В Україні створять спецпідрозділи з розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту

За підсумками спільної наради керівників правоохоронних органів держави генеральний прокурор Ірина Венедіктова, глава Нацполіції України Ігор Клименко і голова СБУ Іван Баканов підписали постанову про створення спеціалізованих підрозділів з розслідування злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними відомства, такі структурні одиниці будуть організовані у складі центральних апаратів СБУ та Національної поліції України, а також їхніх регіональних та територіальних органів у Донецькій та Луганській областях. Ці підрозділи напряму працюватимуть із Департаментом нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту Офісу Генерального прокурора та відповідними управліннями у Донецькій та Луганській обласних прокуратурах.

"Спеціалізація дозволить підвищити ефективність розслідування та покращити його якість. І питання утворення єдиної системи назріло вже давно. Наразі лише чверть кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту направлені до суду. Тільки близько 20 стосуються порушення законів і звичаїв війни. На недоліки розслідування Україною воєнних злочинів і злочинів проти людяності вказував Україні Прокурор Міжнародного кримінального суду у звіті за 2020 рік. Ефективне ж кримінальне переслідування за найтяжчі злочини, у тому числі проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, є обов’язком України відповідно до її міжнародних зобов’язань", - заявила генпрокурор.

Керівники відомств домовилися до кінця літа вирішити питання утворення слідчих підрозділів та після цього забезпечити передачу до них матеріалів кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту.

Також у взаємодії з Тренінговим центром прокурорів України буде організоване проведення тренінгів для прокурорів та слідчих, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів цієї категорії.

"Розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, актів агресії потребує високого рівня спеціальних знань. Тут важливе досконале володіння нормами застосування міжнародного гуманітарного та міжнародного кримінального права. Тому ми будемо розвивати спроможність нашої національної системи кримінальної юстиції шляхом підвищення кваліфікації прокурорів та слідчих", - додала Венедіктова.

Наразі в Україні триває розслідування щодо понад 19 000 злочинів, пов’язаних зі збройною агресією Російської Федерації та вчинених в умовах збройного конфлікту. Загалом із 2014 року їх зареєстровано понад 30 000. За шість останніх років завершено розслідування та направлено до суду більше 65 000 кримінальних проваджень. Уже поточного року щодо понад 500 кримінальних правопорушень цієї категорії обвинувальні акти скеровано до суду.