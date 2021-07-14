Один український воїн загинув, п'ятьох поранено, ще один зазнав бойової травми на Донбасі. За добу - 13 порушень "тиші", ворог бив зі 152- та 122-мм артилерії і мінометів
За минулу добу, 13 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 13 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
За даними штабу, неподалік Південного окупанти двічі вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Троїцького збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з мінометів 82-мм калібру та станкових протитанкових гранатометів.
Поблизу населеного пункту Водяне, що біля Донецька, ворог двічі відкривав вогонь з мінометів 120-мм калібру.
У напрямку населеного пункту Тарамчук противник вів вогонь по позиціях українських захисників та здійснив обстріл цивільної інфраструктури з артилерії калібру 122 мм.
У напрямку Павлополя та Широкиного ворог застосовував міномети 82-мм калібру.
Біля Причепилівки російські окупанти здійснювали обстріли з артилерії калібру 152 мм і мінометів 120-мм калібру.
Неподалік Луганського ворог обстрілював позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Окрім того, були зафіксовані 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил зазнав поранення, несумісного з життям.
Командування Об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого.
Крім того, п’ятеро військових зазнали поранень, ще один – бойового травмування. Воїнів доправлено до лікувального закладу. Стан здоров’я одного з поранених – важкий, інших – задовільний", - йдеться в повідомленні.
"На обстріли противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь", - зазначили в штабі.
Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представникам Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.
Якщо й дозволили стріляти у відповідь - то дуже пізно.
Інакше б не було загиблого і стільки поранених.
Світла пам'ять полеглому захиснику України.
Найшвидшого одужання нашим пораненим військовим.
Смерть ворогам та колаборантам в Україні і за її межами !
Ни одного квадратного сантиметра освобожденной украинской земли
ни одной гривны повышения зарплаты войнам ВСУ
ни одного вида нового вооружения...
право на ответный огонь - только по команде штаюа
Зато...
Прессуют боевых генералов, офицеров и простых участников АТО
Отпустили Цемаха. беркутню без суда и приговора
Проталкивают формулу Швайнамаера и просрали поддержку большинства наших союзников
Найшвидшого одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
Коли клоун керує Державою під час війни, годі сподіватись на перемоги.
Все тихо, загинув лише один
А ми переходим до інших новин
Бо стільки цікавого в світі.
Чекайте, як це загинув один?
Скажіть тоді, чий він був син?
Добряче пожив чи був молодим?
Що бачив останньої миті?
Скажіть, не мовчіть: як звали його?
Того, для кого настало ніщо
Темрява впала на біле чоло
І більше не буде нічого.
Діти на плечі не сядуть йому
І жити родині зі словом «чому?»
Роками ховати у собі війну
І не розірвати це коло.
Одне лиш життя, один лише світ
Якого сьогодні закінчився звіт.
Добре хоча б, що йому не болить
Нас може він цьому навчити.
Але нам сказали: сьогодні - без змін.
На східному фронті загинув один.
Спробуйте жити серед цих новин
Коли стільки цікавого в світі…
Олександр Сидоренко (Фоззі)
касается не только личностей но и государств тоже...........
....
Смерть рашинським катам на нашій землі 😡
А БЛАЗЕНЬ кілька днів тому сказав : " Видим значительное уменьшение выстрелов. Почти ушел в прошлое снайперский прицельный огонь " - В. Зеленский. В ЧЕРГОВИЙ РАЗ НАВРОЧИВ .
Що з цього приводу скаже генералісімус бубочка, чи може відосік запише, чи промовчить, як завжди, з приводу таких "незначних порушень той стороной"?
Це ж не привід вимагати, хочаб, посилення санкцій проти фуйла?