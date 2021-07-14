УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9377 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
1 945 9

Найближчими тижнями кількість хворих на COVID-19 в Україні буде знижуватися, - НАН

Найближчими тижнями кількість хворих на COVID-19 в Україні буде знижуватися, - НАН

Вчені з Національної академії наук України прогнозують, що в найближчі два тижні в Україні знизиться захворюваність на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в огляді епідеміологічної ситуації, опублікованому на сайті НАН.

Згідно з прогнозними даними вчених, в найближчі два тижні захворюваність на коронавірус в Україні буде знижуватися.

У період з 14 по 20 липня кількість нових випадків COVID-19 в середньому на добу становитиме 464, а в період з 21 по 27 липня захворюваність стане ще нижче - 442.

"Згідно з прогнозними обчисленнями (в яких закладено тенденцію збільшення репродуктивного числа), середня кількість нових випадків дорівнює 468 протягом тижня 14-20 липня 2021 року і 442 - протягом тижня 21-27 липня 2021 року", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Для формування колективного імунітету в Україні до кінця року потрібно вакцинувати щонайменше 250 тис. осіб щодня, - KSE

Нагадаємо, станом на ранок 13 липня в Україні зафіксовано 481 новий випадок зараження COVID-19.

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"В ближайшие недели количество больных COVID-19 в Украине будет снижаться, - НАН"

12.07.21 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 7 человек, зафиксированы 174 новых случая заражения https://censor.net/ru/n3276426
14.07.21 В Украине за сутки от COVID-19 умерли 25 человек, зафиксированы 547 новых случаев заражения https://censor.net/ru/n3276961
показати весь коментар
14.07.2021 08:40 Відповісти
Это прошедшие недели.
показати весь коментар
14.07.2021 10:57 Відповісти
https://censor.net/ru/user/129908 "Это прошедшие недели"https://censor.net/ru/user/129908

Ну как же "прошлые недели", если это цифры именно - этой недели : рост новых случаев заражения всего за пару дней с 174 до 547 новых случаев заражения.
Если не знаете что означают эти цифры, то мне не сложно их "расшифровать" персонально для Вас: 12.07.21 - это 12 июля 2021 года - это на этой неделе, а 14.07.21 - это 14 июля 2021 года - и это - сегодняшний день.
показати весь коментар
14.07.2021 14:27 Відповісти
А теперь приведи эти цифры за ближайшие недели из будущего, о чем, собственно и идёт речь в обсуждаемой статье.
показати весь коментар
14.07.2021 14:42 Відповісти
"Это прошедшие недели"... "А теперь приведи эти цифры за ближайшие недели из будущего"



На Лахте, видать, кроме аутистов никто не хочет работать.
показати весь коментар
15.07.2021 20:59 Відповісти
как известно Кива курирует НАН, он с зеленским и монастырским не даст соврать ?
показати весь коментар
14.07.2021 08:43 Відповісти
Ну вот откуда вы знаете? Вирус поделился с вами своими планами? А как же распространение дельта вируса? Вы же учёные , а не ясновидящие. Вы можете только прогнозировать темпы вакцинации, да и то похоже не всегда.
показати весь коментар
14.07.2021 08:54 Відповісти
Час відпусток, не всім потрібні лікарняні.
показати весь коментар
14.07.2021 09:00 Відповісти
Так расти или снижаться, я уже запутался
показати весь коментар
14.07.2021 08:59 Відповісти
 
 