Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського: поранено одного українського воїна
Станом на 7:00 ранку 14 липня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Так, неподалік населеного пункту Луганське противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
"В результаті обстрілу один військовий зазнав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний", - повідомили в штабі.
Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вот только барыга так и не дает им просыпаться в чистых портках - постоянно им в них серит.
Нарушился ли он от регулярных каждодневных обстрелов (а иногда и по несколько раз в день)?
Ведь главное не обстрелы, не убитые и раненые, а шоб режим тишины не поломался.
Вбити росіянина- почесний обов'язок кожного українського військового. Вбий росіянина - звільни українську землю від російських тварюк!