Марченко: Вважаю, що Україна виконає всі зобов'язання за програмою МВФ і продовжить її, а також отримає підтримку від США
У Мінфіні оптимістично налаштовані щодо отримання Україною наступного траншу за програмою МВФ, а також щодо продовження підтримки з боку США у фінансовій сфері.
Про це сказав глава відомства Сергій Марченко, коментуючи попередні результати переговорів із представниками Фонду та уряду США у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я вважаю, що нам вдасться виконати всі наші зобов'язання за програмою МВФ і мати змогу продовжувати її, а також отримувати підтримку безпосередньо від Сполучених Штатів", - зауважив Марченко під час розмови в Центрі аналізу європейської політики (CEPA) у Вашингтоні.
У цьому зв’язку він зазначив, що проводить "дуже хороші" переговори у Вашингтоні, зокрема, з головою Європейського департаменту МВФ й представниками місії Фонду. "Ми спілкуємося щодо всіх питань, які зараз перебувають на нашому порядку денному. Ми говоримо про наш прогрес, на мою думку, цього року ми маємо дуже хороший прогрес", - підкреслив Марченко.
На його переконання, Україна просунулася в реалізації реформи в правовій сфері на законодавчому рівні. Крім того, міністр заявив про суттєвий прогрес, досягнутий Україною на ринках газу, електропостачання, у фіскальній сфері. Він повідомив, що українська сторона інформує МВФ про зусилля щодо зміцнення незалежності НБУ, а також боротьби з корупцією.
Паралельно, за його словами, відбуваються переговори у Вашингтоні з представниками Міністерства фінансів США.
"Минулого тижня ми мали зустріч із заступником глави американського Мінфіну Уоллі Адеємо, ми обговорили можливість отримання гарантій США за нашими позиками",- повідомив Марченко.
Він зауважив, що це залишається питанням обговорень, але від результату залежить здатність України продовжувати програму МВФ.
Крім того, за словами міністра, він обговорює в американській столиці можливості для інвестицій США в будівництво українських доріг та іншої критично важливої інфраструктури.
"Ми маємо глибоке бажання продемонструвати, що наша країна може бути надійним партнером, показати, що в нас можна вкладати інвестиції, а інвестори можуть отримувати прибуток", - зауважив Марченко.
Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня розпочав робочий візит до Вашингтона.
