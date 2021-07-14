Міненерго: підготовка до опалювального сезону під загрозою через трейдерів-спекулянтів на ринку електроенергії

Підготовка до опалювального сезону під загрозою через дії трейдерів-спекулянтів на ринку електричної енергії.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко у своїй колонці для видання "Економічна правда".

"Ми вже не вперше спостерігаємо поведінку трейдерів, які обвалюють ціну, через обрану ними торгову стратегію. Державна генерація зазнає збитків, а це ставить під загрозу безпеку та безперервність постачання електроенергії. Більше того, держпідприємства втрачають можливість не лише вкладати кошти у розвиток, а й проводити поточні ремонти, готуватися до стабільної роботи в опалювальний сезон", - повідомив заступник міністра.

Власенко наголосив, що НКРЕКП не вжило достатніх заходів для припинення зловживань на ринку електроенергії з боку трейдерів-спекулянтів.

"Хоча НКРЕКП вже запровадила певні обмеження, які дають можливість дещо стабілізувати ситуацію, проте це не фундаментальні зміни, яких потребує ринок. Поточні перекоси і коливання аж ніяк не дозволять нам бути повноцінним учасником європейського ринку", - зазначив Власенко.

Заступник глави Міненерго додав, що наразі виробники електроенергії є залежними від недобросовісних учасників, які не виконують умови договорів на купівлю електроенергії чи розривають угоди з постачальниками без обґрунтованих причин. Відповідно, Міністерство енергетики вживає заходів для припинення зловживань недобросовісних спекулянтів та посередників на ринку електричної енергії.

Нагадаємо, через махінації трейдерів, яких учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни на електроенергію на початку липня впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

Наприкінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво державного "Енергоатому" в неефективності та непрофесіоналізмі