Маас про позиції Німеччини і США щодо "Північного потоку-2": З багатьох пунктів ми зблизилися

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас бачить хороші перспективи на переговорах з США щодо будівництва газопроводу "Північний потік - 2".

"В останні тижні була проведена велика підготовча робота, і я думаю, що з багатьох пунктів ми зблизилися", - заявив глава німецького зовнішньополітичного відомства ввечері у вівторок, 13 липня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Маас, проте, не став робити прогнози з приводу того, чи буде досягнутий прорив на зустрічі федерального канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Джо Байдена, яка відбудеться 15 липня.

"Важливо, що мета чітко сформульована, і я впевнений, що ми цю мету досягнемо", - підкреслив він.

Також читайте: Кент: "Північний потік-2" - "погана справа"

На думку міністра, питання про те, коли це станеться, є вже вторинним, хоча, звичайно, було б чудово, якби спір уже вирішено під час візиту Меркель до Вашингтона.

Шо там опять за ужином бубочка пообещал под диктовку Ермака ?

14.07.2021 09:41 Відповісти
Немчура позорная.
14.07.2021 09:43 Відповісти
Как целовались в десна комуняки с нацистами в 1930-х годах так и сейчас кацапы с немчурой продолжают
14.07.2021 10:00 Відповісти
І за це велика подяка зеленому вилупку і тим ідіотам, які його обрали.
14.07.2021 10:40 Відповісти
Що тепер і США піддержує фінансування проклятой фашистської ********* паРаші.
Так після добудови та пуску цього кацапського потоку. Мільярди євро і доларів гігантської рікою потечуть в криваву паРашу. Мільярди на які прокляті кацапи будуть і далі вести свої безперервні криваві окупаційні війни по всьому світу, в тому числі і проти України.
14.07.2021 11:46 Відповісти
«Маас о позициях Германии и США по "Северному потоку-2": По многим пунктам мы сблизились», а Украина идёт на Хайко.
14.07.2021 11:51 Відповісти
 
 