Під завалами цегли в покинутому будинку на Житомирщині знайшли тіло зниклого підлітка, - поліція. ФОТОрепортаж

Вранці 13 липня в поліцію надійшло повідомлення про безвісне зникнення 14-річного жителя с. Сингаї Коростенської міської громади. Під час першочергових заходів правоохоронці районного управління виявили тіло дитини в покинутому приміщенні недалеко від місця проживання. За цим фактом порушено кримінальне провадження.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

"Близько 7 ранку в поліцію звернулася мешканка с. Сингаї з повідомленням про те, що напередодні ввечері пішов з дому і не повернувся її 14-річний син.

На місце події, до двору сім'ї, виїхала слідчо-оперативна група Коростенського районного управління поліції. Правоохоронці провели огляд домоволодіння і особистих речей дитини і розпочали першочергові заходи щодо встановлення можливого місцезнаходження хлопця.

Під час розшукових дій поліцейські провели подвірний обхід і оглянули навколишню територію. Неподалік в покинутій будівлі під завалами цегли і було виявлено тіло дитини", - йдеться в повідомленні.

Під завалами цегли в покинутому будинку на Житомирщині знайшли тіло зниклого підлітка, - поліція 01

На місці події працювали слідчо-оперативні групи обласного главку поліції і Коростенського райуправління ГУНП, поліцейські кінологи зі службовими собаками і фахівці експертно-криміналістичної лабораторії.

Розглядаються кілька можливих версій розвитку подій. Попередня правова кваліфікація - ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

"Для нас важливо об'єктивно розібратися в ситуації, встановити всі обставини події та причетних до загибелі дитини людей. Тому вживаємо всіх необхідних заходів, - прокоментував начальник ГУНП в Житомирській області Юрій Олійник.

Під завалами цегли в покинутому будинку на Житомирщині знайшли тіло зниклого підлітка, - поліція 02
Під завалами цегли в покинутому будинку на Житомирщині знайшли тіло зниклого підлітка, - поліція 03
Під завалами цегли в покинутому будинку на Житомирщині знайшли тіло зниклого підлітка, - поліція 04
Фото: сайт Нацполіції

Зе-кретин довел уже страну, что подростки идут добывать кирпичи...
показати весь коментар
14.07.2021 10:27 Відповісти
Одно дело, если он пошёл туда, чтобы продохнуть после "нравоучений" мамаши.
И другое дело, если с него слили кровь или ещё что-то.
Могло и кирпичами завалить, но маловероятно.
показати весь коментар
14.07.2021 10:36 Відповісти
Первое, что я подумал - завалило кирпичами, когда полез в опасное место. Полиция знает больше (нам не все говорит) - наверное, есть основания квалифицировать как умышленное убийство.
показати весь коментар
14.07.2021 10:50 Відповісти
Такие здания, тем более без охраны - традиционное место тусовки в таком возрасте,
пацаны там знают каждый кирпич, и где что может провалиться. Надо опросить друзей на предмет долгов и личных конфликтов - там легко столкнуть в пролёт а потом забросать кирпичами. Здание заброшенное, но не ветхое.
показати весь коментар
14.07.2021 12:52 Відповісти
уже было- там пару ножевых в шею-грудь..- девка 15-лет
показати весь коментар
15.07.2021 00:34 Відповісти
 
 