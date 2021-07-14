Два роки президентства оцінюю нормально, але треба чути критику, щоб не робити зайвих помилок, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що критику потрібно чути, щоб не робити помилок.

Про це глава парламенту заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, у Разумкова запитали, як він оцінює два роки президента Зеленського.

"Нормально. Багато що зроблено. Багато ще треба буде зробити. Велика кількість завдань перебуває на марші. Що стосується підходів, то мені не зовсім буде коректно оцінювати президента. Більш об'єктивну інформацію ви можете отримати від людей. Підтримують вони ті чи інші ініціативи, подобається їм те, що відбувається, або ні. Думаю, ви почуєте різні позиції. І позитивні і негативні. Але і негатив треба чути. Треба чути критику, щоб не робити зайвих помилок. А якщо деякі з них зроблені, то виправляти", - зазначив спікер Ради.

На запитання, чи чує президент критику, Разумков сказав: "По-різному. Кожна людина має прислухатися до критики. Але критика має бути конструктивною. У нас дуже багато критиканів".

