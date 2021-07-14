УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9377 відвідувачів онлайн
Новини
3 932 33

Путін про зближення РФ і Білорусі: Це не союзна держава, а певний рівень інтеграції

Путін про зближення РФ і Білорусі: Це не союзна держава, а певний рівень інтеграції

Президент Росії Володимир Путін прокоментував інтеграцію РФ і Білорусі. Він каже, що такий формат інтеграції не можна назвати союзною державою.

Про це Путін заявив в інтерв'ю News24 Russia, інформує Цензор.НЕТ.

Путін зауважив, що союз РФ і Білорусі - це не союзна держава, а інтеграція.

"Ми з Білоруссю говоримо "союзна держава", але в прямому сенсі слова це не держава. Це просто певний рівень інтеграції", - каже Путін.

Він спробував цей союз порівняти з Євросоюзом і визнав, що всередині блоку ЄС рівень інтеграції глибший.

"У ЄС глибший рівень інтеграції, ніж у нас у межах союзу з Білоруссю. Там і єдина валюта є, і більш потужний митний союз ... Там все таке є, чого ми поки не досягли", - говорить Путін.

Також читайте: Путін і Лукашенко домовилися про новий кредит для Білорусі

Автор: 

Білорусь (8035) путін володимир (24686) росія (67347)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+9
Сказал, что рано или поздно сожрёт бульбашей.
показати весь коментар
14.07.2021 08:42 Відповісти
+8
П...зда Білорусі.
показати весь коментар
14.07.2021 08:44 Відповісти
+6
когда оно уже сдохнет?
показати весь коментар
14.07.2021 08:43 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сказал, что рано или поздно сожрёт бульбашей.
показати весь коментар
14.07.2021 08:42 Відповісти
Усы Лукашенко всё глубже интегрируются с анусом *****
показати весь коментар
14.07.2021 09:06 Відповісти
Инкорпорация - включение меньших объектов в состав большего.
показати весь коментар
14.07.2021 08:42 Відповісти
Пуйло адіннаротнув білорусів.
показати весь коментар
14.07.2021 08:43 Відповісти
когда оно уже сдохнет?
показати весь коментар
14.07.2021 08:43 Відповісти
Лет через 20-ть. А тебе что за забота? Поплясать охота?)))
показати весь коментар
14.07.2021 09:41 Відповісти
П...зда Білорусі.
показати весь коментар
14.07.2021 08:44 Відповісти
Брешет,падло
показати весь коментар
14.07.2021 08:44 Відповісти
Угу, интегрирует рашка теперь свои войска на границу с ЕС , ещё и ядерное оружие припрет как в Крым . Короче , Беларусь как оболочка : а внутри сплошные кацапы копошатся с оружием .
доброе утро, Админ . Зачем фотки **** с утра на Цензоре ? И вечером тоже не стоит его рекламировать . 😀
показати весь коментар
14.07.2021 08:47 Відповісти
Прокидається Білорусь серед ночі Відчуває - їй задерли нічну сорочку і, нахабно розсуваючи їй ноги, пхають щось тверде у "проміжжя"!
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
показати весь коментар
14.07.2021 09:01 Відповісти
Даа, проблема .
Кто услышит SOS в политической пустоте ? Ещё и в Украину лезут с советами не путать спорт с политикой
показати весь коментар
14.07.2021 09:06 Відповісти
Ага, прям как с проституткой - это же не союз, а просто определенный уровень интеграции)))
показати весь коментар
14.07.2021 08:47 Відповісти
Скоро услышим новости про белорусских партизан... Усатый таракан продался Путлеру и пока держится в троне, но это агония старпера диктатора. Живе Беларусь!! Путин Х..йло!!!
показати весь коментар
14.07.2021 08:49 Відповісти
Не почуємо.
показати весь коментар
14.07.2021 08:52 Відповісти
Не почуете.Кто вас порноактрис из ЗЕборделя выпустит....вот вас ЗЕлька клоун прибил...))
показати весь коментар
14.07.2021 10:06 Відповісти
Та які там "партизани"? Їх там і у Другу світову не було! Одні НКВС-ники, закинуті на окуповану територію з Москви та бандити-"оточенці" І ті, і інші більше займалися терором та грабунком стосовно місцевого населення, ніж боротьбою з німцями У них і націоналістів, як таких, не було! Лише колаборанти, що служили окупантам!
показати весь коментар
14.07.2021 09:10 Відповісти
Про Бандеру та УПА майже всі на постсовковій території чули - від Бугу до Камчатки, а самі мордорські орки просто пісяються і несамовільно завжди починають дристати при цих словах.
Про білоруських патріотів у часи другої світової війни щось нічого не згадується.
показати весь коментар
14.07.2021 14:19 Відповісти
А їх там не було! Якось читав одну книгу документальну про антирадянський спротив у СРСР Почали ще з 20-х і закінчили 60-ми І нас згадали, і "прибалтів", і Кавказ, і Середню Азію А білорусів - НЕМА! Вони віками живуть по принципу: "А можа так і трєба?" До входу в склад Росії підкорялися полякам і і своїй ополяченій шляхті Після розділу Жечі Посполітой шляхта білоруська склала голови у польських повстаннях, або "обрусіла" А народ уже виконував вказівки з Петербургу Пробували щось "ворухнуть" після революції , але їх швидко "затоптали" - кого вбили, хтось утік в Польщу і "ополячився Народ продовжив виконувать вказівки Москви Прийшли німці - почав виконувать вказівки німців Білорусь зробили "партизанським краєм не з-за людей , а з-за того що місцевість була важкодоступною і диверсійним загонам легше було ховаться!А народ опинився "між двох вогнів: "не будеш давать харчі "своїм" (диверсантам чи бандитам) - спалять "свої" Будеш давать - спалять німці"
От і перетворився народ в "знаряддя праці, що вміє розмовлять" (як характеризували рабів римські рабовласники)
показати весь коментар
14.07.2021 14:45 Відповісти
генералгубернаторство
Скоро заставит даже забыть слово" беларус"
показати весь коментар
14.07.2021 09:01 Відповісти
Пральна! Белорусская губерния будет...
показати весь коментар
14.07.2021 09:01 Відповісти
білоруський федеральний округ рфії)))
показати весь коментар
14.07.2021 09:02 Відповісти
Это называется гегемония.
показати весь коментар
14.07.2021 09:07 Відповісти
Тому що доведеться вкладати в нього купу бабла. А так дає бульбашам кредит під проценти і повністю контролює бульбашію.
показати весь коментар
14.07.2021 09:07 Відповісти
Путін про зближення РФ і Білорусі: Це не союзна держава, а певний рівень інтеграції - Цензор.НЕТ 4549
показати весь коментар
14.07.2021 09:18 Відповісти
Путін про зближення РФ і Білорусі: Це не союзна держава, а певний рівень інтеграції - Цензор.НЕТ 4638
показати весь коментар
14.07.2021 09:17 Відповісти
"Мы с Беларусью говорим "союзное государство", но в прямом смысле слова это не государство- словоблудие лукавого правнука лукавого прадедушки ,который отдыхает наколотый фурацылином в мавзолее
показати весь коментар
14.07.2021 09:25 Відповісти
Ооо...не ну вот это более менее правильно. Более того это было ожидаемо и прогнозировано. И теперь, если ситуация плохо в Беларуси, то в Мокве должно быть в разы!!! хуже. ....С перекошенными избами в деревнях. И скорее всего эти цифры ..занижены.

