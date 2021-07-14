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Новини
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Троє "слуг народу" відкликали мовні поправки до "бюджетного" законопроєкту. Немає сенсу виносити питання на голосування без консолідованої підтримки, - Кравчук

Троє

Троє народних депутатів фракції "Слуга народу" відкликали свої поправки до законопроєкту про зміни до Держбюджету на 2021 рік, які могли звузити застосування української мови.

Про це в інтерв'ю журналістам в Раді заявила заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук, інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

За її словами, поправки відкликали Олександр Корнієнко, Андрій Клочко та Орест Саламаха.

"Можливо, Бужанський свої не відкликав. Але у них не буде шансів на те, щоб пройти", - додала нардепка.

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Кравчук розповів, що в "Слузі народу" навпіл розділилися думки щодо так званих мовних поправок.

"Тому ми не бачимо сенсу виносити це питання на голосування, не маючи консолідованої підтримки", - додала заступниця голови фракції "СН".

Автор: 

поправки (82) українська мова (836) Слуга народу (2816) Корнієнко Олександр (666) Клочко Андрій (41) Кравчук Євгенія (375)


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Топ коментарі
+10
і вона подавала поправки та вимагала скасування дубляжу державною мовою іноземних фільмів.
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14.07.2021 12:47
+8
Орест Саламаха - обраний у Бориславі, Львівської області.

От таких манкуртів, ви панове галичани, понаобирали!
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14.07.2021 12:57
+5
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXo0e9rX-Q3IpPGH6-KchEFYP798851Ner0itDJ_aWkn1w_elNDm99FzLYgnh34skf7Yki2w0QB4rNc3kbTXuRj6mQK_6aj_dWxpRBI5rdTXP_XpA4zE-R0Hh_Y9sW6cyU&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·

ГОЛОВНИЙ ЛІКВІДАТОР МОВИ.

Ось він, в усій красі. Вчора заявив, що «квоти це революційний процес», тому він проти. Вчора він сказав, що треба «переглядати Закон про мову».

Саме Зеленський з 2014 року послідовно виступав проти єдиної державної мови, проти дерусифікації, проти поверненння до свого. Натомість «квартали», «свати», «папіки» пропагували тут Росію-2. І пропагують досі.

Для нього і для всіх слуг 16 липня, коли фільми та серіали мають стати україномовними, це катастрофа. Це катастрофа, адже руйнується вся їхня робота на «русскій ринок». Втрачаються гроші агресора, росії, яка минулої доби вбила одного Захисника і поранила 7.

Тепер влада Зеленського, через своїх Корнієнка, Саламаху, Бужанського та інших хоче остаточно розтоптати мову. А отже розтоптати Україну. Зробити її неосовком, з кіркоровими і мєладзе. Все це звісно московською мовою та з московськими цінностями

Зарад вони роблять останній ривок. Сьогодні о 15.00 буде засідання Комітету щодо русифікаторських правок, а завтра ймовірно голосування на позачерговому засіданні ініційованому Зеленським.

І коли хтось буде казати про «патріотизм» зелених, все це буде великим блефом і брехнею. Бо знищення мови це є однака ЛІКВІДАТОРІВ всього українського.

Не дайте знищити мову!!

Максимальний репост!
Троє "слуг народу" відкликали мовні поправки до "бюджетного" законопроєкту. Немає сенсу виносити питання на голосування без консолідованої підтримки, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3400
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14.07.2021 13:13
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Kaкой же хренью вы заняты, "депутаты".
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14.07.2021 12:45 Відповісти
і вона подавала поправки та вимагала скасування дубляжу державною мовою іноземних фільмів.
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14.07.2021 12:47 Відповісти
Кравчук рассказал, что "Слуге народа" пополам.
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14.07.2021 12:48 Відповісти
обісралися
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14.07.2021 12:56 Відповісти
Орест Саламаха - обраний у Бориславі, Львівської області.

От таких манкуртів, ви панове галичани, понаобирали!
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14.07.2021 12:57 Відповісти
Дура. Причому тут язик? Бюджет "распілівают", а не злизують.
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14.07.2021 13:01 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=AZXo0e9rX-Q3IpPGH6-KchEFYP798851Ner0itDJ_aWkn1w_elNDm99FzLYgnh34skf7Yki2w0QB4rNc3kbTXuRj6mQK_6aj_dWxpRBI5rdTXP_XpA4zE-R0Hh_Y9sW6cyU&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Смолій

https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&eid=ARDgx8A00PuGh8YUQh14N8swKyadWXk5STv0mF49QbaTPhtCfkMXntKqQdBsY_mxv7FiFi4qqjKMxRRm&fref=mentions# 3 ч. ·

ГОЛОВНИЙ ЛІКВІДАТОР МОВИ.

Ось він, в усій красі. Вчора заявив, що «квоти це революційний процес», тому він проти. Вчора він сказав, що треба «переглядати Закон про мову».

Саме Зеленський з 2014 року послідовно виступав проти єдиної державної мови, проти дерусифікації, проти поверненння до свого. Натомість «квартали», «свати», «папіки» пропагували тут Росію-2. І пропагують досі.

Для нього і для всіх слуг 16 липня, коли фільми та серіали мають стати україномовними, це катастрофа. Це катастрофа, адже руйнується вся їхня робота на «русскій ринок». Втрачаються гроші агресора, росії, яка минулої доби вбила одного Захисника і поранила 7.

Тепер влада Зеленського, через своїх Корнієнка, Саламаху, Бужанського та інших хоче остаточно розтоптати мову. А отже розтоптати Україну. Зробити її неосовком, з кіркоровими і мєладзе. Все це звісно московською мовою та з московськими цінностями

Зарад вони роблять останній ривок. Сьогодні о 15.00 буде засідання Комітету щодо русифікаторських правок, а завтра ймовірно голосування на позачерговому засіданні ініційованому Зеленським.

І коли хтось буде казати про «патріотизм» зелених, все це буде великим блефом і брехнею. Бо знищення мови це є однака ЛІКВІДАТОРІВ всього українського.

Не дайте знищити мову!!

Максимальний репост!
Троє "слуг народу" відкликали мовні поправки до "бюджетного" законопроєкту. Немає сенсу виносити питання на голосування без консолідованої підтримки, - Кравчук - Цензор.НЕТ 3400
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14.07.2021 13:13 Відповісти
Шото очко заспівало,коли мітинг побачили під радою,бо людей трохи назбиралось і видно налаштована колишня так звана міліція дуже радикально...Бо ******* будть без розбору,чи за пенсію чи за мову всерівно попадуть під роздачу,тому краще вудочки змотати і не висовуватись подумали зелені бабуїни!
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14.07.2021 13:14 Відповісти
на несколько дней, а потом быстренько в турборежиме прголосуют тайно, когда все утихнет.
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14.07.2021 13:36 Відповісти
Цю свинособаку вже давно потрібно гнати підсрачниками до хутір-михайлівського.
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14.07.2021 13:48 Відповісти
Не подобається українська мова - геть з депутатів.
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14.07.2021 14:25 Відповісти
 
 