РНБО - це координаційний орган. Повноважень визначати, чи є людина олігархом, у нього немає, - Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що потрібно чітко визначити хто, на який термін і коли ухвалюватиме рішення про внесення осіб до реєстру олігархів.

Про це спікер Ради заявив в інтерв'ю LIGA.net, передає Цензор.НЕТ.

"РНБО є координаційним органом. І повноважень визначати, чи є особа олігархом, у нього немає. Плюс ми стикаємося з конфліктом інтересів", - зазначив Разумков.

"Наприклад, є якийсь голова Верховної Ради, який перебуває в тісних корупційних відносинах з представником великого бізнесу. Він коли-небудь проголосує в рамках РНБО за включення цієї особи до переліку олігархів? Ні. Він буде нормально звітувати про свої зустрічі? Ні. Це конфлікт інтересів? Так", - додав глава парламенту.

Крім того, за словами Разумкова, до складу РНБО входить невизначена кількість людей, вона не обмежена. Це може бути 10, 20, 50 або навіть 1000 осіб.

"По-третє, закон пишеться на 10 років. Сьогодні президентом є Володимир Олександрович Зеленський, але через деякий час цей закон буде діяти при іншому президенті. І велике питання, наскільки він буде чесно використовувати цей механізм. Тому ми повинні чітко визначити: хто, на який термін і коли буде приймати рішення. На мою думку, це повинна бути структура при НАЗК, яка буде працювати на громадських засадах. Ця комісія створюється завдяки конкурсу, в рамках якого можуть залучатися також іноземні експерти", - пояснив він.

