УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11132 відвідувача онлайн
Новини
16 815 66

ЗМІ про причини відставки Авакова: Хтось вклав у вуха Зеленського, що наркоінциденти зі "слугами" Васильковським, Брагарем і нардепом Юрченком - це спецоперація поліції

ЗМІ про причини відставки Авакова: Хтось вклав у вуха Зеленського, що наркоінциденти зі

Причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ послужили інциденти з нардепами "Слуги народу" Ігорем Васильковським та Євгеном Брагарем, а також з виключеним із фракції Олександром Юрченком. Усіх їх затримувала поліція за підозрою у водінні в нетверезому стані, а також під наркотиками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі LIGA.net.

Зазначається, що приводом для відставки Авакова з посади голови МВС стала не справа Шеремета.

"Хтось вклав президенту у вуха, що історії зі "слугами" Васильковським, Юрченком і Брагарем - це спецоперація поліції. Що їх пасли і це було спеціально зроблено", - розповіло джерело видання в керівництві фракції "Слуга народу".

Цю версію також підтвердив співрозмовник у керівництві ОП: "Тут у вуха не треба нічого вкладати, коли в тебе за три тижні пакують трьох депутатів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саме Зеленський попросив Авакова піти у відставку: у президента були запитання у справі Шеремета, - "слуга народу" Верещук

Раніше, за інформацією ЗМІ, нардепа "СН" Ігоря Васильковського поліцейські нібито запідозрили в керуванні транспортним засобом у стані сп'яніння. Він відмовився здавати аналізи після зупинки. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був у стані алкогольного сп'яніння.

Перший заступник голови фракції "СН" Корнієнко заявив: "Якщо буде доведена вина Васильковського, він покине фракцію".

Сам Васильковський заявив: Напевно, через мою бурхливу реакцію правоохоронці подумали, що я п'яний.

4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Батьківщина" не підтримуватиме зміну керівництва МВС: Ми не будемо голосувати за кадрові призначення і за відставку Авакова

Також ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" підтримає відставку Авакова, але не голосуватиме за призначення Монастирського, - нардеп Железняк

Автор: 

Аваков Арсен (2190) Зеленський Володимир (24197) МВС (3509) відставка (1470) Євген Брагар (44) Юрченко Олександр (109) Васильковський Ігор (5)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+28
СМИ о причинах отставки Авакова: Кто-то вложил в уши Зеленского, что наркоинциденты со "слугами" Васильковским, Брагарем и нардепом Юрченко, это спецоперация полиции - Цензор.НЕТ 9016
показати весь коментар
14.07.2021 12:01
+27
ЗЕнаркоманское шобло
показати весь коментар
14.07.2021 12:00
+27
Вау!
Так это оказывается не Порошенко "Слугам" наркотики подкидывает, а Аваков?!
...
СМИ о причинах отставки Авакова: Кто-то вложил в уши Зеленского, что наркоинциденты со "слугами" Васильковским, Брагарем и нардепом Юрченко, это спецоперация полиции - Цензор.НЕТ 9733
показати весь коментар
14.07.2021 12:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СМИ о причинах отставки Авакова: Кто-то вложил в уши Зеленского, что наркоинциденты со "слугами" Васильковским, Брагарем и нардепом Юрченко, это спецоперация полиции - Цензор.НЕТ 3352
показати весь коментар
14.07.2021 11:59 Відповісти
Надо еще, чтобы Беня поблагодарил. Пусть уж все лучшие люди отметятся.
показати весь коментар
14.07.2021 12:02 Відповісти
хорошо кто-то отстебался от имени Гены и Бори

