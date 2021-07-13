"Слуги народу" проведуть одноденну неформальну зустріч із президентом і членами уряду, - Арахамія
Фракція "Слуги народу" 17 липня проведе закритий захід.
Про це, як інформує кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам сказав керівник фракції Давид Арахамія.
За його словами, туди будуть запрошені президент і члени уряду. "Це не засідання фракції. В IT є такий формат BarCamp. Це такий кемпінг, де відбуваються тематичні сесії. Є багато питань, які потрібно обговорити", - зауважив нардеп.
Арахамія зазначив, що місце проведення поки не визначено, додавши, що захід триватиме цілий день.
Топ коментарі
+12 Nataliia Radchenko
показати весь коментар13.07.2021 21:46 Відповісти Посилання
+7 Герхард
показати весь коментар13.07.2021 21:43 Відповісти Посилання
+7 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар13.07.2021 21:48 Відповісти Посилання
Рояль буде?
https://twitter.com/ZampolitGistapo Замполіт гістапо https://twitter.com/ZampolitGistapo @ZampolitGistapo https://twitter.com/ZampolitGistapo/status/1415009558267940868 54 мин
Вітаю, друзі!
Поки нас відволікали чортом Аваковим, Україна залишилася без оборонки...
На засіданні 13 липня Верховна Зрада прийняла рішення про ліквідацію "Укроборонпрому". Свої голоси "за" віддали 256 депутатів, в основному - зелені вороги народу.
https://24tv.ua/rada-progolosovala-za-likvidatsiyu-ukroboronproma_n1682638
А можна в Ростові, щоб назад вже не повертатись?