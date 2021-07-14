У США попередили про ризик розвитку рідкісного неврологічного розладу після щеплення Johnson & Johnson
Вакцина проти коронавірусу Janssen компанії Johnson & Johnson має підвищений ризик розвитку рідкісного неврологічного розладу - синдрому Гієна - Барре.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон", про це 13 липня повідомило Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA).
Синдром Гієна - Барре (СГБ) - це неврологічне захворювання, за якого імунна система організму уражає нервові клітини, викликаючи м'язову слабкість або, в найважчих випадках, параліч.
Експерти FDA проаналізували дані про побічні ефекти від COVID-вакцин і з'ясували, що із 12,5 млн щеплень препаратом Johnson & Johnson у ста випадках спостерігався СГБ. З цієї сотні 95 випадків були серйозними і потребували госпіталізації пацієнта. Також повідомлялося про один летальний результат.
"Хоча наявні дані припускають зв'язок між вакциною Janssen і підвищеним ризиком СГБ, цього недостатньо для встановлення причинно-наслідкового зв'язку. Жодного подібного сигналу не було виявлено з вакцинами Moderna і Pfizer/BioNTech", - зазначають у відомстві.
Довідка. Препарат Johnson & Johnson - перша зареєстрована ВООЗ вакцина проти коронавірусу, яка потребує введення однієї дози. У США його схвалили наприкінці лютого, препарат став третім схваленим у Штатах після Moderna і Pfizer/BioNTech. Також цій вакцині дали дозвіл для застосування в Канаді, Євросоюзі та Україні.
У Johnson & Johnson заявляли, що за попередніми результатами третьої фази клінічних випробувань ефективність вакцини становить від 66% до 72%. У дослідженні взяло участь 43 783 особи. Вакцину можна зберігати протягом двох років за температури -20°C, не менше трьох місяців її можна зберігати за +2 ... +8°C.
Європейське агентство з лікарських препаратів (EMA) 9 квітня розпочало перевірку можливої зв'язку між вакцинацією препаратом Johnson & Johnson і випадками появи тромбів. 13 квітня компанія відклала початок застосування своєї вакцини в Європі. За результатами перевірки EMA заявило, що тромби необхідно віднести до дуже рідкісних побічних ефектів вакцини проти Janssen. При цьому агентство запевнило, що переваги вакцини перевищують ризики від побічних ефектів.
