2 179 2

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали

В Україні зафіксовано 547 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 14 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали 01 госпіталізовано – 409 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали 01 летальних випадків – 25;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали 01 одужало – 797 осіб.

За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали 01 методом ПЛР – 18 572 особи,

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали 01 методом ІФА – 8105 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали 01 експрес-тестами – 16 972 особи.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали 01 захворіло – 2 242 245 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали 01 одужало – 2 179 076 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 665;

В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 082 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях", - розповіли в МОЗ.

карантин (18172) статистика (2255) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
А сколько за это время померло от онко,сердечных?
14.07.2021 09:25 Відповісти
А скільки потонуло в річках, згоріло на пожежах чи потрапило в дтп і лишилось каліками? Але ці речі не передаються повітряно-крапельним шлюхом.

До речі: Привіт із Буковеля, чуваікі й чувіхі!)))
В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали - Цензор.НЕТ 5700
14.07.2021 09:37 Відповісти
 
 