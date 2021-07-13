Двоє людей загинули під час пожежі в 5-поверхівці в Яготині на Київщині, - ДСНС. ФОТО
У місті Яготин Київської області внаслідок пожежі в п'ятиповерховому житловому будинку дві людини загинули, одну людину госпіталізовано.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
"13 липня о 19:03 у м. Яготин по вул. Незалежності 50, в квартирі на третьому поверсі 5-поверхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням вогню на балкони 4 та 5 поверхів, внаслідок чого 2 особи загинуло та 1 - госпіталізовано", - йдеться в повідомленні.
О 19:27 пожежу локалізовано, о 20:27 - ліквідовано на площі 60 м кв.
До гасіння було залучено 12 осіб та 3 од. техніки ДСНС.
