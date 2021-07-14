РНБО - це координаційний орган. Повноважень визначати, чи є людина олігархом, у нього немає, - Разумков
Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що потрібно чітко визначити хто, на який термін і коли ухвалюватиме рішення про внесення осіб до реєстру олігархів.
Про це спікер Ради заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.
"РНБО є координаційним органом. І повноважень визначати, чи є особа олігархом, у нього немає. Плюс ми стикаємося з конфліктом інтересів", - зазначив Разумков.
"Наприклад, є якийсь голова Верховної Ради, який перебуває в тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу. Він коли-небудь проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів? Ні. Він буде нормально звітувати про свої зустрічі? Ні. Це конфлікт інтересів? Так", - додав глава парламенту.
Крім того, за словами Разумкова, до складу РНБО входить невизначена кількість людей, вона не обмежена. Це може бути 10, 20, 50 або навіть 1000 осіб.
"По-третє, закон пишеться на 10 років. Сьогодні президентом є Володимир Олександрович Зеленський, але через деякий час цей закон буде діяти при іншому президенті. І велике питання, наскільки він буде чесно використовувати цей механізм. Тому ми повинні чітко визначити: хто, на який термін і коли буде приймати рішення. На мою думку, це повинна бути структура при НАЗК, яка буде працювати на громадських засадах. Ця комісія створюється завдяки конкурсу, в рамках якого можуть залучатися також іноземні експерти", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексгенпрокурор і екссуддя КСУ Віктор Шишкін також заявив, що в РНБО немає іншої функції, крім координації. Це не керуючий орган.
Они назначают, а потом нужно идти в суд и доказывать, что ты - не он.
В следующейм году республиканцы возьмут Конгресс. В 24-м - Белый Дом.
Китай будет объявлен врагом человечества номер один.
---
Зелёный режим, похоже, башкой о стенку шарахнулся: решил водить шашни с нацистским режимом.
Не забувай що це тільки фамілія!!!