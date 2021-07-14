УКР
РНБО - це координаційний орган. Повноважень визначати, чи є людина олігархом, у нього немає, - Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що потрібно чітко визначити хто, на який термін і коли ухвалюватиме рішення про внесення осіб до реєстру олігархів.

Про це спікер Ради заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"РНБО є координаційним органом. І повноважень визначати, чи є особа олігархом, у нього немає. Плюс ми стикаємося з конфліктом інтересів", - зазначив Разумков.

"Наприклад, є якийсь голова Верховної Ради, який перебуває в тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу. Він коли-небудь проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів? Ні. Він буде нормально звітувати про свої зустрічі? Ні. Це конфлікт інтересів? Так", - додав глава парламенту.

Крім того, за словами Разумкова, до складу РНБО входить невизначена кількість людей, вона не обмежена. Це може бути 10, 20, 50 або навіть 1000 осіб.

"По-третє, закон пишеться на 10 років. Сьогодні президентом є Володимир Олександрович Зеленський, але через деякий час цей закон буде діяти при іншому президенті. І велике питання, наскільки він буде чесно використовувати цей механізм. Тому ми повинні чітко визначити: хто, на який термін і коли буде приймати рішення. На мою думку, це повинна бути структура при НАЗК, яка буде працювати на громадських засадах. Ця комісія створюється завдяки конкурсу, в рамках якого можуть залучатися також іноземні експерти", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО - це координаційний орган. Що ж ви його рішеннями забороняєте і закриваєте? - екссуддя КСУ Шишкін

Нагадаємо, раніше в інтерв'ю Цензор.НЕТ ексгенпрокурор і екссуддя КСУ Віктор Шишкін також заявив, що в РНБО немає іншої функції, крім координації. Це не керуючий орган.

олігарх (937) РНБО (2326) Разумков Дмитро (1528)
+8
Зелю пикою в лайно. Готується в президенти.
показати весь коментар
14.07.2021 11:43 Відповісти
+6
Как тонко под..ул клована, молодец рыбоглазый!😀
показати весь коментар
14.07.2021 11:36 Відповісти
+3
Они не определяют, это точно.
Они назначают, а потом нужно идти в суд и доказывать, что ты - не он.
показати весь коментар
14.07.2021 11:38 Відповісти
Как тонко под..ул клована, молодец рыбоглазый!😀
показати весь коментар
14.07.2021 11:36 Відповісти
Боятся зеленые твари что следующая власть будет их же преследовать с помощью СНБО. Просто по себе судят.
показати весь коментар
14.07.2021 12:07 Відповісти
Они не определяют, это точно.
Они назначают, а потом нужно идти в суд и доказывать, что ты - не он.
показати весь коментар
14.07.2021 11:38 Відповісти
у Сталіна теж не було права на страту та ув'язнення
показати весь коментар
14.07.2021 11:39 Відповісти
Зелю пикою в лайно. Готується в президенти.
показати весь коментар
14.07.2021 11:43 Відповісти
Нехай іде у сраку.
показати весь коментар
14.07.2021 11:57 Відповісти
Сам не пiде, нiзащо! Треба пiддупника добрячого вiдвiсити!
показати весь коментар
14.07.2021 12:03 Відповісти
Теперь РНБО это худсовет зеленлгл ЦИРКА.
показати весь коментар
14.07.2021 11:54 Відповісти
Разумков просто вчергове показав, що є розумнішим за свого зеленого поки що патрона. І думає про завтрашній день. По те, що прийде час, коли Зєлєнскій президентом не буде. До того ж він допусквюає, що зміна преза відбудеться у найближчі 10 років. А отже олігархам може бути визнаний і сам Разумков. Але тут у Разумков спрацювало не відчуття адекватності і справедливості, а банальне відчуття самозбереження. Це показу, що Разумков за два роки нажив бабла стільки, що і сам може вважатися олігархом.
показати весь коментар
14.07.2021 11:59 Відповісти
То э так! Але, не нажив, а НАКИЗДИВ!
показати весь коментар
14.07.2021 12:05 Відповісти
НаКиздив з бюджетного корита!
показати весь коментар
14.07.2021 12:06 Відповісти
Вообще то, Разумков - секретарь. И его полномочия - открыть заседание, поставить на голосование, подписать подсчитанное количество, закрыть заседание. Мальчик - заигрался....
показати весь коментар
14.07.2021 12:14 Відповісти
Что по сути не так сказал "мальчик"?
показати весь коментар
14.07.2021 12:22 Відповісти
Режим схватился за последнюю соломинку: китайские деньги.
В следующейм году республиканцы возьмут Конгресс. В 24-м - Белый Дом.
Китай будет объявлен врагом человечества номер один.
---
Зелёный режим, похоже, башкой о стенку шарахнулся: решил водить шашни с нацистским режимом.
показати весь коментар
14.07.2021 12:14 Відповісти
Разумков- не думай що ти розумніший за всіх!
Не забувай що це тільки фамілія!!!
показати весь коментар
14.07.2021 12:16 Відповісти
Рыбоглазый точно поумнее тебя будет
показати весь коментар
14.07.2021 12:23 Відповісти
ТЕЖ МАЄШ ЧЕСТЬ , разумков?
показати весь коментар
14.07.2021 12:25 Відповісти
Я бы объединила в один закон закон об олигархах, игорном бизнесе и легализации марихуаны. Рулетка, вокруг члены СНБО с косяками, крупье делает ставки на то, кому быть, а кому не быть олигархом... Там, где не может решить разум, решает жребий.
показати весь коментар
14.07.2021 12:40 Відповісти
Да что мы маленькие? СНБО не определяет является ли человек олигархом. Это определяет Коломойский, а СНБО утверждает.
показати весь коментар
14.07.2021 14:13 Відповісти
Для ідіота Albert Schweitzer і таких недалеких як він, що не знають питання а гавкають на все і всіх як безродні шавки, для інформації - Разумков по Конституції друга людина в державі а не хлопчик що відкриває і закриває засідання. Дай бог, позбудемося недоумка швидше терміну, то він буде в.о.президента.Хочемо ми цього чи не хочемо.
показати весь коментар
14.07.2021 15:48 Відповісти
 
 