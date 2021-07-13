УКР
Новини Газова війна
Нормандський формат не призначений для обговорення питань транзиту газу, - Путін

Нормандський формат не призначений для обговорення питань транзиту газу, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія має намір повністю виконати свої зобов'язання за контрактом на прокачування природного газу через територію України, і це питання не має пов'язуватися з проблемою Донбасу або "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми підписали контракт на п'ять років на прокачування певного обсягу природного газу російського нашим споживачам у Європі через територію України. Нормандський формат, інші формати подібного роду - це політичні майданчики для обговорення ситуації на південному сході України. Це нічого не має спільного з такими комерційними проєктами, як "Північний потік", "Північний потік 2" або транзит нашого газу через територію України", - сказав Путін.

"І, попри всілякі складності сьогоднішнього дня, Росія взяла на себе певні зобов'язання в межах цього контракту і, безумовно, буде повністю їх виконувати", - додав президент РФ.

Читайте також: Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити в серпні, - німецькі ЗМІ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нормандський формат може стати майданчиком для вирішення питань енергобезпеки України у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Зеленський Володимир (25267) путін володимир (24686) Північний потік (2478) нормандська четвірка (1526) транзит газу (1014)
нормандский формат предназначен для вывода Крыма из под юрисдикции Украины но...... что
пошло не так... святойпитер начал бодаться и не захотел брать на себя откровенное преступ-
ление которому нет срока давности а отказать наотрез тоже не получается потому как начали
дёргать за компромат который есть у обоих сторон.... непростая ситуация.... но питер не спло
ховал и тут и присоветовавшись сотоваристчи по олигархическому цеху порешили выставить всей командой придурка с двумя нянями - бородатой от хабада и криворотой от орды..... не по
доброй воле но.... за всё рано или поздно надо платить.....
14.07.2021 08:49 Відповісти
Не про пост, а про *****:
Нормандський формат не призначений для обговорення питань транзиту газу, - Путін - Цензор.НЕТ 5982
