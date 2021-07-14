УКР
Аваков - правильна людина. Він завжди відрізнявся від усіх цих "зграйних суб'єктів" в українській політиці, - радник Єрмака Подоляк

13 липня глава МВС Арсен Аваков подав у відставку. Очікується, що відставку міністра Рада розгляне у четвер, 15 липня. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував цю подію.

Свою точку зору Подоляк висловив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Аваков. Правильна людина ... Дозволю собі невелику особисту оцінку. Трохи збоку. Без усяких конспірологій і подвійних інтересів. На мій погляд, Арсен Борисович Аваков завжди сильно вибивався з числа типових метушливих представників української політики. Серед яких занадто багато тих, хто продаються, вічно понтуються, "чего изволите", "ми готові керувати, тільки скажіть як ..." на відміну від всіх цих зграйних суб'єктів, які вміло нишпорять в пошуках чергового господаря з великою олігархічною кишенею, Арсен Борисович - дійсно політичний важковаговик. Він прекрасно розуміє, що таке держава; що таке велика політика і чому після революцій обов'язково потрібно вибудовувати чіткі правила і систему взаємовідносин. І чому ритуальними клацанням пальців реформи не рухаються. І чому потрібно безбожно пахати ... Він працював. Багато. Часто брав на себе відповідальність, яку повинні були брати інші. Часто брав на себе провину за незроблене або зроблене неправильно, тому що юна держава нерідко помилялася. Але головне, в ключові моменти, коли потрібно було зробити єдино правильний вибір, Аваков робив саме цей вибір. Так іноді буває. Коли хтось багато кричить і навіть збирає яскраві pr-вісти, ображаючи і звинувачуючи, а хтось в цей час чистить авгієві стайні ...", - написав радник Єрмака.

Подоляк наголосив, що не сумнівається в тому, що зовсім скоро "ми з подивом виявимо, що саме Арсен Аваков виявиться єдиним, хто збереже справжню повагу суспільства, з усіх тих, хто прийшов до влади в 2014 році. І це буде абсолютно заслужено": "Так-так, я прекрасно розумію, що зараз записні "люди всі в білому" (на брехні яких можна побудувати цілі релігії) обов'язково заллють міністра чорною фарбою. Проте, час завжди в підсумку всім воздасть) ...".

Також читайте: Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі

Він додав, що кому-кому, а Авакову точно не знадобиться нагадувати про себе постійним миготінням на олігархічних телеканалах: "Не треба буде ні з ким склеювати якісь інфантильні партії або рухи, як це часто роблять інші міністри або прем'єри. На відміну від цих вчорашніх карликів, АБ досить буде свого прізвища, репутації і власної історії. І фактів ... "

Далі Подоляк перерахував факти, які, на його думку, є вагомими і безперечними:

- Добровільні батальйони і реальна участь в захисті країни після початку війни. Це була дуже раціональна, дійсно смілива і продумана на кілька кроків уперед поведінка. Те, що відтермінувало трагедію і дозволило державі отримати шанс. Факт?

- Харків, який український і який не злився фатальної весни чотирнадцятого, тому що декому вистачило особистої волі. Факт?

- Саме Аваков виявляв принциповість тоді, як у відомої "чесної людини" Петра Олексійовича зашкалювала кількість схематозів у крові. Це було дуже цінно для нашого суспільства, бо "зберегло нам можливість залишитися вільними і не впасти в мракобісся".

"І так, у нас ніколи не було дефіциту порад - як реформувати поліцію і взагалі систему МВС. Чого в цих порадах завжди бракувало, так це розуміння простої речі: для залучення десятків і навіть сотень тисяч людей в систему МВС суспільство має бути готовим вкладати в цю систему набагато більше ресурсів, ніж може дозволити сьогодні національна економіка. Дуже важко зберігати керованість системи тоді, коли країну лихоманить і коли йде ломка традиційних силових форматів. Авакову вдалося все це утримати в своїх руках. Факт?", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов: Подивимося, як нам стане легше жити, коли "чорт" нарешті пішов у відставку

"Ні, сьогодні, по закінченню цих важких 7 з гаком років, нам все здається простим. Але по-перше, щоб будувати велетенські фортеці, хтось повинен носити дрібні камінчики. І по-друге, не помічати колоди у власних очах - улюблена традиція наших "активних співців справедливості". Але скалку в чужому оці вони обов'язково розрекламують істерично. А так ... Спасибі, АБ)", - резюмував радник Єрмака.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Аваков подав у відставку. ДОКУМЕНТ

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймала посаду міністра, ви можете ознайомитися в статті "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Аваков Арсен (2191) відставка (1485) Офіс Президента (2053) Подоляк Михайло (305)
+19
Сраколиз Януковича став сраколизом Зеленського.
Але тепер він куратор ботоферми ;ЗЕ!диджитал;, так що таки кар'єрний ріст є.
14.07.2021 08:51 Відповісти
+16
"Аваков реальный чел и чоткий пацан".

