Російські окупанти на Донбасі стріляли в безпілотники ОБСЄ, не пропускали спостерігачів і стягують важку техніку, - звіт СММ

Російські окупанти на Донбасі продовжують перешкоджати роботі спостерігачів з Організації з безпеки і співпраці в Європі. Цього разу окупанти не пропускали спостерігачів на непідконтрольні українському уряду території й обстрілювали безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на звіт СММ ОБСЄ за 13 липня.

На блокпості збройних формувань у районі Козацького (Донецька область) 2 озброєні найманця РФ не пропустили патруль у напрямку Порохні.

Ще один інцидент стався на блокпості російських окупантів у районі н.п. Заїченко - озброєний член збройних формувань не пропустив патруль у напрямку Пікуз (колиш. Комінтернове) і Саханки. Свої дії окупанти пояснили тим, що "в цьому районі тривають роботи з розмінування", хоча люди і транспорт перетинали блокпост без перешкод.

Також на блокпості збройних формувань на околиці Хрещатицького (колиш. Красноармійське) 3 бойовики не пропустили патруль ОБСЄ в Куликове. Послалися на те, що "тривають роботи з розмінування" території, хоча цивільні особи і транспортні засоби перетинали блокпост.

На блокпості в Приморському 3 озброєні члени збройних формувань не пропустили патруль у Набережне. Послалися на ті ж роботи з розмінування.

Також ОБСЄ повідомляє про обстріли БПЛА спостерігачів у Луганській області. У Трьохізбенці спостерігачі чули 2 постріли зі стрілецької зброї, а в Кадіївці 55 пострілів.

У місцях відведення озброєння на непідконтрольній території спостерігачі зафіксували 3 гаубиці. Йдеться про гаубиці 122 калібру типу Д-30 ("Жаба"). Їх біля Вільхівки зафіксували безпілотники ОБСЄ.

Крім того, за лініями відведення, але поза виділених місць зберігання озброєння СММ зафіксувала 57 одиниць озброєння на 2 полігонах у непідконтрольних уряду районах Донецької області.

Йдеться про 30 танків невстановленого типу, безпілотник зафіксував їх у селищі Тернове.

Також у районі Покровки безпілотники ОБСЄ помітили 6 великокаліберних (122 мм) гаубиць типу "Жаба" і "Гвоздика". У цьому ж місці російські окупанти розмістили 3 протитанкові гармати (МТ-12, "Рапіра", 100 мм), 15 танків (Т-64 - 4 одиниці, Т-72 - 11 одиниць) і 3 буксирувані міномети.

Також 4 самохідні гаубиці (міномети) було виявлено в районі селища Тернове.