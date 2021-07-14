Два роки президентства оцінюю нормально, але треба чути критику, щоб не робити зайвих помилок, - Разумков
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що критику потрібно чути, щоб не робити помилок.
Про це глава парламенту заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, у Разумкова запитали, як він оцінює два роки президента Зеленського.
"Нормально. Багато що зроблено. Багато ще треба буде зробити. Велика кількість завдань перебуває на марші. Що стосується підходів, то мені не зовсім буде коректно оцінювати президента. Більш об'єктивну інформацію ви можете отримати від людей. Підтримують вони ті чи інші ініціативи, подобається їм те, що відбувається, або ні. Думаю, ви почуєте різні позиції. І позитивні і негативні. Але і негатив треба чути. Треба чути критику, щоб не робити зайвих помилок. А якщо деякі з них зроблені, то виправляти", - зазначив спікер Ради.
На запитання, чи чує президент критику, Разумков сказав: "По-різному. Кожна людина має прислухатися до критики. Але критика має бути конструктивною. У нас дуже багато критиканів".
Для набсоветов - нормально,
для депутатов - нормально...
Для меня, тоже нормально,
а для большинства?
Хоче скоро в контейері для сміття буде валятися, бо словами до нього не доходить.
Страна (пока еще) не развалилась.
Дефолт (пока еще) не настал.
Кацапских танков (пока еще) ни в Мариуполе, ни в Харькове нет.
В общем, ничего непоправимого (пока еще) не случилось.
И даже "Слугам" все еще есть чего из Бюджета воровать - вообще благодать в стране.
Совсем безпалевынй план ФСБ.
https://www.5.ua/polityka/chomu-eksperty-ne-viriat-pafosnym-slovam-zelenskoho-ta-iak-harant-unykatyme-vidpovidalnosti-u-**********-rozsliduvannia-stop-revanshu-248278.html РОЗСЛІДУВАННЯ "СТОПРЕВАНШУ": ЧОМУ ЕКСПЕРТИ НЕ ВІРЯТЬ ПАФОСНИМ СЛОВАМ ЗЕЛЕНСЬКОГО ТА ЯК ГАРАНТ УНИКАТИМЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У МАЙБУТНЬОМУ
За два роки експерти нарахували у діях президента щонайменше з десяток епізодів, які можна кваліфікувати статтями Кримінального кодексу України (не враховуючи адмінпорушення - про це окрема стаття). Зокрема:
w Неконституційний розпуск парламенту - це спроба узурпації влади - стаття 109 ККУ,
w Зрив операції з затримання вагнерівців - державна зрада - стаття 111 ККУ;
w Скасування указів попередників, призначення на посади своїх друзів та партнерів - це зловживання владою - стаття 364 ККУ;
w Публічне таврування убивцями підозрюваних у справі загибелі журналіста Павла Шеремета - втручання в роботу правоохоронних органів, судів тощо - 343 стаття Кримінального кодексу України.
Чи не єдиний шанс для Зеленського уникнути кримінальної відповідальності - максимально продовжити своє перебування у владі, вказують експерти. Для цього Глава держави може піти на безпрецедентний крок - оголосити дочасні президентські вибори поки рейтинги дозволяють йому сподіватись на переобрання.
"В нього стовідсотково є така думка. Не так у нього, як у його оточення. Вони вважають, що ліпше гарантувати собі ще п'ять років зараз, поки рейтинг високий, аніж ризикувати", - розповідає блогер Карл Волох.
На Банковій вже почали президентську кампанію. Піар Зеленського на «Великому Будівництві» набув химерних масштабів. Паралельно, з Офісу президента пішла пряма вказівка - атакувати політичних конкурентів чинного президента. Спершу вдарили по Віталію Кличку. Обшуки у столичних комунальних підприємствах мали б створити в суспільстві думку про корупційність міського голови Києва.
Про підготовку Банкової до виборів свідчить і поява нового журналістського розслідування від BIHUS info. Плівки Медведчука, як і 2 роки тому - записи Ігоря Гладковського, повинні були завдати Пороху іміджевого удару. Хоча розслідуванні BIHUS info бракує не лише якогось глибокого аналізу, а й банальної перевірки фактів. Та й жодного запису перемовин кума Путіна та Порошенка не має.
"В контексті Гладковських очевидно, що це викидалося під вибори. Це ж усе компонувалося і озвучувалося. Що це бізнес-партнер, друг пана Порошенка. Значить, і Порошенко до цього, можливо, причетний. Ось ця механіка, процедура, в певний момент певними дозованими порціями з неможливістю підтверджень джерела і їхнього походження, і з відсутністю оригінальних записів. Абсолютно ідентичний підхід", - вказує юрист Руслан Волинець.
"Вірити Медведчуку? Звичайно ні. Ну хто взагалі в українському суспільстві вірить Медведчуку?", - звертає увагу Павло Клімкін, міністр закордонних справ України в 2014-2019 роках.
У розслідуванні BIHUS info бракує не лише якогось глибокого аналізу, а й банальної перевірки фактів, вказують політологи.
"Ми маємо історію з Ізварино, коли Медведчук хвалиться своїм кураторам, що він поговорив з Порошенком і колона на Ізварино не піде. А ми ж не бачимо контексту, може, Порошенко його після того послав куди подальше? Тому що колона на Ізварино пішла і виконала своє завдання. А Медведчук хвалився, що не пішла. Бігус, який, відверто кажучи, до неймовірного лінивий, він навіть не перевірив факт і почав висвітлювати: Медведчук сказав - Порошенко виконав. А з'ясувалося - факт протилежний", - наголошує Тарас Чорновіл, політичний експерт.
До медійної атаки після публікації плівок Медвдечука долучився і Володимир Зеленський.
"Всі ці страшні записи, я вважаю, що ці телефонні дзвінки - це чиста державна зрада, і те, що він (Порошенко, - ред.) віддав усі перемовини в руки Медведчука, це говорить про те, що ніхто не був зацікавлений в закінченні війни", - розповідає Зеленський.
Порошенко не президент уже 2 роки, Медведчук з 2017-го не бере участі в переговорному процесі щодо звільнення полонених, звертають увагу журналісти. То чому ж війна триває? Хто зацікавлений у її продовженні, пане президенте, питають політологи? Та й не варто Зеленському таврувати опонентів державною зрадою. Бо свіже публічне визнання у зриві операції щодо захоплення бойовиків Вагнера - це вже навіть не про імпічмент, наголошують експерти.
