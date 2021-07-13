Нормандський формат не призначений для обговорення питань транзиту газу, - Путін

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія має намір повністю виконати свої зобов'язання за контрактом на прокачування природного газу через територію України, і це питання не має пов'язуватися з проблемою Донбасу або "Північного потоку-2".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс.

"Ми підписали контракт на п'ять років на прокачування певного обсягу природного газу російського нашим споживачам у Європі через територію України. Нормандський формат, інші формати подібного роду - це політичні майданчики для обговорення ситуації на південному сході України. Це нічого не має спільного з такими комерційними проєктами, як "Північний потік", "Північний потік 2" або транзит нашого газу через територію України", - сказав Путін.

"І, попри всілякі складності сьогоднішнього дня, Росія взяла на себе певні зобов'язання в межах цього контракту і, безумовно, буде повністю їх виконувати", - додав президент РФ.

Читайте також: Будівництво "Північного потоку-2" планують завершити в серпні, - німецькі ЗМІ

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що нормандський формат може стати майданчиком для вирішення питань енергобезпеки України у зв'язку з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".