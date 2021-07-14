Кандидат на посаду глави МВС Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації. ДОКУМЕНТ
Нардеп "Слуги народу", глава правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав нардепу ОПЗЖ Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.
Про це пише видання "Букви", повідомляє Цензор.НЕТ.
Загалом Кива додав до дисертації 4 довідки про те, що результати його роботи знайшли практичне застосування. Одна з них була від Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, який очолює Денис Монастирський.
У довідці зазначено, що результати наукового дослідження Киви викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність комітету.
Також зазначено, що активність громадян у сфері політичного і правового життя суспільства "провокує" владу створювати нові напрями забезпечення демократизму й успішності внутрішньої державної політики".
Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.
Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.
Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - АНГЕЛА, ЯК Я
Лаконічно і вичерпно. Як то кажуть, "краткость сестра мутанта" (с)
Ця монастирська хороняка - ще одне підтвердження наведеної цитати.
ПЫСЫ: у мони мтырского есть не только морда, но и другие части тела, и для Кивы они вряд ли табу. Потому моню можно понять и наверное где-то глубоко в душе даже простить.
Краще б вже "киву" призначили, шоу маст гоу он....
Ето его уже из бурсы выперли.
)
Ексглава МВС Захарченко хоче очолити бойовиків на Донбасі -
Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Віталій Захарченко вважає, що окуповані території Донецької та Луганської областей треба об'єднати під владою бойовиків, і він готовий їх очолити.
Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Віталій Захарченко хоче очолити російських терористів на Донбасі. Про це він заявив 22 лютого в інтерв'ю пропагандистам Russia Today.
Захарченко вважає, що окуповані території Донецької та Луганської областей треба об'єднати під владою бойовиків, і він готовий їх очолити.
"Якщо таке питання постане і народ захоче мене там бачити як президента. У мене досить сил і досвіду. Так, я готовий", - сказав Захарченко.
Приёмник всегда ГЛУПЕЕ, НАГЛЕЕ и более ЖАДНЫЙ, чем предшественник.
Печально только то, что один из них претендует на пост министра МВД.
Вы млять, не в курсе, что ВСЕ эти диссертации по "наукам державного управлиння" - ТАКОЕ ЖЕ гавно?
Что все эти "науки" для того и были придуманы (по моему Табачником), чтобы всякий депутат-чиновник мог наворотить себе "научную диссертацию" из интернета ???
Так это же цари, они и не такое могут выделать.