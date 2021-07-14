Єрмак підбив підсумки візиту Зеленського до Німеччини: Саміт Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом

Саміт Нормандської четвірки на рівні глав держав України, Німеччини, Франції та Росії щодо імплементації проєкту " Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей" може відбутися найближчим часом.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Головним завданням для всіх нас залишається відновлення миру (на Донбасі. - Ред.)... Одним з механізмів для досягнення миру має стати проєкт "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною і Францією, який Україна підтримала. Наступним кроком має стати саміт Н4, який відбудеться найближчим часом", - написав Єрмак за підсумками робочого візиту разом з президентом України Володимиром Зеленським до Німеччини.

Читайте також: Нормандський формат не призначений для обговорення питань транзиту газу, - Путін

Він також зазначив, що "безпека стала одним із ключових питань переговорів з німецькими колегами".

"Північний потік-2" - це безпековий виклик, який несе ескалацію загроз для всього регіону. "Північний потік-2" порушує принципи Енергетичного Союзу і антимонопольного законодавства ЄС", - уточнив Єрмак.

Єрмак висловив сподівання на те, що Німеччина сприятиме формуванню єдиної позиції Європейського Союзу з питань європейської інтеграції та членства України в НАТО, а також наголосив, що "за підсумками візиту до Німеччини стало очевидно, що ніхто без урахування інтересів України і гарантій їхнього дотримання нічого вирішувати не буде".

Також читайте: Зустріч у Нормандському форматі повинна бути, але відкладається через позицію РФ, - Зеленський

За словами керівника Офісу Президента, в Німеччині також порушувалися питання загроз Україні через концентрацію російських військ біля її кордонів, проведення ключових реформ в Україні, залучення в Україну європейських інвесторів і розвитку "зеленої енергетики" в Україні.





