Глава МЗС Німеччини Маас звинуватив Росію і Китай у політизації поставок вакцин проти COVID-19

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас звинуватив Росію і Китай у використанні поставок вакцин проти коронавірусу в політичних цілях.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це пише Associated Press.

За словами Мааса, Москва і Пекін широко висвітлювали свою допомогу іншим країнам у боротьбі з COVID-19, при цьому також переслідували іншу мету. Він вказав, що КНР використовувала поставки вакцин щоб висувати політичні вимоги до тих держав, яким допомагала.

Маас додав, що такій поведінці необхідно запобігати, при цьому не просто критикуючи її, але також даючи альтернативу постраждалим країнам. Він вважає, що якщо вакцини будуть надані якнайбільшій кількості держав і регіонів, то Росія і Китай не зможуть посилювати свій вплив за допомогою поставок препаратів.

За заявою китайських чиновників, Пекін безоплатно надає вакцини проти коронавірусу майже 40 африканським країнам.

Також читайте: Кент закликав Україну бути пильною під час співпраці з Китаєм

Associated Press наприкінці червня писало, що Китай погрожував Україні за підпис у документі про порушення прав людини в Сіньцзяні. Китайці погрожували заблокувати постачання вакцин проти коронавірусу в Україну, якщо Київ не відкличе свій підпис.

Пізніше МЗС КНР заперечувало, що вимагало від України відмовитися від підтримки заяви про необхідність розслідування порушення прав людини в Сіньцзяні, погрожуючи не надавати вакцини проти COVID-19.

Им чо "спутника в" захотелось? Так пожалуста миласти просим колите на здоровье.
показати весь коментар
14.07.2021 09:50 Відповісти
Та нехай роздають. Все рівно краще, ніж взагалі не робити прививки. Просто хріцам не подобаїться конкуренція. Від монополії звісно більші прибутки.
показати весь коментар
14.07.2021 10:16 Відповісти
Не відвлкайся Хойко , закінчуй Норд стрім
показати весь коментар
14.07.2021 09:50 Відповісти
А виготовляти свою вакцину слабо?
показати весь коментар
14.07.2021 10:07 Відповісти
Зато сп2 ничего не угрожает. Продажные клоуны.
показати весь коментар
14.07.2021 10:17 Відповісти
Это дает объяснение от куда появилась эта зараза. На воре и шапка горит. Это или китайские , либо российские опыты. Или параллельные.
показати весь коментар
14.07.2021 10:23 Відповісти
Может китайцы для этого и выпустили вирус на волю?
показати весь коментар
14.07.2021 10:27 Відповісти
Зависть - плохое чувство!
показати весь коментар
14.07.2021 11:10 Відповісти
Ну Китай понятно, а росийский шмурдяк тут при чем? Политизируй не политизируй от физраствора антитела не появятся.
показати весь коментар
14.07.2021 14:28 Відповісти
 
 