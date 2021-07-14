УКР
Російських олімпійців проінструктували, як відповідати на "провокаційні запитання" про Крим і Донбас

Російських олімпійців проінструктували, як відповідати на

Російські спортсмени отримали інструкції щодо того, як перед Олімпіадою і під час Ігор відповідати на запитання, які "можуть мати провокаційний характер".

Серед таких тем для питань - Крим і Донбас, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Ведомости".

В Олімпійському комітеті РФ (ОКР) спортсменам повідомили, що "не треба обговорювати" політичні теми, бо "спорт повинен залишатися поза політикою", як зазначено в пам'ятці.

В ОКР вважають, що найпростіший вихід - відповісти "Без коментарів".

Також дивіться: Українська збірна поїде на Олімпіаду в Японію з прапором із підписами захисників України, - ОП. ФОТОрепортаж

Серед тем, під час обговорення яких російським спортсменам рекомендували використовувати шпаргалку, також є рух Black Lives Matter. Російський атлет повинен пояснити, що ставлення до такого руху - особиста справа кожного, але підкреслити, що Олімпіада "не повинна ставати майданчиком для будь-яких акцій і жестів".

Також в ОКР вважають, що спортсменів можуть запитати про допінгові скандали. Російський олімпієць повинен відповісти, що "йому сказати нічого", оскільки він в допінгових скандалах "ніколи не брав участі". Що стосується санкцій проти Росії за допінг, то спортсмену необхідно відповісти, що це "повинні коментувати ті, хто їх вводив".

Щодо виступу спортсменів не під прапором РФ, то їм порекомендували говорити, що вони все одно представляють свою батьківщину, хоча і хотілося б чути гімн Росії.

В ОКР підтвердили, що розіслали такий документ олімпійцям. Там підкреслили, що "необережні відповіді" можуть "вкрай негативно позначитися на спортсмені".

+30
Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на "провокационные вопросы" о Крыме и Донбассе - Цензор.НЕТ 7050
14.07.2021 11:18 Відповісти
+24
Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на "провокационные вопросы" о Крыме и Донбассе - Цензор.НЕТ 9223
14.07.2021 11:30 Відповісти
+23
а на вопрос "как тебя зовут" нужно отвечать "ето должны комментировать те, кто меня родил и всунул в меня лишнюю хромосому."
14.07.2021 11:27 Відповісти
Российских олимпийцев проинструктировали, как отвечать на "провокационные вопросы" о Крыме и Донбассе - Цензор.НЕТ 5491
14.07.2021 11:18 Відповісти
14.07.2021 11:18 Відповісти
Російських олімпійців проінструктували, як відповідати на "провокаційні запитання" про Крим і Донбас - Цензор.НЕТ 9435
14.07.2021 13:10 Відповісти
Традиционный ответ кацапов:
- Моя твоя нэ панимаэт !
14.07.2021 11:18 Відповісти
*можно по-хрюсски гАвАрить ,я нихуа не бельмеса*,- ватные длббы очень удивляются, что хрюсский эзык нигде в мире не знают ,начинают варнякать тоже самое,только еще громче
14.07.2021 11:32 Відповісти
какая НЕДОРАБОТКА
НА ВОПРОС ---а ВОВА ПУ таки Х..ЛО ИЛИ НЕТ...как то РЕКОМЕНДАЦИЙ ТО НЕ ДАЛИ...
14.07.2021 11:37 Відповісти
А зачем? Это вообще никакой не вопрос.
14.07.2021 11:42 Відповісти
14.07.2021 11:54 Відповісти
Стадо из 404.
14.07.2021 11:19 Відповісти
Отвечать просто: Путин - *****.
14.07.2021 11:20 Відповісти
Это они поздно кинулись со своим инструктажом. Нужно было год назад начинать. Олимпийцам сложно будет такой объём информации за несколько дней усвоить.
14.07.2021 11:20 Відповісти
Тебе, свинособака, должно быть интересно: нальют тебе бояры после смены илиинет
14.07.2021 11:44 Відповісти
Чукча не читатель, чукча пейсатель(с)
Есть
Крым, Донбасс и другие подобные вопросы не надо обсуждать, поскольку «спорт должен оставаться вне политики», указали в памятке ОКР.
14.07.2021 11:47 Відповісти
За Крим-Україна їх чекає турма.
14.07.2021 11:26 Відповісти
а на вопрос "как тебя зовут" нужно отвечать "ето должны комментировать те, кто меня родил и всунул в меня лишнюю хромосому."
14.07.2021 11:27 Відповісти
Гагага, от молодець!)))
14.07.2021 11:37 Відповісти
а будєтє паінькамі - дєньжат подкінєм
правда, правда!
14.07.2021 11:29 Відповісти
Сраний совок.
14.07.2021 11:29 Відповісти
Російських олімпійців проінструктували, як відповідати на "провокаційні запитання" про Крим і Донбас - Цензор.НЕТ 3565
14.07.2021 12:24 Відповісти
злизаний з "Ґрюндіґа"
14.07.2021 12:55 Відповісти
Хоть и по Фрейду, но пошлить не комильфо.)))))
14.07.2021 13:09 Відповісти
Блуза - на вырост?
14.07.2021 15:43 Відповісти
Ми внє палітікі - мичали, якісь тваринки без прапору і гімну.
14.07.2021 11:30 Відповісти
14.07.2021 11:30 Відповісти
На вопрос правдали что Хутин педофил, пусть отвечают что мы представляем не президентов и педофилов а свою родину)
14.07.2021 11:39 Відповісти
Уже курнул?
14.07.2021 11:40 Відповісти
Уже обосрался?
14.07.2021 11:45 Відповісти
Как узнать росийского олимпийца из толпы? Он озлобленный, без Родины, без своей национальной формы, с белым флагом постоянно озирается и кричит безкоментариев
14.07.2021 11:47 Відповісти
Будут с водкою дебаты, отвечай -
Нет, ребята-демократы, только чай.
14.07.2021 11:58 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!