Вы прослушали интервью куратора ботоферм ДНР Подоляка.
14.07.2021 08:54 Відповісти
+14
Все вы позорные ИУДЫ -слуги рашистов -террористов , продавшие Украину за 3 сребреника
14.07.2021 08:51 Відповісти
Сраколиз Януковича став сраколизом Зеленського.
Але тепер він куратор ботоферми ;ЗЕ!диджитал;, так що таки кар'єрний ріст є.
14.07.2021 08:51 Відповісти
Все вы позорные ИУДЫ -слуги рашистов -террористов , продавшие Украину за 3 сребреника
14.07.2021 08:51 Відповісти
похоже на надгробную речь и эпитафию...Авакову...
14.07.2021 09:08 Відповісти
"Аваков реальный чел и чоткий пацан".

Вы прослушали интервью куратора ботоферм ДНР Подоляка.
14.07.2021 08:54 Відповісти
😀😀😀
14.07.2021 08:55 Відповісти
Подоляк , типичный совок .
Бо за 90 утопленников в неделю министр должен уходить в отставку без просьбы президента.

Совет зелёным недорослям - разделите вы те министерства обратно - МВД И МНС . Пусть разные люди за них несут ответственность , а то смешали пожары, криминал, нелегалов в одну кучу
А КАКОЙ БАРДАК ТВОРИТСЯ НА ЗАПАДНОЙ ГРАНИЦЕ !!!! Недостроенны терминалы , на которые ЕС денег дала 5 лет назад , конструкции покрыты коррозией. Кто за жтот хлев должен отвечать ?
14.07.2021 08:54 Відповісти
Лизать, это высокое искусство!
14.07.2021 08:55 Відповісти
А никого не тошнит читать эти пространные и бесполезные поносы Подоляка? Вот же умеет чувак лизать...
14.07.2021 08:55 Відповісти
Подоляк сказал то, что все адекватные люди думают.
Тяжёлую утрату понесет политика Украины, если отставку Авакова примут. Единственный пункт с которым можно не согласиться, это о Петре Алексеевиче.
14.07.2021 09:04 Відповісти
от тільки я би не зараховував подляка до адекватних.
Цинічний і практичний брехливий політик + політтехнолог - з такою його характеристикою погодився би.
14.07.2021 09:49 Відповісти
Ну, думалка Авакова, наверное равна сумме думалок монопартии... Он не "правильный", а умный приспособленец на инстинктивном уровне.
14.07.2021 08:57 Відповісти
Правильный потсан, жил по понятиям
Дружба с Фирташем подвела, проклятые пиндосы такого мужика сковернули.
Бандитские нападения на мирных граждан не в счет.
14.07.2021 08:58 Відповісти
Аваков - правильный человек.-Золотой: Еврейская конфедерация Украины выступила в поддержку министра внутренних дел Авакова . Течёт речечка да по песочечку, моет золотишко... Окружение Авакова с нарушениями получило разрешение на добычу золота.
14.07.2021 08:58 Відповісти
Какие же все зеленые мрази мудаки!Особенно омерзительна рожа зеленского.Демонтаж государства продолжается!