Более 9 миллионов https://sprotyv.info/news/bednost-v-rf-deripaska-zayavil-chto-rosstat-nauchilsya-virtuozno-zhonglirovat-ciframi россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания. Такие данные приводит ЮНИСЕФ в опубликованном ежегодном докладе о продовольственной безопасности в мире, пишет «https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/oon-na-grani-goloda-okazalis-sotni-tysyach-rossiyan-1030602892?fbclid=iwar2gtu5n5lbw-2rzgbr6r4dnqrxeuf4v6fip5gkkxvrw_hws_fbmi2zjrju finanz ».
По данным организации, входящей в структуру ООН, в 2018-20 гг 400 тысяч российских граждан относились к группе «экстремальной уязвимости» по продовольственной безопасности. Речь идет о людях, которые де-факто находятся на грани голода. В эту категорию, согласно методологии, попадают те, кто вынужден ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов.
показати весь коментар
14.07.2021 09:38 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2021/7/10/429104/ Лукашенко охватило полное безумие

В последние несколько дней Лукашенко чуть не каждый день привлекает внимание мировых СМИ. 6 июля белорусский диктатор поручил правительству перекрыть https://charter97.org/ru/news/2021/7/8/428837/ транзит товаров из Германии (вероятно, и других стран ЕС) в Россию и Китай в качестве ответной меры на два пакета санкций ЕС, введенных за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, а попросту, за воздушное пиратство. Как заявил Лукашенко, «надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь; пусть везут товары через Финляндию».
Да, новые санкции оказались очень чувствительными. Под секторальные санкции попали правительство Беларуси, госбанки, нефтепродукты и калийные удобрения. В индивидуальные «черные списки» попали более 160 физлиц и 16 компаний, в том числе МАЗ и БелАЗ. В частности, в ближайшее время встанут автозаводы Беларуси из-за прекращения поставок западных двигателей.
В результате же принимаемых «ответных мер» Беларусь пострадает вдвойне, поскольку лишится очень значительных доходов за транзит товаров. Китай и РФ, естественно, тоже пострадают.
Все это было лишь началом лукашенковского буйства. Виктора Бабарико, одного из соперников Лукашенко на выборах президента Беларуси в августе 2020 года, https://charter97.org/ru/news/2021/7/6/428588/ приговорили к 14-летнему тюремному заключению .
В список новых безумств вошла и отправка сотен мигрантов из беднейших азиатских и африканских стран через границу в Литву, и бредовое выступление 3 июля: «Мы сорвали новый Западный блицкриг, спасли Беларусь и Россию! Одновременно мы уничтожаем вражеских террористов, проникших в Беларусь!»
показати весь коментар
14.07.2021 09:48 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
показати весь коментар
14.07.2021 12:11 Відповісти
Не слушайте этого неdоdеланного коротышку , безграмотного Dворника из КГБ, Пуйла-*****! Путин злится , что с Украиной у него не получается , так как получилось трахнуть и оdеть российское ярмо на Лукашенко и на вся Беларусь!!
показати весь коментар
14.07.2021 12:56 Відповісти
Белорашка уже давно интегрирована в кацапскую пасть по самые пятки
показати весь коментар
14.07.2021 14:23 Відповісти
 
 