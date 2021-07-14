Сьогодні Рада розгляне законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя, - порядок денний парламенту

Сьогодні, 14 липня, ВР продовжить розгляд поправок до другого читання законопроєкту про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Крім цього буде розглянуто пропозицію президента про забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на порядок денний Ради.

Також наголошується, що депутати планують проголосувати за законопроєкти:

- №5068 "Про внесення змін до деяких законів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя", закінчивши розгляд поправок до нього.

- №5069 "Про внесення змін до статті 188-32 кодексу України про адміністративні правопорушення щодо встановлення відповідальності за невиконання законних вимог Дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя".

- Пропозиції президента Володимира Зеленського до законів "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення затриманому, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому права на отримання правової допомоги" (№2063) та "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост" (№4535).

- №5660 "Про примусове виконання рішень".

- №5002 "Про внесення змін до закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу".

