1 309 10

Марченко: Вважаю, що Україна виконає всі зобов'язання за програмою МВФ і продовжить її, а також отримає підтримку від США

У Мінфіні оптимістично налаштовані щодо отримання Україною наступного траншу за програмою МВФ, а також щодо продовження підтримки з боку США у фінансовій сфері.

Про це сказав глава відомства Сергій Марченко, коментуючи попередні результати переговорів із представниками Фонду та уряду США у Вашингтоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я вважаю, що нам вдасться виконати всі наші зобов'язання за програмою МВФ і мати змогу продовжувати її, а також отримувати підтримку безпосередньо від Сполучених Штатів", - зауважив Марченко під час розмови в Центрі аналізу європейської політики (CEPA) у Вашингтоні.

У цьому зв’язку він зазначив, що проводить "дуже хороші" переговори у Вашингтоні, зокрема, з головою Європейського департаменту МВФ й представниками місії Фонду. "Ми спілкуємося щодо всіх питань, які зараз перебувають на нашому порядку денному. Ми говоримо про наш прогрес, на мою думку, цього року ми маємо дуже хороший прогрес", - підкреслив Марченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна і МВФ досягли компромісу з антикорупційних питань, - Мінфін

На його переконання, Україна просунулася в реалізації реформи в правовій сфері на законодавчому рівні. Крім того, міністр заявив про суттєвий прогрес, досягнутий Україною на ринках газу, електропостачання, у фіскальній сфері. Він повідомив, що українська сторона інформує МВФ про зусилля щодо зміцнення незалежності НБУ, а також боротьби з корупцією.

Паралельно, за його словами, відбуваються переговори у Вашингтоні з представниками Міністерства фінансів США.

"Минулого тижня ми мали зустріч із заступником глави американського Мінфіну Уоллі Адеємо, ми обговорили можливість отримання гарантій США за нашими позиками",- повідомив Марченко.

Він зауважив, що це залишається питанням обговорень, але від результату залежить здатність України продовжувати програму МВФ.

Також читайте: Україна не відчує жодних потрясінь без чергового траншу МВФ, - перший віцепрем'єр Любченко

Крім того, за словами міністра, він обговорює в американській столиці можливості для інвестицій США в будівництво українських доріг та іншої критично важливої інфраструктури.

"Ми маємо глибоке бажання продемонструвати, що наша країна може бути надійним партнером, показати, що в нас можна вкладати інвестиції, а інвестори можуть отримувати прибуток", - зауважив Марченко.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко минулого тижня розпочав робочий візит до Вашингтона.

МВФ (3097) США (24136) Марченко Сергій (591)
Топ коментарі
+6
Вроде закон про каннабис медицинский провалили, а судя по высказыванием такое ощущение, что нет
показати весь коментар
13.07.2021 22:31 Відповісти
+2
Конечно поддержит. Они любят тех, кто любит китайских коммунистов
показати весь коментар
13.07.2021 22:33 Відповісти
+2
а зебанько наче казав що і без МВФ протягнем...хіба що ноги?
показати весь коментар
13.07.2021 22:34 Відповісти
Так он же в Штатах, тут с этим попроще
показати весь коментар
13.07.2021 22:33 Відповісти
Ага. Если шо Сологубу в МВФ теперь письма пишите.

Причем лучше, чтобы Шевченко лично писал после того, как обгадил Сологуба и заставил уволиться.
показати весь коментар
13.07.2021 22:35 Відповісти
неа.
показати весь коментар
13.07.2021 22:36 Відповісти
Шо-то все это похоже на шантаж. Штаты, дайте нам бабла, а то мы переметнемся в обьятия Китая.
показати весь коментар
13.07.2021 22:39 Відповісти
і Коболєв повернеться у Нафтогаз ? точно ?

без цього бабла не дадуть
показати весь коментар
13.07.2021 22:44 Відповісти
А Голобородько проти! "МВФ - нах!" він казав, "кортежі - нах" він казав... Але ж реальне воно зразу казало, що "я вам нічєго нє должєн"...
Повелися на телік? А тепер жеріть той "тєлік" так, що вам не тіко повилазило, а ще й "швидку настю" зловили! Жеріть, малохольні! Вас попереджали, але ж "па пріколу" перемогло... Тепер жеріть свій "тєлік" па пріколи і не винуватьте "холодильник". Смачного, смєтуни!
показати весь коментар
13.07.2021 23:09 Відповісти
хотел сказать мечтаю, и то в части получения поддержки (бабла)
показати весь коментар
13.07.2021 23:18 Відповісти
 
 