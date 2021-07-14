Троє "слуг народу" відкликали мовні поправки до "бюджетного" законопроєкту. Немає сенсу виносити питання на голосування без консолідованої підтримки, - Кравчук
Троє народних депутатів фракції "Слуга народу" відкликали свої поправки до законопроєкту про зміни до Держбюджету на 2021 рік, які могли звузити застосування української мови.
Про це в інтерв'ю журналістам в Раді заявила заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
За її словами, поправки відкликали Олександр Корнієнко, Андрій Клочко та Орест Саламаха.
"Можливо, Бужанський свої не відкликав. Але у них не буде шансів на те, щоб пройти", - додала нардепка.
Кравчук розповів, що в "Слузі народу" навпіл розділилися думки щодо так званих мовних поправок.
"Тому ми не бачимо сенсу виносити це питання на голосування, не маючи консолідованої підтримки", - додала заступниця голови фракції "СН".
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От таких манкуртів, ви панове галичани, понаобирали!
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ГОЛОВНИЙ ЛІКВІДАТОР МОВИ.
Ось він, в усій красі. Вчора заявив, що «квоти це революційний процес», тому він проти. Вчора він сказав, що треба «переглядати Закон про мову».
Саме Зеленський з 2014 року послідовно виступав проти єдиної державної мови, проти дерусифікації, проти поверненння до свого. Натомість «квартали», «свати», «папіки» пропагували тут Росію-2. І пропагують досі.
Для нього і для всіх слуг 16 липня, коли фільми та серіали мають стати україномовними, це катастрофа. Це катастрофа, адже руйнується вся їхня робота на «русскій ринок». Втрачаються гроші агресора, росії, яка минулої доби вбила одного Захисника і поранила 7.
Тепер влада Зеленського, через своїх Корнієнка, Саламаху, Бужанського та інших хоче остаточно розтоптати мову. А отже розтоптати Україну. Зробити її неосовком, з кіркоровими і мєладзе. Все це звісно московською мовою та з московськими цінностями
Зарад вони роблять останній ривок. Сьогодні о 15.00 буде засідання Комітету щодо русифікаторських правок, а завтра ймовірно голосування на позачерговому засіданні ініційованому Зеленським.
І коли хтось буде казати про «патріотизм» зелених, все це буде великим блефом і брехнею. Бо знищення мови це є однака ЛІКВІДАТОРІВ всього українського.
Не дайте знищити мову!!
Максимальний репост!