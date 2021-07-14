Від початку доби війська РФ обстріляли позиції ЗСУ біля Луганського: поранено одного українського воїна

Станом на 7:00 ранку 14 липня зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, неподалік населеного пункту Луганське противник обстріляв українські позиції з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

"В результаті обстрілу один військовий зазнав поранення. Після надання медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого – задовільний", - повідомили в штабі.

Зазначається, що про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

"Українські військовослужбовці контролюють ситуацію в районі проведення операції Об'єднаних сил", - додали в пресцентрі ОС.