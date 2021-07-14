Путін про зближення РФ і Білорусі: Це не союзна держава, а певний рівень інтеграції

Президент Росії Володимир Путін прокоментував інтеграцію РФ і Білорусі. Він каже, що такий формат інтеграції не можна назвати союзною державою.

Про це Путін заявив в інтерв'ю News24 Russia, інформує Цензор.НЕТ.

Путін зауважив, що союз РФ і Білорусі - це не союзна держава, а інтеграція.

"Ми з Білоруссю говоримо "союзна держава", але в прямому сенсі слова це не держава. Це просто певний рівень інтеграції", - каже Путін.

Він спробував цей союз порівняти з Євросоюзом і визнав, що всередині блоку ЄС рівень інтеграції глибший.

"У ЄС глибший рівень інтеграції, ніж у нас у межах союзу з Білоруссю. Там і єдина валюта є, і більш потужний митний союз ... Там все таке є, чого ми поки не досягли", - говорить Путін.

