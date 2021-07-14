УКР
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 101 246 осіб, загалом - 2 415 054, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 258 703 особи.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"101 246 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 13 липня 2021 року. Одну дозу отримали 57 827 людей, повністю імунізовані - 43 419 людей.

Протягом доби працювали: 659 мобільних бригад, 1518 пунктів щеплення; 33 центри вакцинації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні за добу від COVID-19 померли 25 осіб, зафіксовано 547 нових випадків зараження, 797 осіб одужали

Станом на 13 липня 2021 року до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 799 677 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 415 054 людини, з них отримали 1 дозу – 2 415 052 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 258 703 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 3 673 755 щеплень", - розповіли в МОЗ.

"Короні" пофіг короновані. https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3280426-spalah-covid19-na-avianosci-queen-elizabeth-zarazilisa-vakcinovani-moraki.html Спалах COVID-19 на авіаносці Queen Elizabeth: заразилися вакциновані моряки
На борту авіаносця КВМФ Великої Британії HMS Queen Elizabeth зафіксували спалах коронавірусу, в результаті чого близько 100 повністю вакцинованих членів екіпажу заразилися COVID-19.
