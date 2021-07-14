В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали

В Україні зафіксовано 547 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 14 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 13 липня 2021 року в Україні зафіксовано 547 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 34, медпрацівників – 23).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 409 осіб;

летальних випадків – 25;

одужало – 797 осіб.

Також читайте: Найближчими тижнями кількість хворих на COVID-19 в Україні буде знижуватися, - НАН

За добу протестовано:

методом ПЛР – 18 572 особи,

методом ІФА – 8105 осіб,

експрес-тестами – 16 972 особи.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 242 245 осіб;

одужало – 2 179 076 осіб;

летальних випадків – 52 665;

проведено ПЛР-тестувань – 11 082 234.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (165), Київській (39), Одеській (36), Донецькій (31) та Дніпропетровській (31) областях", - розповіли в МОЗ.







