На підготовчі курси для абітурієнтів зараховано 199 дітей з окупованих територій, - Мінреінтеграції

На підготовчі курси для абітурієнтів, запроваджені Міністерством реінтеграції тимчасово окупованих територій, зараховано 199 дітей з окупованих територій.

"Всього на підготовчі курси вступило 199 дітей до 15 закладів вищої освіти. Звісно, ця цифра могла б бути більшою, якби не постійні блокування КПВВ з боку Рф та підконтрольних їй окупаційних режимів", - цитує пресслужба відомства заступницю міністра Інну Драганчук.

У Мінреінтеграції нагадали, що підготовчі курси зі стипендіями для випускників з окупованих територій цього року запустили вперше.

Курси триватимуть у липні і серпні 2021 року. Абітурієнти на них будуть вивчати українську мову і літературу, історію України, математику.

"Також передбачені різні заходи психологічного, культурно-освітнього та спортивного спрямування, які сприятимуть емоційному розвантаженню дітей. Крім того, усі абітурієнти забезпечуються щомісячною стипендією у розмірі 4588 гривень та гуртожитком", – йдеться в повідомленні.