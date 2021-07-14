УКР
Саме Зеленський попросив Авакова піти у відставку: у президента були запитання у справі Шеремета, - "слуга народу" Верещук

Саме Зеленський попросив Авакова піти у відставку: у президента були запитання у справі Шеремета, -

Саме президент Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.

Так в інтерв'ю журналістам нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала інформацію про те, що міністр Аваков сам написав заяву про відставку, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, президент Володимир Зеленський на вчорашньому засіданні фракції розповів, що він просив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.

"Президент на фракції сказав, що він викликав Авакова і запропонував йому написати заяву. Як ви бачите, Аваков, на відміну від Степанова, зробив так, як і обіцяв, і написав заяву. Я вважаю, що це дуже правильно", - підкреслила нардепка.

Також читайте: Аваков - правильна людина. Він завжди відрізнявся від усіх цих "зграйних суб'єктів" в українській політиці, - радник Єрмака Подоляк

Верещук вважає Авакова важковаговиком в українській політиці, який не використовуватиме поточну складну ситуацію в країні.

Вона зізналася, що не знає, чи залишиться Аваков в команді президента, але висловила впевненість, що він точно залишиться в політиці.

"Я не думаю, що Аваков розглядає пропозиції щодо посади мера Харкова. Він, як я сказала, важкоатлет всеукраїнського рівня, тому знову повертатися до Харкова (не логічно. - Ред.)", - заявила нардеп.

Верещук розповіла, що, судячи з того, як вчора реагували на фракції депутати "СН", вони підтримають відставку Авакова.

Відповідаючи на питання, які претензії або зауваження є у фракції до Авакову, депутатка сказала: "Зауваження дає суспільство. Ми все обговорюємо, зокрема і справа Шеремета, тому всі зауваження на поверхні. А взагалі, хто без них? У нашій системі координат неможливо не помилятися і не мати зауважень".

Вона звернула увагу, що не було конфліктів між президентом і міністром внутрішніх справ, як публічних, так і непублічних.

Також читайте: Геращенко про кандидатуру Монастирського: одна з найкращих у виборі

"Знаю тільки, що у президента були запитання у справі Шеремета. Ви пам'ятаєте, що він відкрито про це говорив, що, якщо немає доказів, ми будемо приймати рішення. Можливо, саме це стало останньою краплею", - припустила Верещук.

Політикиня також зізналася, що Арсена Авакова не запрошували на вчорашнє засідання фракції "СН".

