Троє "слуг народу" відкликали мовні поправки до "бюджетного" законопроєкту. Немає сенсу виносити питання на голосування без консолідованої підтримки, - Кравчук

Троє народних депутатів фракції "Слуга народу" відкликали свої поправки до законопроєкту про зміни до Держбюджету на 2021 рік, які могли звузити застосування української мови.

Про це в інтерв'ю журналістам в Раді заявила заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, поправки відкликали Олександр Корнієнко, Андрій Клочко та Орест Саламаха.

"Можливо, Бужанський свої не відкликав. Але у них не буде шансів на те, щоб пройти", - додала нардепка.

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Кравчук розповів, що в "Слузі народу" навпіл розділилися думки щодо так званих мовних поправок.

"Тому ми не бачимо сенсу виносити це питання на голосування, не маючи консолідованої підтримки", - додала заступниця голови фракції "СН".