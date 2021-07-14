Найближчими тижнями кількість хворих на COVID-19 в Україні буде знижуватися, - НАН

Вчені з Національної академії наук України прогнозують, що в найближчі два тижні в Україні знизиться захворюваність на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді епідеміологічної ситуації, опублікованому на сайті НАН.

Згідно з прогнозними даними вчених, в найближчі два тижні захворюваність на коронавірус в Україні буде знижуватися.

У період з 14 по 20 липня кількість нових випадків COVID-19 в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижче - 442.

"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнює 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 року і 442 - протягом тижня 21-27 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 13 липня в Україні зафіксовано 481 новий випадок зараження COVID-19.