Новини
Якщо Рада підтримає 733-тю правку до законопроєкту про ВРП, Україна вперше за двадцять років отримає реальний шанс на очищення судів, - Шабунін

733 правка до законопроєкту про реформу Вищої ради правосуддя не суперечить Конституції.

Про це на своїй сторінці в Телеграмі написав глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"З самого ранку Рада продовжить розгляд найважливішої реформи - судової (законопроєкт #5068). У разі підтримання депутатами 733 правки Україна вперше за двадцять років отримає реальний шанс на очищення судів. За одне лише це голосування варто було обрати цю Раду", - заявив він.

 "ОПЗЖ Медведчука і "Батьківщина" Тимошенко роблять все, щоб збити цей законопроєкт і 733 правку. Знаєте, який "аргумент" у цих "державницьких" партій? Що кляті міжнародні експерти хочуть підступно захопити контроль над нашою судовою системою. Путін у своїй статті українською мовою оперував аналогічними аргументами (аж до формулювань): "зовнішнє управління", "зовнішніх покровителів" і т.д. Соупадєніє? (тм)", - додав Шабунін

"Але є фронда і серед "слуг". Цей депутат обманює колег про нібито "неконституційність" правки 733. Це відверта, дешева брехня. Коротко ось чому:

1) Конституція взагалі не визначає порядку звільнення членів ВРП. Взагалі, зовсім, жодним словом. Тож врегулювати це законом депутати мають повне право.

2) Поправка зберігає рішення про звільнення члена ВРП за конституційними суб’єктами призначення - з’їздами суддів, адвокатів, прокурорів тощо

3) Поправка НЕ змушує з'їзди звільняти членів ВРП. Вони мають право вибору - звільнити чи залишити на посаді. Їх лише в часі обмежують", - пояснив Шабунін.

"Особливо фактурно брехня про "неконституційність" звучить від депутата, що протягнув кандидатом у судді КСУ регіонала, який лише 8 років тому отримав юридичний диплом. При тому що Конституція ВИМАГАЄ 15 РОКІВ ЮРИДИЧНОГО СТАЖУ для судді КСУ. Тоді про справжню, очевидну неконституційність той самий депутат повідомити "слуг" "забув". Через ту його підставу "слугам" досі червоніти на ефірах доводиться (коли мова про КСУ заходить)", - резюмував він.

"Ще трішки аргументів для підтримки 733 правки, без якої очищення ВРП не відбудеться.

Майже 2 мільйони гривень наших податків в середньому отримує член ВРП на рік, наприклад:

Світлана Шелест - 2 149 608 грн

Наталія Краснощокова - 2 001 597 грн

Лариса Швецова - 2 033 769 грн

Володимир Говоруха - 2 373 292 грн

Зарплати цих бідося просто огидні на фоні їхніх дій (див. нижче).

При цьому їх захищають "Батьківщина" та ОПЗЖ: саме тому усіма силами збивають правку 733.

Ми зробимо все можливе, щоб їм (та мажоритарникам) довелося пояснювати це виборцям із середньою пенсією в 3770 грн (їхній базовий електорат).

За свої захмарні зарплати (з наших податків) члени ВРП, наприклад:

- мають родинні маєтки розміром із торговельний центр, успадковані від бабусь;

- заробили на величезний будинок збиранням полуниці;

- підтверджували законність "Харківських угод" Януковича щодо пролонгації перебування в Криму Чорноморського флоту рф;

- покривають недоброчесних суддів та переслідують суддів-викривачів;

- зберігають клановість судової системи, наприклад, врятувати від відсторонення главу ОАСК Павла Вовка, а від звільнення суддів ОАСК Аблова та Саніна;

- під час Майдану забороняли мітинги з вимогами розслідувати злочини "беркутівців";

- влітку 2014 року їздили відпочивати у Крим та до 2018 року майже щороку на новий рік їздили у Москву;

- незаконно обрані вдруге поспіль з порушенням закону на посаду;

- були обвинуваченими у хабарництві у 500 тисяч доларів;

- є фігурантами кримінальних проваджень щодо зловживання владою і незаконного лобіювання газової фірми з оточення колишньої влади;

- обрані на "прозорому" голосуванні, результати якого були погоджені і відомі ще за кілька днів до самого голосування", - додав пізніше Шабунін.