Корбану и Филатову приветик !
показати весь коментар
14.07.2021 13:12 Відповісти
ЗЕнаркоманское шобло
показати весь коментар
14.07.2021 12:00 Відповісти
Зеблазню не спободобались такі дії поліціі , так як , випершу чергу , перестрашився за себе 😀
показати весь коментар
14.07.2021 12:01 Відповісти
Так что надо было покрывать наркоманов? которых явно там уже немало
показати весь коментар
14.07.2021 12:01 Відповісти
Переважна більшість моностада. Іншими словами, країною править влада зеленських наріків.
Зате, попріколу, хотьпоржуТ.
показати весь коментар
14.07.2021 12:22 Відповісти
СМИ о причинах отставки Авакова: Кто-то вложил в уши Зеленского, что наркоинциденты со "слугами" Васильковским, Брагарем и нардепом Юрченко, это спецоперация полиции - Цензор.НЕТ 9016
показати весь коментар
14.07.2021 12:01 Відповісти
Он Моня Стырский.
показати весь коментар
14.07.2021 12:35 Відповісти
кошерный?
показати весь коментар
14.07.2021 12:59 Відповісти
Мастырский
показати весь коментар
14.07.2021 13:05 Відповісти
Стрыйський
показати весь коментар
14.07.2021 18:12 Відповісти
Вау!
Так это оказывается не Порошенко "Слугам" наркотики подкидывает, а Аваков?!
...
СМИ о причинах отставки Авакова: Кто-то вложил в уши Зеленского, что наркоинциденты со "слугами" Васильковским, Брагарем и нардепом Юрченко, это спецоперация полиции - Цензор.НЕТ 9733
показати весь коментар
14.07.2021 12:01 Відповісти
Подкидывает конечно Аваков, но все равно по указу Пороха.
показати весь коментар
14.07.2021 12:51 Відповісти
ага...что ни мент(пардон-понт),то наркодилер...
показати весь коментар
14.07.2021 12:02 Відповісти
наркоманы Слуги, а виноват Аваков. гениально
показати весь коментар
14.07.2021 12:02 Відповісти
все верно, кто крышует, тот и виноват.
показати весь коментар
14.07.2021 15:07 Відповісти
Жалкая попытка набить рейтинг рюкзакову
показати весь коментар
14.07.2021 12:03 Відповісти
Этот тип замахнулся на самое https://citaty.info/topic/svyatoe святое , что у нас есть! На конституцию! (с)

