Кравчук упевнена, що "Слуга народу" дасть достатньо голосів за призначення Монастирського: Він - професіонал і порядна людина

Кравчук упевнена, що

Фракція "Слуги народу" підтримає кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України замість Арсена Авакова, який подав у відставку.

Про це повідомила народна депутатка фракції Євгенія Кравчук у ранковому ефірі на каналі "Украіна24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не бачу причини не голосувати. Впевнена, наша фракція дасть достатньо голосів. Денис Монастирський вже два роки керує одним з найбільших комітетів Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Він досконально знає законодавство, у нього добра юридична освіта, незважаючи на те, що не оперативник і не практик. Але для оцінки масштабу завдань його підготовки абсолютно достатньо. Денис - професійна і порядна людина", - сказала Кравчук.

Також читайте: Кандидат на посаду глави МВС Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймала посаду міністра, ви можете ознайомитися в статті "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Автор: 

МВС (3534) Монастирський Денис (392) Кравчук Євгенія (375)
Топ коментарі
+20
У зеленых априори не может быть профессионала, порядочного человека тем паче.
14.07.2021 09:26 Відповісти
+18
Такий самий юрист як і зеленський.....непрактикуючий.
14.07.2021 09:23 Відповісти
+14
Профессионал и порядочность в сочетании со СН у меня вызывают улыбку и как минимум недоверие...
14.07.2021 09:25 Відповісти
Кива учёный, этот юрист...
14.07.2021 09:26 Відповісти
І не посоромились же інші вчені, не визнали на захисті ківушку дибілом, дали йому наукову ступінь.
Може з них такі самі науковці ? Я не здивуюсь.
14.07.2021 09:32 Відповісти
Это ылыта общества, видимо они хотят построить для своих детей общество с такими вот учеными и такими вот абитуриентами, которые на лестнице журналистов не пускали. Наверное считают что именно такое будущее нужно их детям!
14.07.2021 09:35 Відповісти
А чому всі мовчать ? Більшість, тобто. Бо вони так само за гроші навчали своїх діток. Пхали гроші замість розуму. І тому отакі тупі і нахабні рвачі у нас нині при владі. Совісті 0. Розуму 0. Лише долари в очах. В розвинутих країнах, саме тому вони і розвинуті, у суспільства інші вимоги для своїх представників. І,скажімо, Ківа, ніколи би не отримав вчену ступінь чи мандат у штатах. А в нас більшість у парламенті така...
14.07.2021 09:40 Відповісти
Потому что более 90% украинцев предпочитают идти путем наименьшего для себя сопротивления и решают все свои проблемы путем заноса денег. А потом приходят домой и ноют что у нас без взяток ничего нельзя сделать и виноваты в этом проклятые политики и олигархи.
14.07.2021 09:44 Відповісти
Кожен думає, що він самий хитрий.
Це все вилазять вади культурно-освітнього світогляду.
14.07.2021 09:47 Відповісти
это урист от комитета рады оценил справкой научную деятельность кивы. гнида, короче
14.07.2021 09:40 Відповісти
пущай доложит, где именно он внедрил результаты диссертационной работы "бальшого ученого" Киви и какой получен управленческий и экономический эффект.
14.07.2021 10:24 Відповісти
Апріорі не може бути порядним і компетентним в стаді неляканих ЗЕідіотів-нарколиг !
14.07.2021 09:31 Відповісти
Наконец-то мой любимый дядя Федор приехал! Теперь мы вдвое больше сена для нашей коровки накосим!
14.07.2021 09:58 Відповісти
14.07.2021 09:24 Відповісти
эти порядочные довели все до ручки, что пришлось вызывать непорядочные новые лицца времен овоща чтобы хоть что-то работало
14.07.2021 09:24 Відповісти
Профффесионал в чем, опубликуйте наконец хотя бы перед возможным назначением чем он занимался со школьной скамьи, не грузчика же в сельский магазин подбирают.
14.07.2021 09:25 Відповісти
Мастер спорта по словесным боям без правил...
14.07.2021 09:26 Відповісти
Вже було багато проффесіоналів. Проходили, знаємо.
14.07.2021 09:25 Відповісти
Панове, хто дивиться, або моніторить українське телебачення, а саме канали СТБ, ICTV, Україна, Інтер та Г+Г? Що там коїться? Ваву хвалять, чи критикують?
14.07.2021 09:25 Відповісти
Они выражают глубокую озабоченность.
14.07.2021 09:28 Відповісти
гладять його в теплій вані
14.07.2021 09:43 Відповісти
Зрозуміло. Тому ще у нього є рейтинг... Точно як на росіе. ТБ замінює мозок.
14.07.2021 09:53 Відповісти
Я со своей Муркой ни за что теперь не расстанусь. Я и так счастливый был, а теперь в два раза счастливей стану. Потому что у меня две коровы есть.
14.07.2021 10:00 Відповісти
>уже два года руководит одним из самых больших комитетов
скорее кормится, из конвертовИсточник: https://censor.net/ru/n3276972
14.07.2021 09:26 Відповісти
Чувствую, что ЗЕбильная власть и тут обосрётся. Ждем очерных зашкваров от нового министра
14.07.2021 09:28 Відповісти
Порядочный человек в понимании СН и всей шоблы это - вор, наркоман, придурок !!!!!
14.07.2021 09:31 Відповісти
классный парень - не професия
14.07.2021 09:34 Відповісти
Новий - геть зелений,всього 41 рік,пороху не нюхав,життя бачив через скло бібліотеки.І не українець, а таке собі...
14.07.2021 09:36 Відповісти
Монастырский может быть и порядочный человек,но Кравчук к таким точно не относится,как и большинство парламентариев от слуг народа.
14.07.2021 09:36 Відповісти
лол. эта гнида два года покрывает мусоров в комитете по вопросам правоохранительной деятельности
14.07.2021 09:38 Відповісти
Скорее согласен.Просто эта гнида Кравчук со своей порядочностью ниже плинтуса.Хамство,невежество у слуг народа запредельно.И когда начинаешь о них говорить,особенно о Зе,то начинаешь ощущать.что запачкался дерьмом.Чем дальше от них,тем меньше вони.Но 73% других условий жизни не заслуживают.Пусть нюхают свой родненький для них запах.
14.07.2021 09:56 Відповісти
Там все порядочные....пида...сы
14.07.2021 09:36 Відповісти
"Професіонал" який поняття немає як виглядає МВС з середини. Це близько 400 тис осіб з штатним озброєнням + обширне "підсобне" господарство. Це люди, які крім закону керуються внутрішніми "панятіямі"(так склалось після 90-х)
14.07.2021 09:37 Відповісти
так характерна ознака кожного упоротого урода (починаючи з Зе) і кожного 73/43%зебіла - нагла цинічна брехня і маніпуляція. Вона і бреше... традиційно
14.07.2021 09:42 Відповісти
порядочная мразь, раз ничего хорошего в комитете не сделал, лишь мусорам подмахивал. да, еще и киве справку выдал)))
14.07.2021 09:37 Відповісти
Вот яркий пример как у некоторых людей "порядочность" по роже видна. О какой порядочности может идти речь, если это зеленое фекалино выдало справку ОПЗЖешному тупому сепару Дрочиле о важности его диссертации "для внедрения в практическую деятельность комитета".
14.07.2021 09:39 Відповісти
Якщо професіонал - то хоча би пару слів про його стаж роботи в правоохороних органах. До речі, а скільки стажу в політиці? Два роки, зважаючи, що був обраний політиком 21/07.2019року? А не малувато буде?
14.07.2021 09:39 Відповісти
А всі євреї---порядочні і професіонали. Правда в одному напрямку--махлювати,брехатиі і красти.
14.07.2021 09:53 Відповісти
Порядочный человек не дал бы положительный отзыв по научным "трудам" Кивы.

