За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 101 246 осіб, загалом - 2 415 054, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 258 703 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"101 246 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 13 липня 2021 року. Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані - 43 419 людей.

Протягом доби працювали: 659 мобільних бригад, 1518 пунктів щеплення; 33 центри вакцинації.

Станом на 13 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 799 677 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини, з них отримали 1 дозу – 2 415 052 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 258 703 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 673 755 щеплень", - розповіли в МОЗ.



