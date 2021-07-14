УКР
2 289 5

Падіння середнього віку хворих і померлих від COVID-19 може свідчити про майбутнє зростання захворюваності, - НАН України

Учені Національної академії наук України прогнозують спалах коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані НАН України.

"Певну стурбованість викликає стрімке падіння середнього віку хворих і померлих. Такий демографічний зсув може свідчити про майбутнє зростання захворюваності", - йдеться в повідомленні.

В НАН зазначили, що ситуація з коронавірусом у Європі істотно погіршилася.

Також читайте: За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 101 246 осіб, загалом - 2 415 054, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

"Є вагомі підстави вважати, що каталізатором такого погіршення стали масові заходи, пов'язані, зокрема, з Чемпіонатом Європи з футболу. Така ситуація вимагає пильної уваги до масових заходів, які проводяться в Україні", - додали в академії.

Автор: 

карантин (18172) НАН України (157) COVID-19 (19767) коронавірус (19923)
Щас наверное проще в реке утонуть или сгореть на пожаре, чем умереть от коронавируса, ну судя по статистике...
14.07.2021 10:04 Відповісти
кацапы молча доказывают обратное
14.07.2021 10:54 Відповісти
да они вообщемолодцы, рад за них искренне
14.07.2021 10:58 Відповісти
Может указывать, а может и не указывать.
Как нам будет выгоднее.
(вакцинаторы)
14.07.2021 10:05 Відповісти
Вам выгоднее, чтобы умирало больше более молодых украинцев?
14.07.2021 11:33 Відповісти
 
 