Маас про позиції Німеччини і США щодо "Північного потоку-2": З багатьох пунктів ми зблизилися

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас бачить хороші перспективи на переговорах з США щодо будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

"В останні тижні була проведена велика підготовча робота, і я думаю, що з багатьох пунктів ми зблизилися", - заявив глава німецького зовнішньополітичного відомства ввечері у вівторок, 13 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Маас, проте, не став робити прогнози з приводу того, чи буде досягнутий прорив на зустрічі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена, яка відбудеться 15 липня.

"Важливо, що мета чітко сформульована, і я впевнений, що ми цю мету досягнемо", - підкреслив він.

Також читайте: Кент: "Північний потік-2" - "погана справа"

На думку міністра, питання про те, коли це станеться, є вже вторинним, хоча, звичайно, було б чудово, якби спір уже вирішено під час візиту Меркель до Вашингтона.