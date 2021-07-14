Арахамія: Відставка Тарана і Малюськи не планується, журналісти "зашугали весь Кабмін"

Глава фракції "Слуга народу" в парламенті Давид Арахамія спростував повідомлення ЗМІ про нібито підготовку відставки міністрів оборони та юстиції.

Про це Арахамія сказав журналістам на брифінгу після засідання фракції "слуг народу", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на видання "Гордон".

"Ні, не буде", - відповів він на пряме запитання, чи буде відставка міністрів Тарана і Малюськи.

"Я не знаю, де ви взяли ось це: Малюська, Таран, Абрамовський - ви зашугали сьогодні весь Кабмін!" - звернувся Арахамія до журналістів.

За його словами, "весь Кабмін був сьогодні на нервах, бо секретна якась нарада, кадрові питання, і всі журналісти пишуть нові прізвища".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тарана і Малюську можуть відправити у відставку, - ЗМІ

Глава фракції наголосив, що не хоче "подавати такі сигнали", тому що це "розбалансує трошки роботу державного органу".

Раніше про можливу відставку Тарана і Малюськи слідом за міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим повідомляли ЗМІ.