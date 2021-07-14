"Батьківщина" не підтримуватиме зміну керівництва МВС: Ми не будемо голосувати за кадрові призначення і за відставку Авакова

Народний депутат "Батьківщини" Михайло Цимбалюк вважає, що його фракція не буде підтримувати зміну керівництва МВС.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістам у кулуарах Верховної Ради, передає парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Цимбалюк нагадав, що Аваков - це єдиний міністр нинішнього Кабміну, "який перейшов з попередніх урядів".

На його думку, плюсом міністра є те, що він забезпечив більш-менш прозорі і чесні президентські, парламентські та місцеві вибори.

Говорячи про ефективність роботи Авакова на посаді, політик заявив, що "ми всі відчуваємо реформу поліції, яка красиво починалася, але провалилася".

"Але Аваков вперше заговорив про реальну реформу системи МВС. Дуже важливо, щоб Денис Монастирський, який має досвід, оскільки він очолює правоохоронний комітет, вніс те, чого очікує все громадянське суспільство, щоб зростав рівень довіри до поліції і до системи МВС загалом", - додав політик.

Він зізнався, що не знає причин відставки Авакова, але припустив, що у міністра - велике політичне майбутнє.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра