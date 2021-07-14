УКР
Міненерго: підготовка до опалювального сезону під загрозою через трейдерів-спекулянтів на ринку електроенергії

Підготовка до опалювального сезону під загрозою через дії трейдерів-спекулянтів на ринку електричної енергії.

Про це заявив перший заступник міністра енергетики Юрій Власенко у своїй колонці для видання "Економічна правда".

"Ми вже не вперше спостерігаємо поведінку трейдерів, які обвалюють ціну, через обрану ними торгову стратегію. Державна генерація зазнає збитків, а це ставить під загрозу безпеку та безперервність постачання електроенергії. Більше того, держпідприємства втрачають можливість не лише вкладати кошти у розвиток, а й проводити поточні ремонти, готуватися до стабільної роботи в опалювальний сезон", - повідомив заступник міністра.

Власенко наголосив, що НКРЕКП не вжило достатніх заходів для припинення зловживань на ринку електроенергії з боку трейдерів-спекулянтів.

"Хоча НКРЕКП вже запровадила певні обмеження, які дають можливість дещо стабілізувати ситуацію, проте це не фундаментальні зміни, яких потребує ринок. Поточні перекоси і коливання аж ніяк не дозволять нам бути повноцінним учасником європейського ринку", - зазначив Власенко.

Заступник глави Міненерго додав, що наразі виробники електроенергії є залежними від недобросовісних учасників, які не виконують умови договорів на купівлю електроенергії чи розривають угоди з постачальниками без обґрунтованих причин. Відповідно, Міністерство енергетики вживає заходів для припинення зловживань недобросовісних спекулянтів та посередників на ринку електричної енергії.

Нагадаємо, через махінації трейдерів, яких учасники ринку пов'язують з керівництвом НКРЕКП, оптові ціни на електроенергію на початку липня впали до рівня в 2-3 рази нижче собівартості АЕС.

Наприкінці травня Міненерго офіційно просило НКРЕКП припинити махінації, однак комісія відмовилася це робити, звинувативши керівництво державного "Енергоатому" в неефективності та непрофесіоналізмі

+4
14.07.2021 11:52 Відповісти
+3
14.07.2021 11:46 Відповісти
+2
О-о-о!!! Дістали багаторічну жуйку під назвою "Зрив отоплювального сезону". Тепер сидимо і гадаємо зірветься отоплювальний сезон, чи ЗЄслуги по мордам відхоплять за свої обіцянки знизити тарифи.
14.07.2021 11:51 Відповісти
14.07.2021 11:46 Відповісти
безрукий выхватил кинжал
и за безногим побежал
слепой увидел это дело
и всё глухому рассказал
14.07.2021 11:48 Відповісти
Слово то какое вспомнили- спекулянты...Бизнесмены они.
14.07.2021 11:49 Відповісти
ОТПРАВИЛ В АДРЕС КМУ ПАРУ НАИНВЫХ ВОПРОСОВ так в части ПСО на свет для населения я им просто порекомендовал ХОРОШО подумать их просто повесят и думать не будут..вон сегодня просто пенсионеры МВД покачали чуточку Раду и все внутри обделались уриной и стулом... касательно газа и ОТОПЛЕНИЯ ЗАДАЛ ВОПРОС ВИТРЕНКО ПРИЗНАЛ ЧТО НА СЕГОДНЯ НЕСМОТРЯ НА ПАДЕНИЕ ДОБЫЧИ ГАЗА ВНУТРИ УКРАИНЫ ЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ФАКТ РАВЕН ОКОЛО 20 МЛРД КУБОМЕТРОВ ГАЗА ПО ЦЕНЕ ВСЕМИ ВЗЯТКАМИ ВИЛЛАМИ ДОМАМИ АВТОМОБИЛЯМИ И НА ПОКУШАТЬ ПРАВНУКАМ ДЛЯ ВСЕЙ ВЛАСТИ 4000 ГРИВЕН НО НЕ 13.00-0 ПОЯСНИЛ КМУ ПОЧЕМУ ТАРАСЮК НКРЕКП отмазалось от установления тарифа на отопление и отдало на прикуп местным бандюкам ведь это по сути конец власти в Киеве достаточно 10 городах областных не дать 2-3 недели отопление в мороз минус 5 -15 и все власть в Киеве просто испарится на морозе...
я предложил КМУ принять пару правок в Закон об отоплении и иные акты а именно что ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ УСЛУГА ЕСТЬ ПОЛИТИЧЕСКО СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНАЯ УСЛУГА ГОСУДАРСТВА.. и второе КМУ обязывает НАК Нафтогаз создать фонд 15 млрд кубов газа для БЮДЖЕТА НАСЕЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ВОДА ВЫСОТКИ И ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ГОТОВКА ЕЛДЫ ДЛЯ МЕДИКОВ САДИКОВ ШКОЛ ВУЗОВ И АРМИИ И СОЦОБЕСПЕЧЕНИЯ А ВСЕ ЧТО НЕ ХВАТАЕТ АХМЕТОВУ КОЛОМОЙШЕ И ПРОЧИМ ЛЯДИКАМ ПУСТЬ ЗА СВОЙ КОШ ДОКУПЮТ 25-30% НЕХВАТКИ ДЛЯ НИХ ОЛИГАРХОВ ГАЗА НА ХАБЕ В ГЕРМАНИИ ПО РЫНОЧНЫМ ЦЕНАМ...А ВНУТРИ УКРАИНА ДЛЯ 15 МЛРД КУБОВ УСТАНОВИТЬ СТОИМОСТЬ 4000-6000 ТЫС ЗА 1000 КУБИКОВ ГАЗА...
14.07.2021 14:11 Відповісти
О-о-о!!! Дістали багаторічну жуйку під назвою "Зрив отоплювального сезону". Тепер сидимо і гадаємо зірветься отоплювальний сезон, чи ЗЄслуги по мордам відхоплять за свої обіцянки знизити тарифи.
14.07.2021 11:51 Відповісти
14.07.2021 11:52 Відповісти
Эй, зебилы! Наверняка виноват Порошенко, да?
14.07.2021 11:57 Відповісти
Від цієі , недолугоі і злочинної влади зеленої шобли , вся краіна під загрозою , а не отоплюваний сезон !
14.07.2021 11:58 Відповісти
Країною керують наркоші.
14.07.2021 12:08 Відповісти
Ахметова и Коломойского на нары и национализировать и конфисковать все!!!
14.07.2021 12:25 Відповісти
Ай-яй-яй-яй-яй-яй !!! А кто ето сделал ? (с)
14.07.2021 12:35 Відповісти
Ну так... штрафы. Посадки пару руководителей "трейдеров".
14.07.2021 12:55 Відповісти
ничего-ничего. ничего так эффективно не вправляет мозги как холод. Сегодняшняя 1000+/-
- это сущий пустяк по сравнению 1000000+ пришедших греться под Раду и ОП
14.07.2021 15:43 Відповісти
 
 