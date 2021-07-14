ЗМІ про причини відставки Авакова: Хтось вклав у вуха Зеленського, що наркоінциденти зі "слугами" Васильковським, Брагарем і нардепом Юрченком - це спецоперація поліції

Причинами відставки Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ послужили інциденти з нардепами "Слуги народу" Ігорем Васильковським та Євгеном Брагарем, а також з виключеним із фракції Олександром Юрченком. Усіх їх затримувала поліція за підозрою у водінні в нетверезому стані, а також під наркотиками.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в матеріалі LIGA.net.

Зазначається, що приводом для відставки Авакова з посади голови МВС стала не справа Шеремета.

"Хтось вклав президенту у вуха, що історії зі "слугами" Васильковським, Юрченком і Брагарем - це спецоперація поліції. Що їх пасли і це було спеціально зроблено", - розповіло джерело видання в керівництві фракції "Слуга народу".

Цю версію також підтвердив співрозмовник у керівництві ОП: "Тут у вуха не треба нічого вкладати, коли в тебе за три тижні пакують трьох депутатів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саме Зеленський попросив Авакова піти у відставку: у президента були запитання у справі Шеремета, - "слуга народу" Верещук

Раніше, за інформацією ЗМІ, нардепа "СН" Ігоря Васильковського поліцейські нібито запідозрили в керуванні транспортним засобом у стані сп'яніння. Він відмовився здавати аналізи після зупинки. Сам нардеп заявив, що його зупинили просто так і він не був у стані алкогольного сп'яніння.

Перший заступник голови фракції "СН" Корнієнко заявив: "Якщо буде доведена вина Васильковського, він покине фракцію".

Сам Васильковський заявив: Напевно, через мою бурхливу реакцію правоохоронці подумали, що я п'яний.

4 липня ЗМІ повідомили, що напередодні ввечері в Києві патрульна поліція зупинила автомобіль Toyota Camry, за кермом якого сидів народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар. Зупинили народного обранця за не підсвічений державний номер автомобіля. Однак під час перевірки поліція запідозрила, що Брагар перебуває в наркотичному сп'янінні і запропонували йому пройти медичне обстеження.

Заступник глави МВС Антон Геращенко заявив, що поліцейські не увімкнули камеру і до них також є питання.

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Також ЗМІ повідомили, що колишній "слуга народу" Юрченко під наркотиками скоїв ДТП у Львові. 9 липня 2021 року перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко закликав Олександра Юрченка скласти депутатський мандат.

Нагадаємо, 13 липня Аваков написав заяву про відставку з поста міністра внутрішніх справ. За словами "слуги народу" Ірини Верещук, подати заяву Авакову запропонував президент Володимир Зеленський.

Фракція "Голос" може підтримати відставку Авакова, "Батьківщина" не збирається голосувати.

Президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру депутата "Слуги народу" Дениса Монастирського на посаду міністра внутрішніх справ. Сам нардеп сказав, що погодився на пропозицію і для нього це рішення було найскладнішим у житті.

Детальніше про відставку Авакова, людину, яка найдовше в історії України обіймав посаду міністра, ви можете прочитати в статті: "Відставка Авакова: чи справді міністр пішов сам і чому це погано для країни" на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Голос" підтримає відставку Авакова, але не голосуватиме за призначення Монастирського, - нардеп Железняк