Кравчук упевнена, що "Слуга народу" дасть достатньо голосів за призначення Монастирського: Він - професіонал і порядна людина

Фракція "Слуги народу" підтримає кандидатуру Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ України замість Арсена Авакова, який подав у відставку.

Про це повідомила народна депутатка фракції Євгенія Кравчук у ранковому ефірі на каналі "Украіна24", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Не бачу причини не голосувати. Впевнена, наша фракція дасть достатньо голосів. Денис Монастирський вже два роки керує одним з найбільших комітетів Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Він досконально знає законодавство, у нього добра юридична освіта, незважаючи на те, що не оперативник і не практик. Але для оцінки масштабу завдань його підготовки абсолютно достатньо. Денис - професійна і порядна людина", - сказала Кравчук.

Також читайте: Кандидат на посаду глави МВС Монастирський видав Киві довідку про важливість його дисертації. ДОКУМЕНТ

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймала посаду міністра, ви можете ознайомитися в статті "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.