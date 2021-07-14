Один український воїн загинув, п'ятьох поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші", ворог бив зі 152- та 122-мм артилерії і мінометів

За минулу добу, 13 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік Південного окупанти двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.

У напрямку населеного пункту Тарамчук противник вів вогонь по позиціях українських захисників та здійснив обстріл цивільної інфраструктури з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку Павлополя та Широкиного ворог застосовував міномети 82-мм калібру.

Біля Причепилівки російські окупанти здійснювали обстріли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Луганського ворог обстрілював позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окрім того, були зафіксовані 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісного з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Крім того, п’ятеро військових зазнали поранень, ще один – бойового травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний", - йдеться в повідомленні.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в штабі.

Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.