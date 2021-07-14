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Новини Коронавірус і карантин
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Посли ЄС схвалили відкриття кордону для вільного в'їзду з України, - журналіст Йозвяк

Посли ЄС схвалили відкриття кордону для вільного в'їзду з України, - журналіст Йозвяк

Посли ЄС вирішили включити Україну до переліку третіх країн, з яких дозволений в'їзд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Сьогодні посли ЄС вирішили додати Україну до списку третіх країн, для яких варто скасувати обмеження на поїздки до ЄС. Список повинен бути офіційно оновлений завтра. Молдова, Вірменія та Азербайджан вже в ньому" - написав він.

Останній раз ЄС оновлював список "безпечних" країн 1 липня. Тоді в нього включили Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію і Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар і Саудівську Аравію.

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Посли ЄС схвалили відкриття кордону для вільного вїзду з України, - журналіст Йозвяк 01

Автор: 

кордон (4807) карантин (18172) подорож (92) туризм (1564) безвізовий режим (1340) Євросоюз (13604) Йозвяк Рікард (158) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
От тебя кислыми щами и лаптями воняет,"прокси" не спасет,ты продолжай драить свои родные унитазы,за 10 000 рубленных,туалетных "рупий" и не кукарекай много.
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14.07.2021 12:49
+1
без прц всеравно не пускают только болгария и австрия
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14.07.2021 12:43
+1
Шановні, це важливий крок вперед. На практиці всі країні ЄС слідують цим рекомендаціям. Також Швейцарія. Тому досить гнати на владу в кожному коменті. З іншого боку, кожен має право на власну думку. Звичайно, якщо вона є власною, а не проплаченою!!!
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14.07.2021 13:32
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Не є юридичним зобовязанням. Кожна країна буде діяти як "захоче".
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14.07.2021 12:38 Відповісти
без прц всеравно не пускают только болгария и австрия
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14.07.2021 12:43 Відповісти
Болгария только с ПЦР-тестом.
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14.07.2021 13:27 Відповісти
Во Франции рабочие с Украины на стройке зарабатывают 2000-3000Э. в месяц.
Так что в Украине ставка только на пенсионеров
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14.07.2021 12:41 Відповісти
А ты своей вагиной торгуя, сколько зарабатываешь?
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14.07.2021 13:05 Відповісти
Раз вона сере тут,то її вагіна нах нікому не потрібна...
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14.07.2021 16:10 Відповісти
нема змісту..
тратити час і нерви на прокацапську BIG КУРВУ
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14.07.2021 19:16 Відповісти
Касапка, правильно писать "ИЗ" Украины!
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14.07.2021 13:06 Відповісти
В Украине IT-сектор на порядок развитее, чем во всех странах совка, вместе взятых, включая рашку)
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14.07.2021 13:42 Відповісти
Якщо б ти смоктала в Португалії(про Францію мовчу) ти б заробляла бабла більше ніж на лахті...
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14.07.2021 16:09 Відповісти
От тебя кислыми щами и лаптями воняет,"прокси" не спасет,ты продолжай драить свои родные унитазы,за 10 000 рубленных,туалетных "рупий" и не кукарекай много.
показати весь коментар
14.07.2021 12:49 Відповісти
Шановні, це важливий крок вперед. На практиці всі країні ЄС слідують цим рекомендаціям. Також Швейцарія. Тому досить гнати на владу в кожному коменті. З іншого боку, кожен має право на власну думку. Звичайно, якщо вона є власною, а не проплаченою!!!
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14.07.2021 13:32 Відповісти
Прочитав першоджерело - обмеження знімуть тільки для тих, хто пройшов повний курс ваецинації
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14.07.2021 14:21 Відповісти
 
 