Російських олімпійців проінструктували, як відповідати на "провокаційні запитання" про Крим і Донбас

Російські спортсмени отримали інструкції щодо того, як перед Олімпіадою і під час Ігор відповідати на запитання, які "можуть мати провокаційний характер".

Серед таких тем для питань - Крим і Донбас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Ведомости".

В Олімпійському комітеті РФ (ОКР) спортсменам повідомили, що "не треба обговорювати" політичні теми, бо "спорт повинен залишатися поза політикою", як зазначено в пам'ятці.

В ОКР вважають, що найпростіший вихід - відповісти "Без коментарів".

Серед тем, під час обговорення яких російським спортсменам рекомендували використовувати шпаргалку, також є рух Black Lives Matter. Російський атлет повинен пояснити, що ставлення до такого руху - особиста справа кожного, але підкреслити, що Олімпіада "не повинна ставати майданчиком для будь-яких акцій і жестів".

Також в ОКР вважають, що спортсменів можуть запитати про допінгові скандали. Російський олімпієць повинен відповісти, що "йому сказати нічого", оскільки він в допінгових скандалах "ніколи не брав участі". Що стосується санкцій проти Росії за допінг, то спортсмену необхідно відповісти, що це "повинні коментувати ті, хто їх вводив".

Щодо виступу спортсменів не під прапором РФ, то їм порекомендували говорити, що вони все одно представляють свою батьківщину, хоча і хотілося б чути гімн Росії.

В ОКР підтвердили, що розіслали такий документ олімпійцям. Там підкреслили, що "необережні відповіді" можуть "вкрай негативно позначитися на спортсмені".