Кандидат на посаду глави МВС Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації. ДОКУМЕНТ

Нардеп "Слуги народу", глава правоохоронного комітету ВРУ Денис Монастирський, який може незабаром очолити МВС, підписав нардепу ОПЗЖ Іллі Киві довідку про практичне застосування його наукової дисертації.

Про це пише видання "Букви", повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом Кива додав до дисертації 4 довідки про те, що результати його роботи знайшли практичне застосування. Одна з них була від Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності, який очолює Денис Монастирський.

У довідці зазначено, що результати наукового дослідження Киви викликали інтерес і впроваджуються в практичну діяльність комітету.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі

Також зазначено, що активність громадян у сфері політичного і правового життя суспільства "провокує" владу створювати нові напрями забезпечення демократизму й успішності внутрішньої державної політики".

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арахамія: Це я запропонував кандидатуру Монастирського на посаду глави МВС, гадаю, за його призначення буде понад 300 голосів

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.