Да и в СН порядочный человек не пошел бы.
14.07.2021 10:00 Відповісти
Ну если Киве благодарственные письма пишет ,то точно ПОРЯДОЧНЫЙ
14.07.2021 10:10 Відповісти
Ну, если тянул мазу за кандидатскую Кивы, то в его "порядочности" сомневаться нет смысла !
Сразу можно в расход......
14.07.2021 10:12 Відповісти
Професіонал в розумінні зеленої школоти? А то вже напружує...
14.07.2021 10:18 Відповісти
Куда не плюнь одни профессионалы и порядочные, 30 лет и в Ж.............е. Поделано, что ли?
14.07.2021 10:30 Відповісти
Если бы Монастырский не дал бы положительную рецензию Киве, то шмаркля не обратил бы на него внимания.
14.07.2021 10:37 Відповісти
Друг Ківи - порядний професіонал? Він жартує чи знущається?
14.07.2021 11:01 Відповісти
"Анал табу".
Там все порядочьные.
14.07.2021 11:22 Відповісти
порядочный кореш дрочера какадемика Кивы ...
14.07.2021 11:24 Відповісти
Серед слуг КАЛАмойши не може бути порядочних людей...
14.07.2021 13:25 Відповісти
Кравчук упевнена, що "Слуга народу" дасть достатньо голосів за призначення Монастирського: Він - професіонал і порядна людина - Цензор.НЕТ 4252
Зліва новий голова МВС.
Справа бойовик Медведчука

Порядність та чесність
14.07.2021 15:16 Відповісти
Среди слуг уродов у этого "порядочного" человека кликуха Моня Стырский)))
15.07.2021 01:25 Відповісти
 
 