УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8894 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 367 24

В Україні створять спецпідрозділи з розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту

В Україні створять спецпідрозділи з розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту

За підсумками спільної наради керівників правоохоронних органів держави генеральний прокурор Ірина Венедіктова, глава Нацполіції України Ігор Клименко і голова СБУ Іван Баканов підписали постанову про створення спеціалізованих підрозділів з розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними відомства, такі структурні одиниці будуть організовані у складі центральних апаратів СБУ та Національної поліції України, а також їхніх регіональних та територіальних органів у Донецькій та Луганській областях. Ці підрозділи напряму працюватимуть із Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора та відповідними управліннями у Донецькій та Луганській обласних прокуратурах.

"Спеціалізація дозволить підвищити ефективність розслідування та покращити його якість. І питання утворення єдиної системи назріло вже давно. Наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту направлені до суду. Тільки близько 20 стосуються порушення законів і звичаїв війни. На недоліки розслідування Україною воєнних злочинів і злочинів проти людяності вказував Україні Прокурор Міжнародного кримінального суду у звіті за 2020 рік. Ефективне ж кримінальне переслідування за найтяжчі злочини, у тому числі проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, є обов’язком України відповідно до її міжнародних зобов’язань", - заявила генпрокурор.

Керівники відомств домовилися до кінця літа вирішити питання утворення слідчих підрозділів та після цього забезпечити передачу до них матеріалів кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Також у взаємодії з Тренінговим центром прокурорів України буде організоване проведення тренінгів для прокурорів та слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів цієї категорії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від початку війни на Донбасі СБУ відкрила понад 23 тис. проваджень за фактом військової агресії РФ, - Баканов. ФОТОрепортаж

"Розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, актів агресії потребує високого рівня спеціальних знань. Тут важливе досконале володіння нормами застосування міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Тому ми будемо розвивати спроможність нашої національної системи кримінальної юстиції шляхом підвищення кваліфікації прокурорів та слідчих", - додала Венедіктова.

Наразі в Україні триває розслідування щодо понад 19 000 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації та вчинених в умовах збройного конфлікту. Загалом із 2014 року їх зареєстровано понад 30 000. За шість останніх років завершено розслідування та направлено до суду більше 65 000 кримінальних проваджень. Уже поточного року щодо понад 500 кримінальних правопорушень цієї категорії обвинувальні акти скеровано до суду.

Автор: 

Нацполіція (15439) Правоохоронні органи (2710) СБУ (13281) силовики (2516) злочинність (513) Баканов Іван (330) Венедіктова Ірина (829) Клименко Ігор (518) Офіс Генпрокурора (3403)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Лучше б дело вангеровцем расследовали, придурки!!!
показати весь коментар
14.07.2021 10:38 Відповісти
+10
создадут и назначат туда пророссийских клоунов, если не русских ФСБшников вообще, а пока уничтожат все существующие доказательства военных преступлений.
показати весь коментар
14.07.2021 10:48 Відповісти
+6
У зелені військові злочинці це ті що боронили Україну.
показати весь коментар
14.07.2021 10:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лучше б дело вангеровцем расследовали, придурки!!!
показати весь коментар
14.07.2021 10:38 Відповісти
с ума сошел? копать под шефа?
показати весь коментар
14.07.2021 10:49 Відповісти
Розслшідують: і вагнерівців, і ленінську кузню, і богдана і рошена ...
показати весь коментар
14.07.2021 11:41 Відповісти
В Украине создадут спецподразделения по расследованию преступлений, совершенных в условиях российской вооруженной агрессии.
показати весь коментар
14.07.2021 10:40 Відповісти
а вовремя-то как..., 8 лет разгонялись...
показати весь коментар
14.07.2021 10:44 Відповісти
Ой, і не кажіть.

https://zaxid.net/verhovna_rada_likviduvala_viyskovi_prokuraturi_i_pereymenuvala_gpu_n1489370 Верховна Рада ліквідувала військову прокуратуру
19 сент. 2019 г.
показати весь коментар
14.07.2021 10:49 Відповісти
Яку військову прокуратуру, ту що "плісняві слуги" знищили, разом з розслідуваннями,як тільки зайшли в Раду?
показати весь коментар
14.07.2021 10:53 Відповісти
Так может, проще, привести в порядок то. что есть, вместо того, чтобы придумывать новое непонятно что, для выполнения тех же функций?
показати весь коментар
14.07.2021 11:03 Відповісти
У зелені військові злочинці це ті що боронили Україну.
показати весь коментар
14.07.2021 10:48 Відповісти
создадут и назначат туда пророссийских клоунов, если не русских ФСБшников вообще, а пока уничтожат все существующие доказательства военных преступлений.
показати весь коментар
14.07.2021 10:48 Відповісти
Заберут дела у СБУ чтоб потом успешно похерить или потерять документы. Грамотные следователи уже делают копии.
показати весь коментар
14.07.2021 10:52 Відповісти
ну шо шановні кто служив в арті, ви готові в тюрму? коли сэпарня з населенних пунктів по вас хєрачила ви отвєтку давали? давали. Так от по "мирному" населенню не можна. Короче закон як дишло і куда повернут х.... його знає
показати весь коментар
14.07.2021 11:15 Відповісти
Рашистский негодяй,завали свое черное лживое .....рот, пугать будешь голой сракой гражданку Нату
показати весь коментар
14.07.2021 11:24 Відповісти
В Україні створять спецпідрозділи з розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту - Цензор.НЕТ 264
показати весь коментар
14.07.2021 11:53 Відповісти
Т.е. Вы полностью исключаете такое развитие событий, да?)
показати весь коментар
14.07.2021 12:40 Відповісти
Хто убив сєпара - тому тюрма.
показати весь коментар
14.07.2021 11:27 Відповісти
Ну вот уже и "тройки" создают из "своих"! Кого они будут щемить, предельно ясно. Януковощ нервно курит...
показати весь коментар
14.07.2021 11:42 Відповісти
Первым их делом, должно быть дело Журавля.
показати весь коментар
14.07.2021 12:02 Відповісти
100% создали для дискредитации украинских воинов, будут искать распятых мальчиков, кости русских младенцев съеденных биндеровцами-каннибалами и сотни изнасилованных девственниц закопанных в братской могиле.
показати весь коментар
14.07.2021 13:08 Відповісти
Посадки патриотов и атошников... а их уже итак немало томится годами
показати весь коментар
14.07.2021 13:08 Відповісти
 
 