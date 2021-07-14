УКР
Кандидат на посаду глави МВС Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народу", глава правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав нардепу ОПЗЖ Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.

Про це пише видання "Букви", повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом Кива додав до дисертації 4 довідки про те, що результати його роботи знайшли практичне застосування. Одна з них була від Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, який очолює Денис Монастирський.

У довідці зазначено, що результати наукового дослідження Киви викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність комітету.

Кандидат на посаду глави МВС Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації 01

Також зазначено, що активність громадян у сфері політичного і правового життя суспільства "провокує" владу створювати нові напрями забезпечення демократизму й успішності внутрішньої державної політики".

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

+94
Это все, что надо знать о новом министре внутренних дел.
показати весь коментар
14.07.2021 00:31 Відповісти
+91
Чую будет уникальный министр : ещё не назначили, а уже в гавно вступил
показати весь коментар
14.07.2021 00:30 Відповісти
+48
а цей монастирський - також проФФесор?
показати весь коментар
14.07.2021 00:31 Відповісти
Круговая порука мажет как копоть... (с)
показати весь коментар
14.07.2021 02:00 Відповісти
Аваков був довго відкритим міністром - твіти, пости у фейсбук ( ще при владі Пороха) ... Потім посірів... пішов у кардинали до вови з Бєнєй ( з Юлєй) ... Його перестали вздовж та поперек проклинати рашисти пропогандони, його Ківа пішов до рашистів на службу, він видавався нейтральо-патріотичним до політиків (хоча його Гантоша добряче кидав гівно на Пороха) ... Він непішов на умовах зникнути, а от що він пообіцяв зробити для вови у політиці- побачимо... Пішов не ворогом вови а соратником -100 пудово!
показати весь коментар
14.07.2021 02:04 Відповісти
мабуть він врятує вову від клейма справи шеремета , той його врятує Арсена від відповідальності за неї - й обоє підуть разом на наступні вибори патріотами соратниками (Бєня точно учасник ціх договорняків й Юля співакторша п"єси) .
показати весь коментар
14.07.2021 02:09 Відповісти
Пришли к власти клоуны которые всю жизнь только и делали шо смешили публику и за бабки на корпоративах отплясывали под хозяйскую дудку..Чего ждать от этого отребья? Да ещё и явно прокремлёвского, любителей рашки...Ессно шо это тупое отребье привело с собой таких же деградантов... Даже кодла Януковоща уже начинает смотреца на фоне этих клоунов реальными профи..Спасибо малороскому ЗЕбыдлу с категории акакаяразница хоть паржём, наголосовали малохольные...Кстати ЗЕбилы с 1 августа электрика резко дорожает...самое время повизжать про тарифный генацид бариги мародьора..
показати весь коментар
14.07.2021 02:05 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=peLquwn7yyc

ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - АНГЕЛА, ЯК Я
показати весь коментар
14.07.2021 02:18 Відповісти
Як написав днями юзер alexandr shamov - "...я не скажу, что зебики - это тупой и еще тупее... Там просто все как на подбор, когда к их тупости ни прибавить, ни отнять".

