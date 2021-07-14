Путін про зближення РФ і Білорусі: Це не союзна держава, а певний рівень інтеграції
Президент Росії Володимир Путін прокоментував інтеграцію РФ і Білорусі. Він каже, що такий формат інтеграції не можна назвати союзною державою.
Про це Путін заявив в інтерв'ю News24 Russia, інформує Цензор.НЕТ.
Путін зауважив, що союз РФ і Білорусі - це не союзна держава, а інтеграція.
"Ми з Білоруссю говоримо "союзна держава", але в прямому сенсі слова це не держава. Це просто певний рівень інтеграції", - каже Путін.
Він спробував цей союз порівняти з Євросоюзом і визнав, що всередині блоку ЄС рівень інтеграції глибший.
"У ЄС глибший рівень інтеграції, ніж у нас у межах союзу з Білоруссю. Там і єдина валюта є, і більш потужний митний союз ... Там все таке є, чого ми поки не досягли", - говорить Путін.
Топ коментарі
+9 belge
показати весь коментар14.07.2021 08:42 Відповісти Посилання
+8 Ніхто Петрович
показати весь коментар14.07.2021 08:44 Відповісти Посилання
+6 Акименко Оксана
показати весь коментар14.07.2021 08:43 Відповісти Посилання
доброе утро, Админ . Зачем фотки **** с утра на Цензоре ? И вечером тоже не стоит его рекламировать . 😀
- Гвалт! Насилуют!!!
У відповідь чує вкрадливий голос Путіна:
- Тихо, тихо! Это не насилие, а всего-лишь определённый уровень интеграции!
Кто услышит SOS в политической пустоте ? Ещё и в Украину лезут с советами не путать спорт с политикой
Про білоруських патріотів у часи другої світової війни щось нічого не згадується.
От і перетворився народ в "знаряддя праці, що вміє розмовлять" (як характеризували рабів римські рабовласники)
Скоро заставит даже забыть слово" беларус"
Более 9 миллионов https://sprotyv.info/news/bednost-v-rf-deripaska-zayavil-chto-rosstat-nauchilsya-virtuozno-zhonglirovat-ciframi россиян живут в условиях нехватки еды или недостаточного питания. Такие данные приводит ЮНИСЕФ в опубликованном ежегодном докладе о продовольственной безопасности в мире, пишет «https://www.finanz.ru/novosti/lichnyye-finansy/oon-na-grani-goloda-okazalis-sotni-tysyach-rossiyan-1030602892?fbclid=iwar2gtu5n5lbw-2rzgbr6r4dnqrxeuf4v6fip5gkkxvrw_hws_fbmi2zjrju finanz ».
По данным организации, входящей в структуру ООН, в 2018-20 гг 400 тысяч российских граждан относились к группе «экстремальной уязвимости» по продовольственной безопасности. Речь идет о людях, которые де-факто находятся на грани голода. В эту категорию, согласно методологии, попадают те, кто вынужден ограничивать количество еды, пропускать приемы пищи или не есть вообще из-за отсутствия денег или других ресурсов.
В последние несколько дней Лукашенко чуть не каждый день привлекает внимание мировых СМИ. 6 июля белорусский диктатор поручил правительству перекрыть https://charter97.org/ru/news/2021/7/8/428837/ транзит товаров из Германии (вероятно, и других стран ЕС) в Россию и Китай в качестве ответной меры на два пакета санкций ЕС, введенных за принудительную посадку рейса Ryanair в Минске, а попросту, за воздушное пиратство. Как заявил Лукашенко, «надо предпринять все меры, чтобы они почувствовали, что такое Беларусь; пусть везут товары через Финляндию».
Да, новые санкции оказались очень чувствительными. Под секторальные санкции попали правительство Беларуси, госбанки, нефтепродукты и калийные удобрения. В индивидуальные «черные списки» попали более 160 физлиц и 16 компаний, в том числе МАЗ и БелАЗ. В частности, в ближайшее время встанут автозаводы Беларуси из-за прекращения поставок западных двигателей.
В результате же принимаемых «ответных мер» Беларусь пострадает вдвойне, поскольку лишится очень значительных доходов за транзит товаров. Китай и РФ, естественно, тоже пострадают.
Все это было лишь началом лукашенковского буйства. Виктора Бабарико, одного из соперников Лукашенко на выборах президента Беларуси в августе 2020 года, https://charter97.org/ru/news/2021/7/6/428588/ приговорили к 14-летнему тюремному заключению .
В список новых безумств вошла и отправка сотен мигрантов из беднейших азиатских и африканских стран через границу в Литву, и бредовое выступление 3 июля: «Мы сорвали новый Западный блицкриг, спасли Беларусь и Россию! Одновременно мы уничтожаем вражеских террористов, проникших в Беларусь!»
руSSкому міру повірити....себе обманути!!