Під завалами цегли в покинутому будинку на Житомирщині знайшли тіло зниклого підлітка, - поліція. ФОТОрепортаж

Вранці 13 липня в поліцію надійшло повідомлення про безвісне зникнення 14-річного жителя с. Сингаї Коростенської міської громади. Під час першочергових заходів правоохоронці районного управління виявили тіло дитини в покинутому приміщенні недалеко від місця проживання. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

"Близько 7 ранку в поліцію звернулася мешканка с. Сингаї з повідомленням про те, що напередодні ввечері пішов з дому і не повернувся її 14-річний син.

На місце події, до двору сім'ї, виїхала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд домоволодіння і особистих речей дитини і розпочали першочергові заходи щодо встановлення можливого місцезнаходження хлопця.

Під час розшукових дій поліцейські провели подвірний обхід і оглянули навколишню територію. Неподалік в покинутій будівлі під завалами цегли і було виявлено тіло дитини", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи обласного главку поліції і Коростенського райуправління ГУНП, поліцейські кінологи зі службовими собаками і фахівці експертно-криміналістичної лабораторії.

Розглядаються кілька можливих версій розвитку подій. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Для нас важливо об'єктивно розібратися в ситуації, встановити всі обставини події та причетних до загибелі дитини людей. Тому вживаємо всіх необхідних заходів, - прокоментував начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник.