руSSкому міру повірити....себе обманути!!
14.07.2021 12:08 Відповісти
)(.йло сходило у архів НКВС та дістало стару радянську методичку. Русо-турісто усе, що не піддається логічному поясненню, будуть запам'ятовувати. ))))
14.07.2021 12:14 Відповісти
Впізнаю сраний совок.
14.07.2021 12:22 Відповісти
Бу-га-га-га... Могу подтвердить , в ягелеядии со времен совка, да и со времен пресмыкания перед Ордой, ничего на поменялось... При совке, выезжающим за границу выдавались отпечатанные методички, которые также нужно было зазубрить. К примеру, совку-заграничнику вменялось: на "провокационный" вопрос, мол, шо можно в совке купить на деревянный совкорубль, советский гражданин должен отвечать, шо на 1 ржубль простой советский гражданин оплачивает проезд на завод и обратно(5коп+ 5 коп=10кор).По пути на завод простой советский рабочий может купить газету "Правда" и почитать новости за 1 коп. Также может купить пачку сигарет "Беломор -Канал" за 22 коп + 1 коп (спички). Возвращаясь с работы, советский рабочий может за 15 коп выпить у пивного автомата бокал пива. На оставшиеся деньги , простой советский человек обедает в заводской сторовой: комплексный обед + хлеб (50 коп+1 коп). Но о том , что первое блюдо - это помои с кусочком сала со щетиной. Второе: гарнир с котлетой сомнительного производста и все залито комбижиром - об этом методичка замалчивала... И о том, что сигареты " Беломор-Канал - вовсе не сигареты... И о том замалчивалось, что общественного транспорта не хватало, всегда был переполнен-затрамбован - водитель резко придавал ускорение автобусу и тут же резко тормозил , стоячие пасажиры спрессовывались наперед и через задние двери входило еще несколько человек... ХЕХ...
14.07.2021 13:47 Відповісти
На питання "путін куйло?" треба відповідати "без сумнівів"
14.07.2021 12:32 Відповісти
Этим и отличаются украинские спортсмены от рашенских допинговых нариков, потому, что наши на такой вопрос честно и с гордостью ответят "КРЫМ УКРАИНСКИЙ", а рашенские злобно прошипят "БЕСССКАМЕНТАРИЕФФФ" Конечно и у нас есть спортсмены хохломалороссы типа Ломаросликов и малоУсиков, но мы их к сведению не берем, так как речь об украинцах.
14.07.2021 13:01 Відповісти
При "совершенно случайном" нахождении за рубежом, нас молодых офицеров инструктировали отвечать на все вопросы коротко и категорично: "I don't understand you!" и при желании добавить: "Пошел нах..." , что и было основной фразой.
14.07.2021 13:15 Відповісти
Московія,це і є грьобаний совок,який московити силою причіпляли окупованим народам.
14.07.2021 14:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=YMN26CzLBEg
14.07.2021 15:28 Відповісти
 
 