Лаконічно і вичерпно. Як то кажуть, "краткость сестра мутанта" (с)
Ця монастирська хороняка - ще одне підтвердження наведеної цитати.
показати весь коментар
14.07.2021 02:35 Відповісти
Ще нового міністра не призначили, а вже хочеться сказати: поверніть того чорта Авакова! 😀
показати весь коментар
14.07.2021 03:24 Відповісти
Практическое применение - в Раде друг другу, говоря научным языком, мастурбировали.
показати весь коментар
14.07.2021 06:09 Відповісти
Диссертация умалишенного кивы на практике это размышления идиота какой рукой чесать яйца мусорам - левой или правой! Твою мать, ну кадры клоун подбирает на руководящие должности в воюющей стране, все больше и больше страна напоминает 95 квартал .
показати весь коментар
14.07.2021 06:20 Відповісти
Эта новость мне напомнило х/ф "Тупой и ещё тупее"
показати весь коментар
14.07.2021 06:25 Відповісти
Два депила это сила и без диссертаций...
показати весь коментар
14.07.2021 06:30 Відповісти
Это типа Путлер каже,...РАБссия и Украина адиннарот... а почему в Украине никогда не было деревень рюсских,хмырь Мавзолейный не рассказал...,а за лишнюю Хромосому и СкреПОНОС ваще промолчал...,видать Боярышника ОБОЖРАЛСя с "братством"...,ибо используя болгарский язык,на котором шпрехали древние великороссы,стали вдруг РАБссиянцами тира рюсскими...вы там хоть меж собой разберитесь кто вы...,вяликароссы,РАБссиянцы или рюсские ...,появившиеся вдруг на Свет Божий в 1932 году по воле товаристча Сралина...
показати весь коментар
14.07.2021 06:36 Відповісти
а может, и имеет, не Кива же ее писал..
показати весь коментар
14.07.2021 06:40 Відповісти
Все просто. Как известно, Кива - решительно-бесповоротный псих-олигофрен. А у мони стырского есть морда. Сопоставив эти два простых факта, пришлось признать исключительную ценность темы диссертации.
ПЫСЫ: у мони мтырского есть не только морда, но и другие части тела, и для Кивы они вряд ли табу. Потому моню можно понять и наверное где-то глубоко в душе даже простить.
показати весь коментар
14.07.2021 06:50 Відповісти
Прохфесор прохфесору не зміг відмовити в такій пустяковій справі як довідка😀
Краще б вже "киву" призначили, шоу маст гоу он....
показати весь коментар
14.07.2021 06:55 Відповісти
Яка різниця Ківа чи Монастирський?
показати весь коментар
14.07.2021 10:10 Відповісти
Как надоели эти бессмысленные хороводы....
показати весь коментар
14.07.2021 06:57 Відповісти
От вам і все що треба знати про це "нове обличчя"... Фу мля...
показати весь коментар
14.07.2021 07:18 Відповісти
*тАвАрисч Сралин,вы большой ученый*,- не окончивший церковно-приходскую школу...
показати весь коментар
14.07.2021 07:32 Відповісти
почему ето, товаришч Сралин ЦПШ как раз закончил, и он там шо-то нормально отучился, лет пять или шесть.
Ето его уже из бурсы выперли.
показати весь коментар
14.07.2021 09:01 Відповісти
Прохвесор прохвесору глаз не выклюет!
)
показати весь коментар
14.07.2021 07:34 Відповісти
@@@У меня один знакомый, тоже учёный… - три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует - не отличить от настоящей!@@@
показати весь коментар
14.07.2021 07:36 Відповісти
Нічого дивного. Адже і ківа і монастирський, так само як і інші покидьки злетіли з одного аваківського гнізда
показати весь коментар
14.07.2021 07:40 Відповісти
Здравствуй, страна дураков!
показати весь коментар
14.07.2021 07:43 Відповісти
если начнет к протестующим силу и закрывать метро в Киеве угрожать чтоб не выходили применять так как беркут то в Ростове будет не таких смелых гнали как бывший министр мвд Захарченко который скрывается в росии-
Ексглава МВС Захарченко хоче очолити бойовиків на Донбасі -
Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Віталій Захарченко вважає, що окуповані території Донецької та Луганської областей треба об'єднати під владою бойовиків, і він готовий їх очолити.
