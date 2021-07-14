Аваков - правильна людина. Він завжди відрізнявся від усіх цих "зграйних суб'єктів" в українській політиці, - радник Єрмака Подоляк

13 липня глава МВС Арсен Аваков подав у відставку. Очікується, що відставку міністра Рада розгляне у четвер, 15 липня. Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк прокоментував цю подію.

Свою точку зору Подоляк висловив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Аваков. Правильна людина ... Дозволю собі невелику особисту оцінку. Трохи збоку. Без усяких конспірологій і подвійних інтересів. На мій погляд, Арсен Борисович Аваков завжди сильно вибивався з числа типових метушливих представників української політики. Серед яких занадто багато тих, хто продаються, вічно понтуються, "чего изволите", "ми готові керувати, тільки скажіть як ..." на відміну від всіх цих зграйних суб'єктів, які вміло нишпорять в пошуках чергового господаря з великою олігархічною кишенею, Арсен Борисович - дійсно політичний важковаговик. Він прекрасно розуміє, що таке держава; що таке велика політика і чому після революцій обов'язково потрібно вибудовувати чіткі правила і систему взаємовідносин. І чому ритуальними клацанням пальців реформи не рухаються. І чому потрібно безбожно пахати ... Він працював. Багато. Часто брав на себе відповідальність, яку повинні були брати інші. Часто брав на себе провину за незроблене або зроблене неправильно, тому що юна держава нерідко помилялася. Але головне, в ключові моменти, коли потрібно було зробити єдино правильний вибір, Аваков робив саме цей вибір. Так іноді буває. Коли хтось багато кричить і навіть збирає яскраві pr-вісти, ображаючи і звинувачуючи, а хтось в цей час чистить авгієві стайні ...", - написав радник Єрмака.

Подоляк наголосив, що не сумнівається в тому, що зовсім скоро "ми з подивом виявимо, що саме Арсен Аваков виявиться єдиним, хто збереже справжню повагу суспільства, з усіх тих, хто прийшов до влади в 2014 році. І це буде абсолютно заслужено": "Так-так, я прекрасно розумію, що зараз записні "люди всі в білому" (на брехні яких можна побудувати цілі релігії) обов'язково заллють міністра чорною фарбою. Проте, час завжди в підсумку всім воздасть) ...".

Він додав, що кому-кому, а Авакову точно не знадобиться нагадувати про себе постійним миготінням на олігархічних телеканалах: "Не треба буде ні з ким склеювати якісь інфантильні партії або рухи, як це часто роблять інші міністри або прем'єри. На відміну від цих вчорашніх карликів, АБ досить буде свого прізвища, репутації і власної історії. І фактів ... "

Далі Подоляк перерахував факти, які, на його думку, є вагомими і безперечними:

- Добровільні батальйони і реальна участь в захисті країни після початку війни. Це була дуже раціональна, дійсно смілива і продумана на кілька кроків уперед поведінка. Те, що відтермінувало трагедію і дозволило державі отримати шанс. Факт?

- Харків, який український і який не злився фатальної весни чотирнадцятого, тому що декому вистачило особистої волі. Факт?

- Саме Аваков виявляв принциповість тоді, як у відомої "чесної людини" Петра Олексійовича зашкалювала кількість схематозів у крові. Це було дуже цінно для нашого суспільства, бо "зберегло нам можливість залишитися вільними і не впасти в мракобісся".

"І так, у нас ніколи не було дефіциту порад - як реформувати поліцію і взагалі систему МВС. Чого в цих порадах завжди бракувало, так це розуміння простої речі: для залучення десятків і навіть сотень тисяч людей в систему МВС суспільство має бути готовим вкладати в цю систему набагато більше ресурсів, ніж може дозволити сьогодні національна економіка. Дуже важко зберігати керованість системи тоді, коли країну лихоманить і коли йде ломка традиційних силових форматів. Авакову вдалося все це утримати в своїх руках. Факт?", - написав він.

"Ні, сьогодні, по закінченню цих важких 7 з гаком років, нам все здається простим. Але по-перше, щоб будувати велетенські фортеці, хтось повинен носити дрібні камінчики. І по-друге, не помічати колоди у власних очах - улюблена традиція наших "активних співців справедливості". Але скалку в чужому оці вони обов'язково розрекламують істерично. А так ... Спасибі, АБ)", - резюмував радник Єрмака.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймала посаду міністра, ви можете ознайомитися в статті "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.