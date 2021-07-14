Зеленський привітав Макрона і французький народ із Днем взяття Бастилії: "Впевнений у великих перспективах наших європейських народів"
Президент України Володимир Зеленський привітав французького колегу Емманюеля Макрона з національним святом - Днем взяття Бастилії.
Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Вітаю мого друга Емманюеля Макрона і народ Франції з Днем взяття Бастилії! Ідеали свободи, рівності й братерства, захисту прав і свобод людини стали основою сучасної Європи і є невід'ємними цінностями для всіх українців. Впевнений у великих перспективах наших європейських народів!" - йдеться в повідомленні.
Зазначимо, День взяття Бастилії у Франції святкується 14 липня. Свято було встановлено 6 липня 1880 року.
