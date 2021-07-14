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Єрмак підбив підсумки візиту Зеленського до Німеччини: Саміт Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом

Єрмак підбив підсумки візиту Зеленського до Німеччини: Саміт Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом

Саміт Нормандської четвірки на рівні глав держав України, Німеччини, Франції та Росії щодо імплементації проєкту " Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей" може відбутися найближчим часом.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, передає Цензор.НЕТ.

"Головним завданням для всіх нас залишається відновлення миру (на Донбасі. - Ред.)...  Одним з механізмів для досягнення миру має стати проєкт "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною і Францією, який Україна підтримала. Наступним кроком має стати саміт Н4, який відбудеться найближчим часом", - написав Єрмак за підсумками робочого візиту разом з президентом України Володимиром Зеленським до Німеччини.

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Він також зазначив, що "безпека стала одним із ключових питань переговорів з німецькими колегами".

"Північний потік-2" - це безпековий виклик, який несе ескалацію загроз для всього регіону. "Північний потік-2" порушує принципи Енергетичного Союзу і антимонопольного законодавства ЄС", - уточнив Єрмак.

Єрмак висловив сподівання на те, що Німеччина сприятиме формуванню єдиної позиції Європейського Союзу з питань європейської інтеграції та членства України в НАТО, а також наголосив, що "за підсумками візиту до Німеччини стало очевидно, що ніхто без урахування інтересів України і гарантій їхнього дотримання нічого вирішувати не буде".

Також читайте: Зустріч у Нормандському форматі повинна бути, але відкладається через позицію РФ, - Зеленський

За словами керівника Офісу Президента, в Німеччині також порушувалися питання загроз Україні через концентрацію російських військ біля її кордонів, проведення ключових реформ в Україні, залучення в Україну європейських інвесторів і розвитку "зеленої енергетики" в Україні.

Єрмак підбив підсумки візиту Зеленського до Німеччини: Саміт Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом 01
Єрмак підбив підсумки візиту Зеленського до Німеччини: Саміт Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом 02
Єрмак підбив підсумки візиту Зеленського до Німеччини: Саміт Нормандської четвірки відбудеться найближчим часом 03

Автор: 

Німеччина (7437) Зеленський Володимир (24197) Меркель Ангела (1139) Північний потік (2470) нормандська четвірка (1526) Єрмак Андрій (1378)


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Топ коментарі
+19
Т.е. ни о чем. Зеля в очередной раз обосрался по уши.
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14.07.2021 12:38
+11
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!))))
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14.07.2021 12:39
+11
итоги зеленского в Германии:
- зеленский как всегда обосрался:
- меркель повторила требования кремля - зеленский их принял;
- зебилам готовят новый видосик о "небывалой победе в вопросе" возможности посмотреть в глаза путина и, встав перед ним на коленях, согласиться на половину Украины.
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14.07.2021 12:43
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Т.е. ни о чем. Зеля в очередной раз обосрался по уши.
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14.07.2021 12:38 Відповісти
Возив Лєнку на шопінг. Цього мало?
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14.07.2021 12:39 Відповісти
А еще ПИВА ПОПИЛ немецкого!
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14.07.2021 12:47 Відповісти
итоги зеленского в Германии:
- зеленский как всегда обосрался:
- меркель повторила требования кремля - зеленский их принял;
- зебилам готовят новый видосик о "небывалой победе в вопросе" возможности посмотреть в глаза путина и, встав перед ним на коленях, согласиться на половину Украины.
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14.07.2021 12:43 Відповісти
Откуда ты знаешь немецкие народные частушки?
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14.07.2021 12:45 Відповісти
Ермак зробив рапорт Кремлю у такий спосіб! Завхоз ОПУ у штатскам!!!
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14.07.2021 12:39 Відповісти
Пане Козир, у Вас пагон відклеївся й завалився у нарукавник!
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14.07.2021 12:41 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває!!))))
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14.07.2021 12:39 Відповісти
А одночасно...
Зеленский своим указом внес изменения в состав военного кабинета СНБО