СМИ о причинах отставки Авакова: Кто-то вложил в уши Зеленского, что наркоинциденты со "слугами" Васильковским, Брагарем и нардепом Юрченко, это спецоперация полиции - Цензор.НЕТ 4056
показати весь коментар
14.07.2021 12:04 Відповісти
Параноя притаманна наркоманам.
показати весь коментар
14.07.2021 12:04 Відповісти
ложь, а не паранойя
показати весь коментар
14.07.2021 12:06 Відповісти
вова та наркоманів прикриває? та не може бути
показати весь коментар
14.07.2021 12:06 Відповісти
Легко бути дебільчиком, тобі кажуть - ти віриш))
показати весь коментар
14.07.2021 12:06 Відповісти
Не делайте из клоуна гиганта мысли, от которого что-то зависит. Это просто клоун и им же остаётся безотносительно того, кто и чего ему вкладывает в уши.
показати весь коментар
14.07.2021 12:08 Відповісти
Глава партии - наркоман на коксе со стажем обиделся на полицию что у него гребут членов партии - наркоманов со стажем.
Восхитительно.
показати весь коментар
14.07.2021 12:08 Відповісти
то что менты крышыватели наркобизнеса ни кого не волнует , а вот то что слуг приняли - это да , это конечно повод для отставки , ничего в МВД в лучшую сторону , при авакове , не изменилось - разве это повод для отставки
показати весь коментар
14.07.2021 12:10 Відповісти
якщо зараз не почне випливати компромат на зюзю і ко, то, скоріш за все, вони розійшлися полюбовно, за обоюдною згодою
показати весь коментар
14.07.2021 12:10 Відповісти
не руководство страной, а какой-то наркоманский притон ... и вот это днище - подарочек стране к 30 летию Независимости ...
показати весь коментар
14.07.2021 12:11 Відповісти
Полиции нужно просто перестать тормозить на трассе депутатов прислуг урода и тогда никто не узанет, что квартальные клоуны все поголовно наркоманы.
показати весь коментар
14.07.2021 12:12 Відповісти
Пустоголовою лялькою керують всі хто запхне їй руку вжопу.
показати весь коментар
14.07.2021 12:15 Відповісти
Какому ещё президенту? У нас в стране есть президент?
показати весь коментар
14.07.2021 12:16 Відповісти
"Что их пасли и это было специально сделано..." Значит ждали когда Холуи обдолбятся?
показати весь коментар
14.07.2021 12:16 Відповісти
было быдло Зеленое на "гачку"... спроста никто ни за кем не следит...
показати весь коментар
14.07.2021 13:06 Відповісти
Следующим должны были остановить зеленского
показати весь коментар
14.07.2021 12:20 Відповісти
Згоден, що до Зеленого лайна, згоден до наслідків....Але що, це мерзота потреує захисту, чи співчуття. Людина, розивша і прикормивша шоблу мусорів? Яка попрала принципи Майдану, яка соєчасно перезувається, до речі, разом з Геращенко? Вона потребує жалісті? Співчуття?)))
показати весь коментар
14.07.2021 12:27 Відповісти
Не потребує, ніхто до співчуття не закликає, просто йде аналіз причин його відставки
показати весь коментар
14.07.2021 12:45 Відповісти
Чого ви? Ваві портібен правіЛьний міністр, який буде покривати слуг- наркоманів і підкидати наркоту його опонентам.
показати весь коментар
14.07.2021 12:28 Відповісти
Дуже схоже на правду!
показати весь коментар
14.07.2021 12:29 Відповісти
Дивна навала вовиних тролів почала захищати наркоманів у вдаді - так швидко темники підігнали...
показати весь коментар
14.07.2021 12:30 Відповісти
По стране разъежают мерседесы ахметки,цуркиса,шмуфрича и прочих шакалят с несуществующими номерами и ни один патрульный полицай их не замечает,а зелькиных слуг прессуют каждый день - только идиот не сложит два плюс два и не поймет кто командует махинациями.
показати весь коментар
14.07.2021 12:35 Відповісти
и твой велик никто не остановит несмотря на липовые номера, если нарушать не будешь...
показати весь коментар
14.07.2021 13:04 Відповісти
Ты идиот?
показати весь коментар
14.07.2021 13:09 Відповісти
ты наверное пешком ходишь...? не нервничай так, инсульт разобъет преждевременно...
показати весь коментар
14.07.2021 13:24 Відповісти
Геращенко занес этим СМИ последнюю взятку.
На фоне всех преступений авакова какие-то юрченки, о которых никто не слышал - мыльный пузырь.
показати весь коментар
14.07.2021 12:35 Відповісти
Какой там Шеремет??
кого он интересует?? поцЗедент уже давно виновных назначил!
Вот обдолбаный торговец собаками Брагарь
гораздо ближе сердцу ПоцЗедента
показати весь коментар
14.07.2021 12:40 Відповісти
