторженных зелевыборцив, пришедших поприветствовать это масштабное мероприятие? И вообще, где эта восторженная толпа почитателей небывалого в истории Президента в Украине? Идите за своей коммуналкой и вакцинацией хотя-бы, если на Украину начхать.
показати весь коментар
13.07.2021 22:10 Відповісти
..обычная дрессировка кнутом и пряником элитных крипаков перед очередным этапом "конца эпохи бедности" недодиктатора Зели, чтобы не забывали, кто их два года назад из говна вытащил, лично проверенной Найвэлычнишым дорожкой
показати весь коментар
13.07.2021 22:39 Відповісти
Сосны корабельные проведут неформальные встречи с членами ... Будут решать государственные проблемы...
показати весь коментар
13.07.2021 23:08 Відповісти
"...Арахамия отметил, что место проведения пока не определено..."

А можна в Ростові, щоб назад вже не повертатись?
показати весь коментар
14.07.2021 00:22 Відповісти
А шашлыки, шашлыки будут?
показати весь коментар
14.07.2021 07:18 Відповісти
 
 