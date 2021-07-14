УКР
Один український воїн загинув, п'ятьох поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші", ворог бив зі 152- та 122-мм артилерії і мінометів

За минулу добу, 13 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

За даними штабу, неподалік Південного окупанти двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.

У напрямку населеного пункту Тарамчук противник вів вогонь по позиціях українських захисників та здійснив обстріл цивільної інфраструктури з артилерії калібру 122 мм.

У напрямку Павлополя та Широкиного ворог застосовував міномети 82-мм калібру.

Біля Причепилівки російські окупанти здійснювали обстріли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-мм калібру.

Неподалік Луганського ворог обстрілював позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Окрім того, були зафіксовані 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісного з життям.

Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.

Крім того, п’ятеро військових зазнали поранень, ще один – бойового травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний", - йдеться в повідомленні.

"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в штабі.

Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

+44
но за два года...
Ни одного квадратного сантиметра освобожденной украинской земли
ни одной гривны повышения зарплаты войнам ВСУ
ни одного вида нового вооружения...
право на ответный огонь - только по команде штаюа
Зато...
Прессуют боевых генералов, офицеров и простых участников АТО
Отпустили Цемаха. беркутню без суда и приговора
Проталкивают формулу Швайнамаера и просрали поддержку большинства наших союзников
14.07.2021 07:56 Відповісти
+29
Боже !
Якщо й дозволили стріляти у відповідь - то дуже пізно.
Інакше б не було загиблого і стільки поранених.

Світла пам'ять полеглому захиснику України.
Найшвидшого одужання нашим пораненим військовим.

Смерть ворогам та колаборантам в Україні і за її межами !
14.07.2021 07:55 Відповісти
+25
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
14.07.2021 08:02 Відповісти
14.07.2021 09:07 Відповісти
скоро во всех кинотеатрах страны............
14.07.2021 12:00 Відповісти
На фронті в вави алєхандрочива перемир'я, з коронавірусом також, миротворець уїв .сильно дорого нам ці забаганки обходяться.
14.07.2021 08:00 Відповісти
Царство небесне загиблому.
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
14.07.2021 08:02 Відповісти
Герої не вмирають
14.07.2021 08:07 Відповісти
Зелені уроди, щоб вам канабіс поперек горла став.
Коли клоун керує Державою під час війни, годі сподіватись на перемоги.
14.07.2021 08:08 Відповісти
На східному фронті сьогодні без змін
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.
Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…

Олександр Сидоренко (Фоззі)
14.07.2021 08:18 Відповісти
Ворог при владі.
14.07.2021 08:22 Відповісти
всім начхати.
14.07.2021 09:35 Відповісти
как завещал великий Будда "благодарному" человечеству - твой враг внутри тебя... и это
касается не только личностей но и государств тоже...........
14.07.2021 12:02 Відповісти
Нічого собі "тиша", коли ворог бив зі 152- та 122-мм артилерії і мінометів. Скажіть тому "миротворцю" в косоворотці, що це війна і премію "голуба миру" за рахунок чужих для нього смертей він не отримає. Він звернувся в ООН про порушення перемир'я? Вилетів миттєво на "передок", щоб підтримати свою армію???
14.07.2021 08:50 Відповісти
кровавое зеленое перемирее
14.07.2021 08:53 Відповісти
....
14.07.2021 09:05 Відповісти
американские контрбатарейные радары оказались браковаными
14.07.2021 09:06 Відповісти
Ответите,паскуды, обязательно, за подлую развязанную войну и преступления против Украины
14.07.2021 11:12 Відповісти
73% это поддерживают
14.07.2021 10:01 Відповісти
сепары - гнусные уроды
14.07.2021 10:09 Відповісти
Обострение будет только нарастать. Причины - 1) поездка Зеленского в Германию 2) Статья Путинило в свете его бредового понимания " истории оного народа", и реакция Украины на это. 3) Расширение участников Крымской платформы 4) Ожидаемый визит Зеленского в США 5) По сути скрытая аннексия Беларуси , а это окружение Украины ,( если учитывать и Крым и Приднестровье и акваторию морей ) на 85% границ. 6) Падение рейтингов украинской власти внутри страны 7) Мелкая месть за кума и пятую колонну которой прищемили хвост. 8) Соглашательская ( капитулянская) позиция Германии и ряда других стран ЕС по отношению к агрессивным действиям РФ 9) По сути решенный вопрос о пуске Северного потока 2 и прекращении транзита через Украину максимум после 2024 года. 10) До конца непонятная реакция нового руководства США на действия РФ и желание этому противостоять по серьезному.
14.07.2021 10:16 Відповісти
Світла пам'ять нашому Герою 😪😪😪

Смерть рашинським катам на нашій землі 😡
14.07.2021 10:27 Відповісти
Вічна память полеглому. Пораненим- найскорішого одужання . Слава Героям !!! А президент повзає на колінах та заглядає путлеру в очі.А люся-арестович виправдовує такого президента. А влада заяви в ОБСЄ строчє.А ЛОХТОРАТ73 все хаває, йому - "какая разніца ".
А БЛАЗЕНЬ кілька днів тому сказав : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский. В ЧЕРГОВИЙ РАЗ НАВРОЧИВ .
14.07.2021 10:49 Відповісти
14.07.2021 11:11 Відповісти
Швидкого та повного одужання нашим захисникам.
Що з цього приводу скаже генералісімус бубочка, чи може відосік запише, чи промовчить, як завжди, з приводу таких "незначних порушень той стороной"?
Це ж не привід вимагати, хочаб, посилення санкцій проти фуйла?
14.07.2021 11:14 Відповісти
Зачем такой режим тишины, если кажды день на передовой гибнут молодые люди. Почему не ввести режим противостояния агрессору - больше шансов выжить, нежели ждать, когда убьют по-тихому!
14.07.2021 11:47 Відповісти
Потому что у зеленого говнокомандующего это просто гром грозы, от которого спокойно можно спрятаться в кукурузе.
14.07.2021 12:05 Відповісти
Вічна пам'ять полеглому за Батьківщину Герою....

14.07.2021 13:07 Відповісти
Швидкого одужання нашим захисникам, смерті і найтяжких поранень ворогам! Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!
14.07.2021 13:09 Відповісти
 
 