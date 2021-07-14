Посли ЄС схвалили відкриття кордону для вільного в'їзду з України, - журналіст Йозвяк

Посли ЄС вирішили включити Україну до переліку третіх країн, з яких дозволений в'їзд.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це розповів журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Сьогодні посли ЄС вирішили додати Україну до списку третіх країн, для яких варто скасувати обмеження на поїздки до ЄС. Список повинен бути офіційно оновлений завтра. Молдова, Вірменія та Азербайджан вже в ньому" - написав він.

Останній раз ЄС оновлював список "безпечних" країн 1 липня. Тоді в нього включили Канаду, Вірменію, Азербайджан, Боснію і Герцеговину, Бруней, Йорданію, Косово, Молдову, Чорногорію, Катар і Саудівську Аравію.

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