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймала посаду міністра, ви можете ознайомитися в статті "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Аваков Арсен (2191) ВР (15197) Зеленський Володимир (25267) Кабмін (14324) відставка (1485) Верещук Ірина (686)
Топ коментарі
+34
верещук в курсе всех подковерных интриг....и бабских сплетен...ей бы на Г+Г работать...
показати весь коментар
14.07.2021 10:06 Відповісти
+26
А к себе вопросов по делу Шеремета у зе-баната не возникло?!
показати весь коментар
14.07.2021 10:06 Відповісти
+24
Бозе, какой бубочка славный малый. Чорта за пазуху засунул 😂😂😂.
показати весь коментар
14.07.2021 10:05 Відповісти
Сторінка 2 з 2
Підставили - не заставили.
показати весь коментар
14.07.2021 15:13 Відповісти
Он нарушил закон, выпершись с заявой в прямой эфир. Он ведь типа - йурыст? У него типа - канцелярия есть? Он это сделал ради хайпа. Он мудак сцыкливый. Точка
показати весь коментар
14.07.2021 16:21 Відповісти
Канцелярія теж помиляється. У них може бути дедлайн. Не второпали.
Він такий юрист, як я балерина.
Мудак.
Сцикливий ?? По-різному, з того, що видно у відкритих джерелах.
показати весь коментар
14.07.2021 19:58 Відповісти
Какой нафиг дедлайн, какие ошибки? Оно на стадионе с Порохом по шпаргалке выступало. Оно без сценария шагу не ступит .
Сцикливий, именно. Только сцится он своих кукловодов.
показати весь коментар
14.07.2021 20:29 Відповісти
Началось отбеливание ЗЕ не отмыться на брифенге ты осудил без суда людей а сейчас съехать захотел
показати весь коментар
14.07.2021 11:55 Відповісти
А мне вот интересно ,после отставки рюкзакяна бубочка даст комманду посадить настоящего убийцу павла шеремета и телехранителя своего сынка боцмана -коротких или зассыт
показати весь коментар
14.07.2021 11:55 Відповісти
А по справі Павловського зараз щось є???
Теж Аваков винуватий буде, чи вже верещчук відповідатиме, разом з парасолькою???
показати весь коментар
14.07.2021 12:00 Відповісти
святая Ирена правдоискательница намолила всепрощений Зюзе безгрешному за пригрешния
подлючего колдуна янтарного арсенки авакяшки..... шо вы блть ржоте как кони ??? сажай вам
после этого.... ага-ага и деревья тоже..... даже в китаях столько деревьев не растёт......
показати весь коментар
14.07.2021 12:12 Відповісти
зы. я надеюсь у медам гаджет уже раскалился до красна от ссылок с тем памяным вечером
ну или утром..... какаяразница
показати весь коментар
14.07.2021 12:15 Відповісти
Шалава Тупорылая поставленная козаком и меРтвечуком, это малоПИД,,,роское, бенино нарко-Чмо зависит от сАбакова как и от бени, если бы эта Крыса крышующая янтарь, наркоту, проституцию и т.д не хотел баллотироваться в мэры Харькова "величайшего" Лоха все бы устраивало, дело "Шеремета" курица облезлая сюда приплела, очередная "перемога" нарко-Дурака....
показати весь коментар
14.07.2021 12:30 Відповісти
для кого эта шалава верещук, несет лживую херню, Аваков был непотопляемый, значит понял что ЗЕблевотина тянет страну в пропасть! И это хорошо что понял, скоро будем ждать веселухи, жаль только что ей воспользуется запоребриковое ху.лло
показати весь коментар
14.07.2021 12:35 Відповісти
Какие влажные мечты у местных персонажев.Как показывал даже,Цензор у Зеленского самый большой рейтинг.
показати весь коментар
14.07.2021 12:46 Відповісти
Все помнят как 2020 году,партия Порошенка не подписала питицию Голоса за отставку Авакова.
показати весь коментар
14.07.2021 12:43 Відповісти
Вообще-то неплохой пример подал для ЗЕ. Главное - "вовремя смыться" пока не "умыли".
показати весь коментар
14.07.2021 12:45 Відповісти
Как показывал даже,Цензор у Зеленского самый большой рейтинг.
показати весь коментар
14.07.2021 12:48 Відповісти
Да он « прям классика»-как в фильме « итальянцы в России» - не надо я сам - ибо там бабла в Италии .... Сильвию щас возьмут за жопу , вот Авакян очконул - не хочется под санкции ЕС попасть если размотают его на всю катушку.... Где он ныкался от «регионалов»? Или Гепард росто так ему предъявы кинул?. Но гепа «на трубках» все « по понятиям» -дотянул - перевыборы на осень так что формально Харьков Авакяну не светил.... Над Беней огромные «тучи» Янки в Одессе на «территории сша» заликуют пояснили «что к чему» .... Руководствамгорода на этом «ковре» небыло вообще.... Блинкен и прочие влиятельные люди макнули членограя....По поводу коррупции и прочих схем.... Бриты вообще одним Эсминцем «навели» суету и напомнили РФ.... жаль что песенку IRON MAIDEN не включили ..... Янки уже троллили СССР «Back in USSR"..... школота на цензоре за 300 гр на каникулах...
показати весь коментар
14.07.2021 13:45 Відповісти
Все що воно робить плануеться в орді ху.лом і потихеньку йде до сдачі Украіни
показати весь коментар
14.07.2021 12:46 Відповісти
Тяжеловес всеукраинского уровня ??????
показати весь коментар
14.07.2021 13:55 Відповісти
Ой Верещук не кажи, тільки "поточна" складна ситуація в країні триває вже 30 років
показати весь коментар
14.07.2021 15:02 Відповісти
Саме Зеленський попросив Авакова піти у відставку: у президента були запитання у справі Шеремета, - "слуга народу" Верещук - Цензор.НЕТ 6739
показати весь коментар
14.07.2021 15:02 Відповісти
Що значить "попросив"? У нас є Конституція, яка не дає президенту права звільняти очільника МВС. Це остаточна узурпація силових структур клоунами з 95 кварталу.
Триндичиха Мері Поппінс навіть не зрозуміла, що вона визнала злочин Зеленського
показати весь коментар
14.07.2021 16:03 Відповісти
Пошли у зеленых отмазки. Одна хуже другой.
показати весь коментар
14.07.2021 16:12 Відповісти
Боже мій... а воно звідки сплило... це верещуцьке....
показати весь коментар
14.07.2021 16:16 Відповісти
Создаст свою партию, возможно будет баллотироваться на пост президента Украины.( мои ставки)
показати весь коментар
14.07.2021 22:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 