- Впервые в его состав войдут вице-премьер-министры - министры по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и по вопросам стратегических отраслей промышленности, глава Службы внешней разведки, начальник главного управления разведки Министерства обороны, заместитель руководителя Офиса президента по вопросам национальной безопасности и обороны, первые заместители секретаря СНБО.
ОПУбордель вживляється в РНБО
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14.07.2021 12:52 Відповісти
та ви це третій рік розказуєте, вже навть набридло.
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14.07.2021 12:42 Відповісти
а это по должности дерьмаку подводить черту и озвучивать итоги???
ну если барин не в состоянии, есть жеж новый пресс-секретарь-ньюмендель...
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14.07.2021 12:43 Відповісти
Ермак подвел итоги визита Зеленского в Германию:

и.о президента зеленский выполнил поставленные мною задания на троечку
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14.07.2021 12:44 Відповісти
По результатам рабочего визита Зеленского в Германию.
То что достоверно известно на нынешнее время.
1. Никаких официальных документов подписано или согласовано не было.
2. Планируемый для обсуждения вопрос военного сотрудничества с Германией не обсуждался вследствие отказа министра обороны Германии Крамп-Карренбауэр от встречи с Зеленским.
3. Основные моменты договоренностей об объемах газа , гарантированно прокачиваемого через украинскую ГТС перенесены для решения новым составом правительства Германии.
4. Вопрос о модернизации украинской ГТС и объемы финансирования этих работ перенесены для решения новым составом правительства Германии.
5. Германия отказалась обсуждать вопрос деоккупации Крыма.
6. Германия настаивает на законодательной имплементации "формулы Штайенмаера" предусматривающей вывод оккупационных войск РФ после проведения местных выборов на Донбасе и до передачи под контроль Украины государственной границы Украины.
7. Оказание финансовой помощи Украине в размере 2 млрд. евро перенесены для решения новым составом правительства Германии.https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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14.07.2021 12:45 Відповісти
ВЫВОД:
ЗЕ обісрався сам та зганьбив Україну.
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14.07.2021 12:47 Відповісти
це перемога чи зрада?
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14.07.2021 12:48 Відповісти
А ви особисто як вважаєте?
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14.07.2021 12:50 Відповісти
прочитайте відповідь в моєму сарказмі.
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14.07.2021 13:27 Відповісти
Нажаль текст сарказму не передає.
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14.07.2021 14:01 Відповісти
"Может состоятся"... а "может и не состоятся"... - так говорили еще год назад.
И поездка Зе-нарика эту риторика совершенно НЕ ПОМЕНЯЛА!
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14.07.2021 12:45 Відповісти
Так Ьеню посадят или возвысят?...
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14.07.2021 12:45 Відповісти
Кажется Меркель, в ответ на просьбу Зе обеспечить Украине безопасность, пообещала дать ему парабеллум.
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14.07.2021 12:45 Відповісти
"Ключове - "може...." а може й не може.... х\з, пофантазуємо для піару....
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14.07.2021 12:46 Відповісти
что-то меня это всё настораживает.. и статья лилиПутин, и уход Авакова, и подковерные "кластеры" подготовленные Козаком (РФ) и одобренные Ермаком, и известное шкурничество Франции и Германии и их желанеи поторговать Украиной в ущерб Украине..
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14.07.2021 12:49 Відповісти
усьо буде чьотко
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14.07.2021 12:51 Відповісти
А еще завтра настанет новый день только благодаря визиту ******* в Германию.
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14.07.2021 13:18 Відповісти
Кажется,что г-ну ЗЕ трое бандитов будут вешать пи-лей и заставлять присоеденить Украину к ОРДЛО! Может и согласиться...
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14.07.2021 13:30 Відповісти
кто нибудь слыхал
о главе офаса Меркель,Макрона или Джонсона.. или )(уйла??
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14.07.2021 13:33 Відповісти
Утвержденеи кластеров выдвинутых шмарклей и есть то предательство которое ожидает от него Путлер. Для отвода глаз Путлер сейчас говорит, что он на них не согласится.
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14.07.2021 14:06 Відповісти
Треба долучати США І UK до процесу,або будувати стіну з ДИРОЮ і злізти з московського гачка.
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14.07.2021 14:31 Відповісти
 
 