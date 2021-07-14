Саме Зеленський попросив Авакова піти у відставку: у президента були запитання у справі Шеремета, - "слуга народу" Верещук

Саме президент Володимир Зеленський попросив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.

Так в інтерв'ю журналістам нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук прокоментувала інформацію про те, що міністр Аваков сам написав заяву про відставку, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, президент Володимир Зеленський на вчорашньому засіданні фракції розповів, що він просив міністра внутрішніх справ Арсена Авакова піти у відставку.

"Президент на фракції сказав, що він викликав Авакова і запропонував йому написати заяву. Як ви бачите, Аваков, на відміну від Степанова, зробив так, як і обіцяв, і написав заяву. Я вважаю, що це дуже правильно", - підкреслила нардепка.

Верещук вважає Авакова важковаговиком в українській політиці, який не використовуватиме поточну складну ситуацію в країні.

Вона зізналася, що не знає, чи залишиться Аваков в команді президента, але висловила впевненість, що він точно залишиться в політиці.

"Я не думаю, що Аваков розглядає пропозиції щодо посади мера Харкова. Він, як я сказала, важкоатлет всеукраїнського рівня, тому знову повертатися до Харкова (не логічно. - Ред.)", - заявила нардеп.

Верещук розповіла, що, судячи з того, як вчора реагували на фракції депутати "СН", вони підтримають відставку Авакова.

Відповідаючи на питання, які претензії або зауваження є у фракції до Авакову, депутатка сказала: "Зауваження дає суспільство. Ми все обговорюємо, зокрема і справа Шеремета, тому всі зауваження на поверхні. А взагалі, хто без них? У нашій системі координат неможливо не помилятися і не мати зауважень".

Вона звернула увагу, що не було конфліктів між президентом і міністром внутрішніх справ, як публічних, так і непублічних.

"Знаю тільки, що у президента були запитання у справі Шеремета. Ви пам'ятаєте, що він відкрито про це говорив, що, якщо немає доказів, ми будемо приймати рішення. Можливо, саме це стало останньою краплею", - припустила Верещук.

Політикиня також зізналася, що Арсена Авакова не запрошували на вчорашнє засідання фракції "СН".

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймала посаду міністра, ви можете ознайомитися в статті "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.