Якщо Рада підтримає 733-тю правку до законопроєкту про ВРП, Україна вперше за двадцять років отримає реальний шанс на очищення судів, - Шабунін 01
Якщо Рада підтримає 733-тю правку до законопроєкту про ВРП, Україна вперше за двадцять років отримає реальний шанс на очищення судів, - Шабунін 02

Якщо Рада підтримає 733-тю правку до законопроєкту про ВРП, Україна вперше за двадцять років отримає реальний шанс на очищення судів, - Шабунін 03Якщо Рада підтримає 733-тю правку до законопроєкту про ВРП, Україна вперше за двадцять років отримає реальний шанс на очищення судів, - Шабунін 04

+4
Следуя вашим рассуждениям,уважаемый ,так вообще не надо ничего менять, ведь итак не получится.
показати весь коментар
14.07.2021 10:14 Відповісти
+3
Не устаем поражатся детской наивности Шабунеподобных персонажей. Вот увидел паренек,очередную обертку от кофеты-восторг до небес. Святая вера в то, шо запишут на бумаге -будет ДОЛЖНЫМ образом выполнятся? В Украине-НИКОГДА ТАК НЕ БЫЛО. Мы не англосаксы или германцы, у которых закон-это общественный договор положенный на бумагу. Дествовать будут ЛЮДИ, наши родные украинские люди, как с ними договорятся и какие для этого аргументы найдут-время покажет.
показати весь коментар
14.07.2021 09:55 Відповісти
+3
Можно порадоватся вашей наивности. Власть и деньги договорятся с любым украинцем. Не захочешь по хорошему-заведем пару-тройку уголовных дел на твоего племянника. Арсенал методов-бесконечный.
показати весь коментар
14.07.2021 10:44 Відповісти
Коментувати
Перепрошую, українські люди то по-національності, чи лише по місцю проживання? Хоча ні, навіть не проживання а по місцю зароблянню бабла.
показати весь коментар
14.07.2021 10:13 Відповісти
Весь этот процес как раз и направлен на то, чтобы судей нам выбрали англосаксы. Конечно даже они не смогут гарантировать абсолютной чистоты, поскольку выбирать придеться из отбросов. Но хоть отсеют самых гнилых.
показати весь коментар
14.07.2021 10:36 Відповісти
Пусть лучше так, чем судья сам выставит прейскурант на свои услуги и будет искать клиентов. Да, англосаксы не смогут полностью очистить систему, но если они уберут оттуда самые вонючие куски дерьма, уже сделают огромную услугу. А если ничего не делать то ничего и не будет.
показати весь коментар
14.07.2021 10:49 Відповісти
Звучит ободряюще!
показати весь коментар
14.07.2021 10:13 Відповісти
А що робити? Опустити руки? Всіх шльопнути? Так нас скоріше пришиють. Нехай голосують.
показати весь коментар
14.07.2021 10:13 Відповісти
Замечательный вопрос, и то что скорее они нас шлепну,чем мы их это тоже точьно,уже эти коррупционеры,колонизаторы, не коренные нацысты прошу не путать с обычными гражданами они же сами же такой закон приняли о корренных народах, хотят Китайскую демократию в Укране узаконить , но даже в Китае за контрабанлу джинсов стоимостью 50 евро (1, 7 тыс.грн.) не открывают уголовное дело, зато когда хотят у народа украсть страну, через рынок Земли по 10 тыс.га в одни руки то депутатам повышение зарплат и привилегий.Но боюсь, что от иностранцев тоже толку мало это тот же соросятинский МВФ типа борьба с коррупцией заключается не в эфективности управления чинрвниками или на прямую народом гос. активов, с целью повышения прибыли и капиталищации в цене той де Земли , а в продаже Земли и других ресурсов иностранцам и олигарзам, теже колонизаторы, нацысты, бандиты и воры.Выход один пока они нас не шлепнули не опускать руки и отзывать и переизберать депутатов и президента,сокращать срок их избрания до года и наказывать за растрату больше 1, 7 тыс.грн.
показати весь коментар
14.07.2021 11:52 Відповісти
может и так, но тут нужна поправка на Шабунина, он же мудак и отмыватель грантовых денег
показати весь коментар
14.07.2021 10:30 Відповісти
Если Шаба уже и за Хеерпутина заговорил, то заинтересован лично. В домике нужно ремонт делать..
показати весь коментар
14.07.2021 11:35 Відповісти
""ОПЗЖ Медведчука и "Батькивщина" Тимошенко делают все, чтобы сбить этот законопроект и 733 правку. Знаете, какой "аргумент" у этих "государственных" партий? Что, проклятые международные эксперты хотят коварно захватить контроль над нашей судебной системой. Путин в своей статье на украинском языке оперировал аналогичными аргументами (вплоть до формулировок): "внешнее управление", "внешних покровителей" и т.д"

ГОСПОДИ!
ПОШЛИ НАМ ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ!
Как после вройны в Германии или Японии!
показати весь коментар
14.07.2021 11:51 Відповісти
У регионалов и Юльки, а теперь и у СН свои карманные судьи, которых они прикармливают. Партийная мафия + судебная мафия + олигархи со своими чиновниками = хозяева Украины. Только внешнее очень жесткое влияние может их сломать. Если не примут - у народа останется только их отстрел.
показати весь коментар
14.07.2021 12:21 Відповісти
А судьи кто?....
показати весь коментар
14.07.2021 12:37 Відповісти
 
 