Україна у зв'язку з окупацією Криму запровадила санкції проти понад 5,5 тис. юридичних і фізичних осіб, - Джапарова

Україна наразі запровадила санкції за спробу анексії Криму проти понад 5,5 тис. фізичних та юридичних осіб.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова під час міжнародного круглого столу "Політика деокупації Криму: роль санкцій", передає Цензор.НЕТ.

"Україна опинилася в ситуації необхідності власної відповіді на агресивні дії Росії (щодо Криму. – Ред.) і запровадила свою санкційну політику. Станом на сьогодні у санкційних списках перебувають понад 5,5 тис. фізичних та юридичних осіб", - сказала Джапарова.

Вона нагадала, що цьогоріч з ініціативи МЗС були накладені секторальні санкції на Нікарагуа за відкриття в окупованому Криму так званого почесного консульства.

Перша заступниця міністра повідомила, що на цей момент щодо Нікарагуа відпрацьовуються персональні санкції проти відповідальних за ухвалення такого рішення.

Нагадаємо, в лютому Україна запровадила санкції проти Нікарагуа за призначення "почесного консула" в окупованому Криму. Вони передбачають: обмеження торговельних операцій, призупинення польотів і перевезень по території України, заборону на передачу технологій, заборону на інвестування в Нікарагуа, призупинення виконання фінансових і економічних зобов'язань.