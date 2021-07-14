Єрмак підбив підсумки візиту Зеленського до Німеччини: Саміт Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом
Саміт Нормандської четвірки на рівні глав держав України, Німеччини, Франції та Росії щодо імплементації проєкту " Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей" може відбутися найближчим часом.
Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.
"Головним завданням для всіх нас залишається відновлення миру (на Донбасі. - Ред.)... Одним з механізмів для досягнення миру має стати проєкт "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною і Францією, який Україна підтримала. Наступним кроком має стати саміт Н4, який відбудеться найближчим часом", - написав Єрмак за підсумками робочого візиту разом з президентом України Володимиром Зеленським до Німеччини.
Він також зазначив, що "безпека стала одним із ключових питань переговорів з німецькими колегами".
"Північний потік-2" - це безпековий виклик, який несе ескалацію загроз для всього регіону. "Північний потік-2" порушує принципи Енергетичного Союзу і антимонопольного законодавства ЄС", - уточнив Єрмак.
Єрмак висловив сподівання на те, що Німеччина сприятиме формуванню єдиної позиції Європейського Союзу з питань європейської інтеграції та членства України в НАТО, а також наголосив, що "за підсумками візиту до Німеччини стало очевидно, що ніхто без урахування інтересів України і гарантій їхнього дотримання нічого вирішувати не буде".
За словами керівника Офісу Президента, в Німеччині також порушувалися питання загроз Україні через концентрацію російських військ біля її кордонів, проведення ключових реформ в Україні, залучення в Україну європейських інвесторів і розвитку "зеленої енергетики" в Україні.
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- зеленский как всегда обосрался:
- меркель повторила требования кремля - зеленский их принял;
- зебилам готовят новый видосик о "небывалой победе в вопросе" возможности посмотреть в глаза путина и, встав перед ним на коленях, согласиться на половину Украины.
Зеленский своим указом внес изменения в состав военного кабинета СНБО
- Впервые в его состав войдут вице-премьер-министры - министры по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и по вопросам стратегических отраслей промышленности, глава Службы внешней разведки, начальник главного управления разведки Министерства обороны, заместитель руководителя Офиса президента по вопросам национальной безопасности и обороны, первые заместители секретаря СНБО.
ОПУбордель вживляється в РНБО
ну если барин не в состоянии, есть жеж новый пресс-секретарь-ньюмендель...
и.о президента зеленский выполнил поставленные мною задания на троечку
То что достоверно известно на нынешнее время.
1. Никаких официальных документов подписано или согласовано не было.
2. Планируемый для обсуждения вопрос военного сотрудничества с Германией не обсуждался вследствие отказа министра обороны Германии Крамп-Карренбауэр от встречи с Зеленским.
3. Основные моменты договоренностей об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС перенесены для решения новым составом правительства Германии.
4. Вопрос о модернизации украинской ГТС и объемы финансирования этих работ перенесены для решения новым составом правительства Германии.
5. Германия отказалась обсуждать вопрос деоккупации Крыма.
6. Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайенмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ после проведения местных выборов на Донбасе и до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
7. Оказание финансовой помощи Украине в размере 2 млрд. евро перенесены для решения новым составом правительства Германии.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
ЗЕ обісрався сам та зганьбив Україну.
И поездка Зе-нарика эту риторика совершенно НЕ ПОМЕНЯЛА!
о главе офаса Меркель,Макрона или Джонсона.. или )(уйла??