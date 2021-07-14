УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9590 відвідувачів онлайн
Новини
3 367 14

Арахамія: Відставка Тарана і Малюськи не планується, журналісти "зашугали весь Кабмін"

Арахамія: Відставка Тарана і Малюськи не планується, журналісти

Глава фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія спростував повідомлення ЗМІ про нібито підготовку відставки міністрів оборони та юстиції.

Про це Арахамія сказав журналістам на брифінгу після засідання фракції "слуг народу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Ні, не буде", - відповів він на пряме запитання, чи буде відставка міністрів Тарана і Малюськи.

"Я не знаю, де ви взяли ось це: Малюська, Таран, Абрамовський - ви зашугали сьогодні весь Кабмін!" - звернувся Арахамія до журналістів.

За його словами, "весь Кабмін був сьогодні на нервах, бо секретна якась нарада, кадрові питання, і всі журналісти пишуть нові прізвища".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарана і Малюську можуть відправити у відставку, - ЗМІ

Глава фракції наголосив, що не хоче "подавати такі сигнали", тому що це "розбалансує трошки роботу державного органу".

Раніше про можливу відставку Тарана і Малюськи слідом за міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим повідомляли ЗМІ.

Автор: 

спростування (108) відставка (1485) Арахамія Давид (1112) Малюська Денис (402) Таран Андрій (267)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Да вы и без журналистов зашуганные на всю голову
показати весь коментар
14.07.2021 00:16 Відповісти
+4
Так отставка неРюкзакяна вроде тоже не планировалась.
показати весь коментар
14.07.2021 00:18 Відповісти
+3
Мля много сегодня Агрохимии
показати весь коментар
14.07.2021 00:31 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Контекст не держится
показати весь коментар
14.07.2021 00:16 Відповісти
Да вы и без журналистов зашуганные на всю голову
показати весь коментар
14.07.2021 00:16 Відповісти
Так отставка неРюкзакяна вроде тоже не планировалась.
показати весь коментар
14.07.2021 00:18 Відповісти
метко !!
показати весь коментар
14.07.2021 00:24 Відповісти
Мля много сегодня Агрохимии
показати весь коментар
14.07.2021 00:31 Відповісти
Арахамія - то ВИ їх відставку не плануєте! А вони вже "торби" готують - кому охота з вами продовжувать плисти на "Зеленому "Титаніку"?
показати весь коментар
14.07.2021 03:42 Відповісти
Когда пацан говорит зашугали он мне нравится. Нах эти понты, когда два предложения сложно связать. А с таким выражением лица, никто денег не дают и не даст. Братва из 2000-х
показати весь коментар
14.07.2021 04:58 Відповісти
Ви всі в гівні, а винуваті журналісти. Ех, додати б вам тотального контролю на медіа, і тоді заживемо.
показати весь коментар
14.07.2021 06:27 Відповісти
арахамія, ти на себе в зеркало давно дивився, ти сам зашуганий постійно ходиш. А твій шеф главклоун ще й айкосами обкурений
показати весь коментар
14.07.2021 08:24 Відповісти
та банкуйте пока солнце не взошло роса вы наша пасикотная....
показати весь коментар
14.07.2021 08:38 Відповісти
Да ніхто Молюську не звільнить, бо він лише маріонетка. Він там лише для того, щоб з зєками ручкатись, баланду їсти, камери платні відкривати та тюрми продавати бо криміналу у нас вже не має, бо злочинність ми побороли, війну закінчили, грвню укріпили, злодюг корупціонерів кинули за грати, єпоха бідності вже прийшла, ой побороли бідність... Поки він підписує документи від Єрмака та узаконює злочинні розпоряждення Офісу ПреЗЕдента про розпродаж української землі - він буде міністром юстиції! Тому хвилюватись за долю Молюськи зарано.
показати весь коментар
14.07.2021 09:13 Відповісти
Тарана у відставку!
показати весь коментар
14.07.2021 11:01 Відповісти
Ара любит малюски.
показати весь коментар
14.07.2021 14:38 Відповісти
 
 