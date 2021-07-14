2 289 5
Падіння середнього віку хворих і померлих від COVID-19 може свідчити про майбутнє зростання захворюваності, - НАН України
Учені Національної академії наук України прогнозують спалах коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані НАН України.
"Певну стурбованість викликає стрімке падіння середнього віку хворих і померлих. Такий демографічний зсув може свідчити про майбутнє зростання захворюваності", - йдеться в повідомленні.
В НАН зазначили, що ситуація з коронавірусом у Європі істотно погіршилася.
"Є вагомі підстави вважати, що каталізатором такого погіршення стали масові заходи, пов'язані, зокрема, з Чемпіонатом Європи з футболу. Така ситуація вимагає пильної уваги до масових заходів, які проводяться в Україні", - додали в академії.
