Зеленський привітав Макрона і французький народ із Днем взяття Бастилії: "Впевнений у великих перспективах наших європейських народів"

Зеленський привітав Макрона і французький народ із Днем взяття Бастилії:

Президент України Володимир Зеленський привітав французького колегу Емманюеля Макрона з національним святом - Днем взяття Бастилії.

Про це глава держави повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Вітаю мого друга Емманюеля Макрона і народ Франції з Днем взяття Бастилії! Ідеали свободи, рівності й братерства, захисту прав і свобод людини стали основою сучасної Європи і є невід'ємними цінностями для всіх українців. Впевнений у великих перспективах наших європейських народів!" - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, День взяття Бастилії у Франції святкується 14 липня. Свято було встановлено 6 липня 1880 року.

Автор: 

+11
Ми свою бастилію брали вже двічі. Але вата з бюлетенями вкотре завалила всі перспективи на щасливе майбутнє.
14.07.2021 10:35 Відповісти
+9
А Макрон поздравит украинский нарид со взятием Банковой?
14.07.2021 10:32 Відповісти
+6
- Изя, а почему ты против Зеленского? Он же плоть от плоти своего народа.
- От крайней плоти своего народа...
14.07.2021 10:47 Відповісти
А Макрон поздравит украинский нарид со взятием Банковой?
14.07.2021 10:32 Відповісти
У Макрона счас попоболь как напарить кацапам шампанское так, чтоб не писать, что это шампанское.
14.07.2021 10:44 Відповісти
Тем более,что его бабушку после советского шампанского особенно сильно пучит.
14.07.2021 10:50 Відповісти
Да ладно, у Макрона симпотная жена. Она нигде не выпячивается, как Раиса, к ***** относится как надо. Разница в возрасте - то таке.
14.07.2021 12:58 Відповісти
Если в каждую бутылку плюнуть или добавить ослиной мочи - это и не будет шампанское.
14.07.2021 12:56 Відповісти
Вы всё равно не заметите разницы
14.07.2021 12:58 Відповісти
О, ты уже тут? Собака кусает за штаны или за пархатое мясо ?
14.07.2021 12:59 Відповісти
А кто тебя знает, за что ты кусаешь. Ты и лаешь уныло.
14.07.2021 13:30 Відповісти
А собаку бьёт точно газета ? Это тебе бабушка сказала ? И ты поверил ?
14.07.2021 14:27 Відповісти
Тебе виднее, кто тебя бьёт
14.07.2021 14:41 Відповісти
Ты опять курил что-то некошерное. Бороду вытри, позорник.
14.07.2021 14:44 Відповісти
Твои фантазии о бородатых мужчинах вполне понятны - ведь на бутылку тебя усаживают именно бородатые мужчины
14.07.2021 14:52 Відповісти
Ну вот, опять набутылочная тема - ты хронический фетишист. Лечись.
Вы любите повторять, что в Израиле "лучшая медицина", но тут она бессильна.
Я сформулирую точнее: после курения некошерных толстых сигар
вытри не "бороду", а подбородок. Борода у тебя ещё может не расти.
14.07.2021 16:29 Відповісти
Не ёрзай на бутылке - сиди ровно
14.07.2021 16:31 Відповісти
Если ты родился на бутылке, то окружающий мир - нет.
Попробуй это вкурить.
14.07.2021 17:08 Відповісти
Хе-хе. Где ты, и где окружающий мир - тебе до окружающего мира скакать и скакать... на бутылке
14.07.2021 17:09 Відповісти
Какой у тебя забавный жизненный опыт
14.07.2021 20:11 Відповісти
Обычно мамы шлёпают детей-дебилов, но твоя применила бутылку из-под советского шампанского, и забивала аж до мозга. Так тема набутылки до сих пор и сидит в твоём маленьком мацгу.
14.07.2021 20:14 Відповісти
О, ты весь внимание! Это комплимент моим дружеским шуткам.
14.07.2021 20:16 Відповісти
14.07.2021 11:21 Відповісти
взять Банковую не взяли, но здоровье у нее уже не то

красиво.
нужно было сохранить

в назидание
14.07.2021 13:48 Відповісти
Лучше - с Битвой под Конотопом!
14.07.2021 11:23 Відповісти
Перспективы у твоего электората очень печальные. Ты бы лучше рассказал что там у тебя с запасами газа в хранилищах на зиму и по какой цене ты планируешь его продавать населению уже из СП2?
14.07.2021 10:34 Відповісти
Ми свою бастилію брали вже двічі. Але вата з бюлетенями вкотре завалила всі перспективи на щасливе майбутнє.
14.07.2021 10:35 Відповісти
Не только вата. Романтики из "патриетов" тоже голосовали -"ми не за ЗЕ, ми проти бариги". Так что патриЕтов многих тоже можно поздравить. Особенно которые потом голосовали на парламентских за кремлевские консервы типа Голоса
14.07.2021 11:26 Відповісти
Зеленский поздравил Макрона и французский народ с Днем взятия Бастилии: "Уверен в больших перспективах наших европейских народов"/ Любит гидрант поздравлять. Зеленский поздравил Израиль : Вы - образец .
14.07.2021 10:35 Відповісти
В галлии тогда знатный майдан был. с отрезаными головами и гильотинами. И ни один инвестор или реформатор не ушел безнаказано.
14.07.2021 10:39 Відповісти
Сa Ira! Зелебобов на фонарь!
14.07.2021 10:40 Відповісти
- ну не пил... не пил я.. хотя повод и есть! День взятия Бастилии...
...
14.07.2021 10:44 Відповісти
- Изя, а почему ты против Зеленского? Он же плоть от плоти своего народа.
- От крайней плоти своего народа...
14.07.2021 10:47 Відповісти
И об этом...В Запорожье на вертолётном заводе видели представителей Китая ,со значками китайской коммунистической партии их с радостным лицом встречал секретарь вечернего горкома партии коммунистов Запорожья
14.07.2021 10:44 Відповісти
Повезло жабоедам-их поздравил сам великий корсиканец мелкий криворожец -участник взятия Бастилии(как он сам думает) буба первый(и надеюсь последний).
14.07.2021 10:45 Відповісти
Зєля не в'їхав. Це свято для нього з натяком. Іноді краще жувати...
14.07.2021 11:01 Відповісти
ЗЕ ты там смотри не сильно вылизывай Макарону ато он возбудится и чпокнет тебя прямо на столе. Он еще тот любитель маленьких музчин
14.07.2021 11:01 Відповісти
Угу..И старых женщин.Зелю может с бабой спутать,пока хрипеть не начнет.
14.07.2021 11:11 Відповісти
Старая женщина у Макарона только для отмазки. Не ездить же ему на официальные встречи со своим мусчиной
14.07.2021 11:29 Відповісти
праздник резни похлеще красного террора
14.07.2021 11:20 Відповісти
а со взятием Иерусалима 1099 тоже будет поздравлять?
14.07.2021 12:36 Відповісти
Чи зможуть українці зробити з офісом прнзидента, те, що французи зробили з Бастилією?
14.07.2021 14:14 Відповісти
 
 