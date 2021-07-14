УКР
На підготовчі курси для абітурієнтів зараховано 199 дітей з окупованих територій, - Мінреінтеграції

На підготовчі курси для абітурієнтів, запроваджені Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, зараховано 199 дітей з окупованих територій.

Про це відомство повідомило 13 липня, інформує Цензор.НЕТ.

"Всього на підготовчі курси вступило 199 дітей до 15 закладів вищої освіти. Звісно, ця цифра могла б бути більшою, якби не постійні блокування КПВВ з боку Рф та підконтрольних їй окупаційних режимів", - цитує пресслужба відомства заступницю міністра Інну Драганчук.

У Мінреінтеграції нагадали, що підготовчі курси зі стипендіями для випускників з окупованих територій цього року запустили вперше.

Курси триватимуть у липні і серпні 2021 року. Абітурієнти на них будуть вивчати українську мову і літературу, історію України, математику.

"Також передбачені різні заходи психологічного, культурно-освітнього та спортивного спрямування, які сприятимуть емоційному розвантаженню дітей. Крім того, усі абітурієнти забезпечуються щомісячною стипендією у розмірі 4588 гривень та гуртожитком", – йдеться в повідомленні.

Топ коментарі
+3
Пока 199 будут заниматься на подготовительных курсах а ихние отцы и родственники убивать наш народ 199 детей тех кто нас защищает на нулевке остануться без мест вышах или обязаны будут платить за учебу и останутся без общаг.
Как вам такая реинтеграция?
14.07.2021 06:37 Відповісти
+3
Моя младшая на контракте, за деньги тупым бюджетникам донецким задания всякие решает.
14.07.2021 07:58 Відповісти
+3
"...Все абитуриенты обеспечиваются ежемесячной стипендией в размере 4 588 (!) гривен и общежитием..." Ни хуху себе стипендия, на приблизительно 400 гривен меньше чем получают мои ДВОЕ моих родителей пенсию, так им еще за квартиру платить, а тут общага бесплатно!!! Притом, что родители этих абитуриентов 100% не платят в бюджет Украины и возможно даже работают против нашей страны. А моей дочке нужно платить около 30000 гривен в год, при том что я и моя жена налогоплательщики. Спасибо Зебуину и его стае.
14.07.2021 08:58 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
да действительно маловато зачислили . так можно и отцов-дядьев которые сепары то же у нас пристроить и им то же меры психологического, культурно-образовательного направления а на следующий год абитуриентов с копанок можно и в военные училища в мвд сбу и т д чего там ну и заживем
14.07.2021 05:46 Відповісти
Моя младшая на контракте, за деньги тупым бюджетникам донецким задания всякие решает.
14.07.2021 07:58 Відповісти
Такова жизнь. Одни учатся, работают, теряют здоровье, зрение, в конце мизерная пенсия и гипертония. А другие живут весело, без напряга, найдут отличников, заплатят, те сделают им курсовые и дипломные работы и диплом, нужный им только для понтов, в кармане, стают крутыми здоровенькими бизнесменами. При коммунизме диплом еще что то значил, а сейчас...
14.07.2021 08:44 Відповісти
Ни чего ,во Францию отправлю ,по программе института. Я два закончил и бизнесом своим руковожу. А то что не сидит и зарабатывает только приветствую. Диплом нужен для общего развития. Общего мировоззрения. Мозг развивать.А те другие попросирают все что родители на копанках нажили. Примеров масса.
14.07.2021 13:02 Відповісти
Пока 199 будут заниматься на подготовительных курсах а ихние отцы и родственники убивать наш народ 199 детей тех кто нас защищает на нулевке остануться без мест вышах или обязаны будут платить за учебу и останутся без общаг.
Как вам такая реинтеграция?
14.07.2021 06:37 Відповісти
Ну если это крымские татары, то нормально. Только непонятно, первый раз слышу, что бы на подготовительных курсах платили стипендию?! И в 2 раза больше, чем мин. пенсия?
14.07.2021 07:10 Відповісти
Это что бы "нашалюдя" не испытывала финансовых затруднений. За убийство укров стали мало платить... Родители столько не зарабатывают.
14.07.2021 07:33 Відповісти
Дети сепаратюг на полном обеспечении Украины,да и придумали эти курсы чтобы остальные не возмущались что из зачисляют без экзаменов и проходных баллов.
14.07.2021 11:31 Відповісти
А чи витримає їхня чєлюсть маасковскава нарєчія? Не зламається від мови?
14.07.2021 07:08 Відповісти
А как они сдадут экзамен по украинскому языку?
14.07.2021 07:25 Відповісти
нєгри можуть цi зможуть
14.07.2021 09:26 Відповісти
Этим курс обучения сделают на рюском. "Анинедапанимают"...
14.07.2021 11:00 Відповісти
зроблять зараз поправки до мовного закону i будуть на узком викладати знову
14.07.2021 11:10 Відповісти
Папы укров мочат, укры деток учат... Детки в Киеве в святыни срут...
14.07.2021 07:31 Відповісти
Это какой то парадокс и нонсенс непонятный.
14.07.2021 07:53 Відповісти
"...Все абитуриенты обеспечиваются ежемесячной стипендией в размере 4 588 (!) гривен и общежитием..." Ни хуху себе стипендия, на приблизительно 400 гривен меньше чем получают мои ДВОЕ моих родителей пенсию, так им еще за квартиру платить, а тут общага бесплатно!!! Притом, что родители этих абитуриентов 100% не платят в бюджет Украины и возможно даже работают против нашей страны. А моей дочке нужно платить около 30000 гривен в год, при том что я и моя жена налогоплательщики. Спасибо Зебуину и его стае.
14.07.2021 08:58 Відповісти
4.5 тищ цe канєшна забагато
14.07.2021 09:27 Відповісти
199 дітей АТОвців і волонтерів не попали на навчання за державний бюджет . Спасибі великому ЗЕБІЛУ і його Слугам Наркомана .
14.07.2021 09:00 Відповісти
 
 