1
14.07.2021 09:00 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fvk.com%2Fwall-88358245_724&psig=AOvVaw2JyjhD4SuCN_TwRsiHMX9W&ust=1626328785579000&source=images&cd=vfe&ved=0CAsQjhxqFwoTCPigxoLx4fECFQAAAAAdAAAAABAD Ты, Вова, - пацан реальный и правильный!.. Аваков - правильный человек. Он всегда отличался от всех этих "стайных субъектов" в украинской политике, - советник Ермака Подоляк - Цензор.НЕТ 3763
14.07.2021 09:00 Відповісти
Скоро этот правильный пацан увековечит себя в бессменном мэре Харькова. Голосовать же больше не за кого тут либо хозяйственник Аваков или такой же хозяйственник Допа, прямо интрига, давно на выборах не было таких равно достойных кандидатов!
14.07.2021 09:05 Відповісти
Вот пусть идет в Харьков. Может снова начнет пользу приносить стране.
14.07.2021 09:09 Відповісти
та навряд чи він в Харкові обійде Допу. Тим більше Терехова. А от в кого з них він голоси забере, і кому третьому це стане в нагоді - то вже питання.
Фельдману?
14.07.2021 09:52 Відповісти
Людина без честі і совісті. Була б честь, відразу після рюкзаків, пішов би у відставку. Пристосуванець і барига...
14.07.2021 09:08 Відповісти
Щури побігли
14.07.2021 09:11 Відповісти
Если Авакова таки уволят, то ему надо будет или кормить своих Нацжен, или те разбегутся. В любом случае если он потеряет влияние на МВД их начнут шмонать. Белецкий вспомнит какого ему было при Януковиче. Так что пусть молится, чтобы Харьков его выбрал. Так у него будет вотчина.
14.07.2021 09:12 Відповісти
"правильных зеленых и не украинских " трепачей во власти много,но почему то народ Украины не живет "правильно" как обещают ему перед выборами ???
14.07.2021 09:13 Відповісти
Аваков это тот ,что снова посылает полицию бить протестующих как при овоще, девочку изнасиловали менты замял дело, до сих пор не найден убийца Амины Акуевой, белорусского коресподента, он не раскрыл ни одного громкого дела, он ,действительно, только менял хозяина,быстро перекрашиваясь и прислуживал властьимущим.Теперь же хитрозадый мент просто задницей почувствовал что лучше вовремя уйти, дядя подозревает что бубочка проиграшный вариант.
14.07.2021 09:13 Відповісти
Он был человеком Юли и Яценюка. И долго держался. Тот факт, что вот только сейчас ушел значит что он понял, что дальше держатся не сможет. Ну это если это не какая-то рокировочка. Хотя я в это не верю.
Мне кажется что вот недавний скандал с наркоманами-депутатами тоже как-то на это повлиял.
14.07.2021 09:14 Відповісти
На місці зелебобіків я бне радів відставці Авакова, бо по розуму він значно вищий всіх цих трускавецьких разом узятих, хоч і чорт по життю. Час для відставки обраний не просто так, у Авакова ідеальна чуйка, насувається великий кіпіш і ахкакойміністр вирішив дистанціюватись від зеленого шобла. Я так бачу.
14.07.2021 09:20 Відповісти
"мы готовы руководить, только скажите как…"

Це 100% про зелених слуг!

https://censor.net/ru/n3276965
14.07.2021 09:24 Відповісти
Тобто,зелена зграя справді має плани використати Авака на наступних виборах,як спойлер проти Пороха.
14.07.2021 09:27 Відповісти
У него рейтинг меньше процента. Аваков разве что конкурент Смешку или Гриценко. Потешный силовик, который придет и всех поставит строем. Типаж не очень популярный, но свои пару процентов имеет.
14.07.2021 09:30 Відповісти
Зараз-так.Але при певних капіталовкладеннях,розкрутці,візьме набагато більше за тих персонажів.
Багато не треба.Почати користуватись українською,патріотичні меседжі,кілька провокаційних антизеленськослугівських заяв,-і рейтинг потроюється.
14.07.2021 09:46 Відповісти
Подоляк чоткий сраколиз!
14.07.2021 09:37 Відповісти
Аваков не дебил. И вовремя слинял.
Если осенью напринимают всё шо они там насочиняли то могут начаться масштабные протесты и крайним станет министр мвд. А оно ему надо?
14.07.2021 09:38 Відповісти
На фоні зелених він геній!
14.07.2021 10:01 Відповісти
Ну очень правильный пацан ! Не говорили закрывать нелегальные АЗС/игровые залы/валюта/наркота ... - не закрывал, а сказал преЗедент кое-что закрыть - закрыл за пол дня....
14.07.2021 10:05 Відповісти
Той випадок, коли язик ще не відлип від дупи свіжого папірєдніка, а нової дупи ще немає.
14.07.2021 11:41 Відповісти
Точно так же кацапье говорит про пуйла.
14.07.2021 11:48 Відповісти
Надо посмотреть,не прихватизировал ли он пару купленных вертолетов.
14.07.2021 11:49 Відповісти
"правильный"...то хай і відповість за смерть Саши Білого...
14.07.2021 18:46 Відповісти
Тяжеловес в политике? имя которого стало синонимом слова "черт"?? Это на кого сей бред расчитан???
15.07.2021 01:30 Відповісти
 
 