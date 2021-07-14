Маас про позиції Німеччини і США щодо "Північного потоку-2": З багатьох пунктів ми зблизилися
Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас бачить хороші перспективи на переговорах з США щодо будівництва газопроводу "Північний потік - 2".
"В останні тижні була проведена велика підготовча робота, і я думаю, що з багатьох пунктів ми зблизилися", - заявив глава німецького зовнішньополітичного відомства ввечері у вівторок, 13 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Маас, проте, не став робити прогнози з приводу того, чи буде досягнутий прорив на зустрічі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена, яка відбудеться 15 липня.
"Важливо, що мета чітко сформульована, і я впевнений, що ми цю мету досягнемо", - підкреслив він.
На думку міністра, питання про те, коли це станеться, є вже вторинним, хоча, звичайно, було б чудово, якби спір уже вирішено під час візиту Меркель до Вашингтона.
Так після добудови та пуску цього кацапського потоку. Мільярди євро і доларів гігантської рікою потечуть в криваву паРашу. Мільярди на які прокляті кацапи будуть і далі вести свої безперервні криваві окупаційні війни по всьому світу, в тому числі і проти України.