Когда создавали Национальную гвардию Украины, то говорили что Национальная гвардия у нас будет как в Турции, она не будет подчинятся Президенту, потому что в Турции Национальная гвардия уже два раза за историю Турции меняла засидевшихся правителей Турции, я уже подумывал что у нас в Украине не будут собираться майданы, а Национальная гвардия сделает то для чего её создавали, но в Украине всё не так , все помнят как тихо убрали Добровольческие батальоны, чтобы они не пошли на Киев, если что то не так в политике существующей власти. в Украине всё время кто то ловко руководит движениями, даже Майдан успевают вовремя возглавить и увести людей в другие понятия
показати весь коментар
14.07.2021 12:41 Відповісти
Ну то шо до причину винекнення Майдану приложив руку *****, щоб під шумок відтяпати Крим в цьому вже ніхто не сумнівається...
показати весь коментар
14.07.2021 12:50 Відповісти
причини
показати весь коментар
14.07.2021 12:51 Відповісти
Крым продали донецкие Расеи, они всё побережье скупили, а Витя получил на руки 3 млрд долларов и всё завершил по воровски
показати весь коментар
14.07.2021 13:46 Відповісти
Купити це одне, а відтяпати весь полуострів вмісті з його мешканями це зовсім інше. Звісно шо останні роки донєцкіє там творили бєспрєдеєл, а державі з 1991-го до 2014-го діла не було шо і як там було в Криму. Головне шо кожна влада гребла собі в карман, а не працювала нат тим, щоб в Криму та і по всій державі порядок навести. От ***** і скористався такою можливістю, та ще й зека використав, щоб той йому підіграв. Спочатку заплатив, щоб зечара не підписав ассоціацію, а коли діти вийшли на Майдан с протестами послав своїх халуїв, щоб насовітовали зечарі показати хто в домі хазяїн та віддати команду жорстоко розігнати простестуючих. Але ж ***** знало, що народ України такого нахабства терпіти не буде і вильється все це Майданом не тільки в Києві, а по всій Україні, для більшого ефекту підготовлені вже були підготовлені ригами антимайданівці. І почалось... А ***** цього тільки і треба було, все йшло по його сценарію. Коли хряк зечара вже став непотрібний в знак подяки ***** його пригрів у себе на мордорі.
показати весь коментар
14.07.2021 14:27 Відповісти
Расея более 20 лет готовилась к захвату Крыма, ещё со времён "Президента" Мешкова
показати весь коментар
14.07.2021 19:29 Відповісти
Да, но реализовать это могла только с поддержкой внутри Украины. А такой случай мог предоставиться только с помощью зека-хряка.
показати весь коментар
14.07.2021 19:41 Відповісти
при сьогдняшній владі не можна займати наркоманів, бо так і Зеленського загребуть!
показати весь коментар
14.07.2021 12:45 Відповісти
Скоро завиють навіть ті хто поперав його рюкзаками та ін. Так як зараз скритно признають шо лохонулись в 2019-м на виборах президента, та говорять верніть баригу...
показати весь коментар
14.07.2021 12:48 Відповісти
"если кто-то кое-где у нас порой....." ---не государство а подпольный бордель какой-то где все всем срут в тапки
показати весь коментар
14.07.2021 12:50 Відповісти
ну да... такими темпами завтра и Зелю могут поймать под кайфом...
показати весь коментар
14.07.2021 13:00 Відповісти
Точно! пасли когда Юрченко стукнет чужую машину и начнет быковать. А Брагаря тормознули, судя по тому что выключили бодикам, просто хотели пару копеек сорвать за неподсвеченный номер, с Васильковским тоже самое. Но ведь не освещенный номер это нарушение ПДД за который предусмотрен штраф, так что пусть не раздувают скандалы, а платят штрафы как положено.
показати весь коментар
14.07.2021 13:01 Відповісти
Конечно отставка. Как это полиция посмела ловить наркоманов?
показати весь коментар
14.07.2021 13:12 Відповісти
т.е. аваков копнул не там где надо "слугам".
показати весь коментар
14.07.2021 13:14 Відповісти
Скоріш за все, суть цих подій не лежить на поверхні.
Але.. якщо очільник країни вважає за необхідне змусити міністра МВС піти у відставку на тлі того, що троє нардепів грубо порушували закон та були спіймані на вживанні наркотичних/алкогольних речовин, замість того, щоб покарати винних дупутатів - то це вже треш.
Думаю, що віслюк отримав ще одного "друга", який в будь-який момент вдарить і це буде боляче.
показати весь коментар
14.07.2021 13:20 Відповісти
Якщо це правда - то це дійсно - "спецоперація" Тільки не "мєнтовська"! А чиясь інша І метою було змусить "Блазня" своїми руками "зрубать" одну з основних опор власної влади! "Спецоперація" вдалась - дурень перепиляв одну з гілок на яких сидить!
показати весь коментар
14.07.2021 13:37 Відповісти
Меньше наркотой баловаться надо. Тогда и не будет наркоинцидентов.
показати весь коментар
14.07.2021 13:54 Відповісти
Да вы шморклю проверте. Когда юрченко пиво воровал, он на стреме стоял - подельники, вместе курнут, нюхнут, лизнут.
показати весь коментар
14.07.2021 16:43 Відповісти
 
 