Якщо Рада підтримає 733-тю правку до законопроєкту про ВРП, Україна вперше за двадцять років отримає реальний шанс на очищення судів, - Шабунін

733 правка до законопроєкту про реформу Вищої ради правосуддя не суперечить Конституції.

Про це на своїй сторінці в Телеграмі написав глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"З самого ранку Рада продовжить розгляд найважливішої реформи - судової (законопроєкт #5068). У разі підтримання депутатами 733 правки Україна вперше за двадцять років отримає реальний шанс на очищення судів. За одне лише це голосування варто було обрати цю Раду", - заявив він.

Також читайте: Сьогодні Рада розгляне законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя, - порядок денний парламенту

"ОПЗЖ Медведчука і "Батьківщина" Тимошенко роблять все, щоб збити цей законопроєкт і 733 правку. Знаєте, який "аргумент" у цих "державницьких" партій? Що кляті міжнародні експерти хочуть підступно захопити контроль над нашою судовою системою. Путін у своїй статті українською мовою оперував аналогічними аргументами (аж до формулювань): "зовнішнє управління", "зовнішніх покровителів" і т.д. Соупадєніє? (тм)", - додав Шабунін



"Але є фронда і серед "слуг". Цей депутат обманює колег про нібито "неконституційність" правки 733. Це відверта, дешева брехня. Коротко ось чому:



1) Конституція взагалі не визначає порядку звільнення членів ВРП. Взагалі, зовсім, жодним словом. Тож врегулювати це законом депутати мають повне право.



2) Поправка зберігає рішення про звільнення члена ВРП за конституційними суб’єктами призначення - з’їздами суддів, адвокатів, прокурорів тощо



3) Поправка НЕ змушує з'їзди звільняти членів ВРП. Вони мають право вибору - звільнити чи залишити на посаді. Їх лише в часі обмежують", - пояснив Шабунін.

Також читайте: "Слуга народу" Костін про продовження судової реформи: Сподіваємося, що через шість місяців ВККС почне свою роботу

"Особливо фактурно брехня про "неконституційність" звучить від депутата, що протягнув кандидатом у судді КСУ регіонала, який лише 8 років тому отримав юридичний диплом. При тому що Конституція ВИМАГАЄ 15 РОКІВ ЮРИДИЧНОГО СТАЖУ для судді КСУ. Тоді про справжню, очевидну неконституційність той самий депутат повідомити "слуг" "забув". Через ту його підставу "слугам" досі червоніти на ефірах доводиться (коли мова про КСУ заходить)", - резюмував він.

"Ще трішки аргументів для підтримки 733 правки, без якої очищення ВРП не відбудеться.

Майже 2 мільйони гривень наших податків в середньому отримує член ВРП на рік, наприклад:

Світлана Шелест - 2 149 608 грн

Наталія Краснощокова - 2 001 597 грн

Лариса Швецова - 2 033 769 грн

Володимир Говоруха - 2 373 292 грн

Зарплати цих бідося просто огидні на фоні їхніх дій (див. нижче).

При цьому їх захищають "Батьківщина" та ОПЗЖ: саме тому усіма силами збивають правку 733.

Ми зробимо все можливе, щоб їм (та мажоритарникам) довелося пояснювати це виборцям із середньою пенсією в 3770 грн (їхній базовий електорат).

За свої захмарні зарплати (з наших податків) члени ВРП, наприклад:

- мають родинні маєтки розміром із торговельний центр, успадковані від бабусь;

- заробили на величезний будинок збиранням полуниці;

- підтверджували законність "Харківських угод" Януковича щодо пролонгації перебування в Криму Чорноморського флоту рф;

- покривають недоброчесних суддів та переслідують суддів-викривачів;

- зберігають клановість судової системи, наприклад, врятувати від відсторонення главу ОАСК Павла Вовка, а від звільнення суддів ОАСК Аблова та Саніна;

- під час Майдану забороняли мітинги з вимогами розслідувати злочини "беркутівців";

- влітку 2014 року їздили відпочивати у Крим та до 2018 року майже щороку на новий рік їздили у Москву;

- незаконно обрані вдруге поспіль з порушенням закону на посаду;

- були обвинуваченими у хабарництві у 500 тисяч доларів;

- є фігурантами кримінальних проваджень щодо зловживання владою і незаконного лобіювання газової фірми з оточення колишньої влади;

- обрані на "прозорому" голосуванні, результати якого були погоджені і відомі ще за кілька днів до самого голосування", - додав пізніше Шабунін.



