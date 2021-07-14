В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали
В Україні зафіксовано 547 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 14 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 409 осіб;
летальних випадків – 25;
одужало – 797 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 18 572 особи,
методом ІФА – 8105 осіб,
експрес-тестами – 16 972 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 242 245 осіб;
одужало – 2 179 076 осіб;
летальних випадків – 52 665;
проведено ПЛР-тестувань – 11 082 234.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях", - розповіли в МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
До речі: Привіт із Буковеля, чуваікі й чувіхі!)))