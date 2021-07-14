УКР
758 9

Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського: поранено одного українського воїна

Станом на 7:00 ранку 14 липня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік населеного пункту Луганське противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу один військовий зазнав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний", - повідомили в штабі.

Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.

Чому кловун не припиняє війну? Бо він наживається на крові. Барига зелена.
14.07.2021 08:11 Відповісти
Почему зебилы засунули языки в жопы и их больше не беспокоит война?
14.07.2021 08:15 Відповісти
Совсем устали и от войны, и от политики, и от цен на коммуналку.

Вот только барыга так и не дает им просыпаться в чистых портках - постоянно им в них серит.
14.07.2021 08:35 Відповісти
Хай Віва вийде і чесно скаже - його розвели чи зробили атвєтноє развєденіе. За вбивства кожень день наших солдат треба було давно денонсувати брехливі мінськіє "угоди", а хвойд Макрона і Меркель послати у газову дупу.
14.07.2021 08:27 Відповісти
Патаму шта храшданская вайна
Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського: поранено одного українського воїна - Цензор.НЕТ 9774
14.07.2021 08:32 Відповісти
Союз добровольцев Донбасса, кстати, курируют мразь Бородай и кремлевская гнида Сурков
Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського: поранено одного українського воїна - Цензор.НЕТ 7138
14.07.2021 08:38 Відповісти
А шо там с режимом тишины?

Нарушился ли он от регулярных каждодневных обстрелов (а иногда и по несколько раз в день)?

Ведь главное не обстрелы, не убитые и раненые, а шоб режим тишины не поломался.
14.07.2021 08:34 Відповісти
Надо гаранту мира съездить туда, борща пожрать, может клубника и черешня от Петра еще остались.
14.07.2021 08:40 Відповісти
Швидшого одужання нашому захиснику, смерті і важких поранень ворогам!
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського: поранено одного українського воїна - Цензор.НЕТ 2186
14.07.2021 13:47 Відповісти
 
 