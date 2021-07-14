УКР
1 807 21

"Батьківщина" не підтримуватиме зміну керівництва МВС: Ми не будемо голосувати за кадрові призначення і за відставку Авакова

Народний депутат "Батьківщини" Михайло Цимбалюк вважає, що його фракція не буде підтримувати зміну керівництва МВС.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Цимбалюк нагадав, що Аваков - це єдиний міністр нинішнього Кабміну, "який перейшов з попередніх урядів".

На його думку, плюсом міністра є те, що він забезпечив більш-менш прозорі і чесні президентські, парламентські та місцеві вибори.

Говорячи про ефективність роботи Авакова на посаді, політик заявив, що "ми всі відчуваємо реформу поліції, яка красиво починалася, але провалилася".

"Але Аваков вперше заговорив про реальну реформу системи МВС. Дуже важливо, щоб Денис Монастирський, який має досвід, оскільки він очолює правоохоронний комітет, вніс те, чого очікує все громадянське суспільство, щоб зростав рівень довіри до поліції і до системи МВС загалом", - додав політик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Богдан прокоментував, як розуміти слова Авакова про "честь маю"

Він зізнався, що не знає причин відставки Авакова, але припустив, що у міністра - велике політичне майбутнє.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Аваков Арсен (2191) ВР (15197) Кабмін (14324) відставка (1485) Батьківщина (587)
Топ коментарі
+7
У бабы Жульки последняя поддержка уходит а с ней и мечта стать императрицей
14.07.2021 10:53 Відповісти
+3
Классика. Лохторату трет одно,делает противоположное. Лживая тварь
14.07.2021 13:26 Відповісти
+2
по научному назвал Зеленых Гомосэксуалами - Гомиками
14.07.2021 10:50 Відповісти
Богдан прокомментировал, как понимать слова Авакова про "честь имею,. но я хочу попробовать себя в гетероуальном коллективе"
14.07.2021 10:49 Відповісти
Причины отставки не знаю, но голосовать не буду. Логично, чо.
14.07.2021 10:51 Відповісти
а логичнее не знать причины и голосовать? зелебобики так и делают...
14.07.2021 12:59 Відповісти
Потому что при нем воруют и Аваков крышует и не трогает - круговая порука.
14.07.2021 10:51 Відповісти
юля против сменяемости власти
14.07.2021 10:54 Відповісти
Шило на мило?
14.07.2021 11:19 Відповісти
Юли волю !
14.07.2021 10:55 Відповісти
Юле продолжение банкета в Качановке
14.07.2021 13:27 Відповісти
Не пущу, йошкин кот!!!
Не пущу, йошкин кот!!!
14.07.2021 11:08 Відповісти
"Мы не формировали этот Кабинет Министров, поэтому и не будем голосовать за отставку Авакова", - подчеркнул нардеп Михаил Цимбалюк.

Логічно.

Логічно.
14.07.2021 11:15 Відповісти
А баба Йуля против!
14.07.2021 11:39 Відповісти
Як була проти захисту Криму від орків, і проти вступу в НАТО, і т.д.

Як була проти захисту Криму від орків, і проти вступу в НАТО, і т.д.
14.07.2021 11:48 Відповісти
Воно щось задумало.
14.07.2021 16:36 Відповісти
так чорт- плоть от плоти матьегокивщины..))
15.07.2021 00:36 Відповісти
 
 