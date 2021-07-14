"Голос" підтримає відставку Авакова, але не голосуватиме за призначення Монастирського, - нардеп Железняк

Фракція "Голос" підтримає відставку міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Про це, як інформує парламентський кореспондент Цензор.НЕТ, в інтерв'ю журналістам перед початком роботи ВРУ сказав лідер фракції Ярослав Железняк.

Він нагадав, що ще рік тому ініціював позачергове засідання для відставки міністра внутрішніх справ.

"Я думаю, інтриги не буде. За відставку Авакова буде достатньо голосів як у "Слузі народу", так і в інших фракціях", - зазначив нардеп.

Железняк також розповів, що "Голос" не планує голосувати за призначення главою МВС Дениса Монастирського.

"Це відповідальність коаліції. Фракція "Голос", після того, як перейшла в опозицію, не голосує за кадрові призначення", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" не підтримуватиме зміну керівництва МВС: Ми не будемо голосувати за кадрові призначення і за відставку Авакова

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.