Колишній глава Міністерства внутрішніх справ України Віталій Захарченко хоче очолити російських терористів на Донбасі. Про це він заявив 22 лютого в інтерв'ю пропагандистам Russia Today.
Захарченко вважає, що окуповані території Донецької та Луганської областей треба об'єднати під владою бойовиків, і він готовий їх очолити.
"Якщо таке питання постане і народ захоче мене там бачити як президента. У мене досить сил і досвіду. Так, я готовий", - сказав Захарченко. Кандидат на должность главы МВД Монастырский выдал Киве справку о важности его диссертации - Цензор.НЕТ 5185
показати весь коментар
14.07.2021 07:49 Відповісти
лифт или кафе ?
показати весь коментар
14.07.2021 09:41 Відповісти
Очередное мерзкое существо из Команды земразей
показати весь коментар
14.07.2021 07:52 Відповісти
показати весь коментар
14.07.2021 07:55 Відповісти
Ківастирськийц. До речі він також проффесор, має научні праці,за якими ганяється весь циввілізований світ, але він їх зробив тільки для України.
показати весь коментар
14.07.2021 08:03 Відповісти
У Зе-Слуг есть одну плохая особенность:
Приёмник всегда ГЛУПЕЕ, НАГЛЕЕ и более ЖАДНЫЙ, чем предшественник.
показати весь коментар
14.07.2021 08:05 Відповісти
На примере квартальной ваЗЕлупы эта особенность более очевидна.
показати весь коментар
14.07.2021 09:08 Відповісти
теж підмітив таку особливість кадрового підбору у земаїса
показати весь коментар
14.07.2021 10:16 Відповісти
Два дебила - это сила.
Печально только то, что один из них претендует на пост министра МВД.
показати весь коментар
14.07.2021 08:08 Відповісти
А я ще вчора думав що нормальна людина... мабуть уЗеленського таких просто немає.
показати весь коментар
14.07.2021 08:09 Відповісти
интересно, зеленский в Оман с Кивой летал ?
показати весь коментар
14.07.2021 08:31 Відповісти
не,там за публичное дрочево подрезают до корня..
показати весь коментар
14.07.2021 09:43 Відповісти
к слову, зеленский заказал у Грызункова рейтинг с 50% поддержки лохов
показати весь коментар
14.07.2021 08:32 Відповісти
Лишь бы платил.
показати весь коментар
14.07.2021 10:07 Відповісти
Что тут скажешь? "Рыбак рыбака видит издалека".Пацик ведь тоже кандидат наук.До чего ж умных людей с "новыми лицами" собрал Зеленский.Главное ,чтобы новый министр потом не оказался наркоманом,педофилом или маньяком-убийцей.Дружба с Кивой это вам не хухры-мухры,это показатель все же... Народное "Скажи мне .кто твой друг..." никто не отменял.
показати весь коментар
14.07.2021 08:33 Відповісти
репутация кандидата просуществовала меньше суток
показати весь коментар
14.07.2021 08:41 Відповісти
Щось відчуває моє серце, що ще будуть плакати за Аваковим. Зеля поліцію перетворить у філіал "95 кварталу". Краще б вже Юзіка призначами міністром, в нього непогано виходить "кришувати" бізнес своїх. Бо так вони бачать функцію поліції.
показати весь коментар
14.07.2021 08:52 Відповісти
Вся -вся антиукраїнська зараза злізається в вищу продажну антиукраїнську владу щоб знищити Україну. А при такій байдужості українського народу, ми мабуть вже скоро втратимо рідну українську державу. Державу яка перетвориться в безправну кацапську колонію. І тільки тоді і вже дуже великою кровью і тисячами загиблих патріотів доведется знову відновляти свою рідну Україну державу.
показати весь коментар
14.07.2021 09:01 Відповісти
а так хвалили, так хвалили...
показати весь коментар
14.07.2021 09:03 Відповісти
А хто хвалив? Арахимиа ?
показати весь коментар
14.07.2021 10:06 Відповісти
гандоша херащенко прямо облизал с ног до головы, ЗЕбеня, дЕрмак с советниками...да куча народа, посмотри новости за последние сутки.
показати весь коментар
14.07.2021 11:09 Відповісти
Скажи, кто тебе Кива и я скажу, кто ты.
показати весь коментар
14.07.2021 09:26 Відповісти
просто вiн знає хто кiвi роботу писав - пeрeвiрeна людина
показати весь коментар
14.07.2021 09:32 Відповісти
ну так всі свої. **** ви хочете
показати весь коментар
14.07.2021 09:42 Відповісти
Честный человек Монастырский?
показати весь коментар
14.07.2021 09:46 Відповісти
Снова клоунов продвигают!
показати весь коментар
14.07.2021 09:55 Відповісти
Перший зашквар пішов!
показати весь коментар
14.07.2021 10:03 Відповісти
Монастырский такое же недоразумение как кива и шмаркля.
показати весь коментар
14.07.2021 10:05 Відповісти
Скажи мне кто твой друг и скажу кто ты.
показати весь коментар
14.07.2021 10:28 Відповісти
Братья по разуму.
показати весь коментар
14.07.2021 10:29 Відповісти
А справки про те, що вони не дебіли, є в них обох?
показати весь коментар
14.07.2021 10:48 Відповісти
ніт, довідка про психічне захворювання є тільки у ківи (і це не жарт)
показати весь коментар
14.07.2021 14:44 Відповісти
Ну децкий сад!
Вы млять, не в курсе, что ВСЕ эти диссертации по "наукам державного управлиння" - ТАКОЕ ЖЕ гавно?
Что все эти "науки" для того и были придуманы (по моему Табачником), чтобы всякий депутат-чиновник мог наворотить себе "научную диссертацию" из интернета ???
показати весь коментар
14.07.2021 11:15 Відповісти
Шило на мыло?..
показати весь коментар
14.07.2021 12:03 Відповісти
Чим довше ця погань при владі, тим більше нагадить і тим важче її буде звідти вичистити... Ой, млін, зрадника на головній посаді не притягують до відповідальності...
показати весь коментар
14.07.2021 13:14 Відповісти
Арсен новому вору передал свою ручную дебильную абизянку?
показати весь коментар
14.07.2021 14:02 Відповісти
як з'ясувалося, "новий" є старою ручною мавпочкою гАнтоши Хєращенко (його колишній помічник)
показати весь коментар
14.07.2021 14:46 Відповісти
Надо поподробней у Манастырского распросить где он применил Киву. Не исключено что они друзья с Кивой по больнице
показати весь коментар
14.07.2021 19:28 Відповісти
Ідо того ж постійні клієнти "Блакитної мушлі".
показати весь коментар
14.07.2021 20:16 Відповісти
У Кивы уже есть справка.
показати весь коментар
14.07.2021 21:54 Відповісти
Катерина Владимировна Тихонова приходится младшей дочерью президенту Путину - востоковед, в 2009 году она закончила Институт стран Азии и Африки МГУ и стала специалистом по Японии. В 2019 Катерина стала кандидатом физико-математических наук. За присвоение степени диссовет проголосовал единогласно, никто из присутствовавших на защите не критиковал работу, а единственный ученый, у которого были вопросы к диссертации, на защиту попасть не смог. Защищалась Тихонова в МГУ им. Ломоносова, одним из научных руководителем Катерины Тихоновой был лично ректор МГУ. В 2020 Катерина Тихонова возглавила институт искусственного интеллекта при МГУ.
Так это же цари, они и не такое могут выделать.
показати весь коментар
14.07.2021 23:46 Відповісти
Ще один імбіцил виліз на поверхню, мабуть тому і є претиндентом на посаду міністра МВС. Я думаю , що Зе це просто влаштовує. Треба, щоб цей імбіцил ще видав довідку царьову та проффесору януковичу. А що так все буде скрепненько, все наче по сценарію гундяя та кремлівського педофіла. Вся мразота ожила, та як вурдалаки в фільмі "Вій" повилазили із своїх схронів, коли це закінчиться, шановне товариство? Чи довго нам ще цей гіпертрофований дібелізм терпіти? Питання до президента: ви що запланували всіх дебілів та імбіцилів привести до влади в Україні, якщо так то готуйтесь скоро у них і отсосете. А може я чогось не розумію і довідка видана ківі, щоб він нею підтерся? Поясніть.
показати весь коментар
15.07.2021 01:34 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 