Найближчими тижнями кількість хворих на COVID-19 в Україні буде знижуватися, - НАН
Вчені з Національної академії наук України прогнозують, що в найближчі два тижні в Україні знизиться захворюваність на коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді епідеміологічної ситуації, опублікованому на сайті НАН.
Згідно з прогнозними даними вчених, в найближчі два тижні захворюваність на коронавірус в Україні буде знижуватися.
У період з 14 по 20 липня кількість нових випадків COVID-19 в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижче - 442.
"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнює 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 року і 442 - протягом тижня 21-27 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, станом на ранок 13 липня в Україні зафіксовано 481 новий випадок зараження COVID-19.
12.07.21 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 7 человек, зафиксированы 174 новых случая заражения https://censor.net/ru/n3276426
14.07.21 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения https://censor.net/ru/n3276961
Ну как же "прошлые недели", если это цифры именно - этой недели : рост новых случаев заражения всего за пару дней с 174 до 547 новых случаев заражения.
Если не знаете что означают эти цифры, то мне не сложно их "расшифровать" персонально для Вас: 12.07.21 - это 12 июля 2021 года - это на этой неделе, а 14.07.21 - это 14 июля 2021 года - и это - сегодняшний день.
На Лахте, видать, кроме аутистов никто не хочет работать.