Рада ООН з прав людини ухвалила резолюцію про співпрацю з Україною щодо ситуації з правами людини, - МЗС

Рада Організації Об'єднаних Націй з прав людини ухвалила резолюцію "Співпраця з Україною і допомогу їй в галузі прав людини", яка передбачає продовження розгляду ситуації з правами людини в Україні (на всій її території в межах міжнародно визнаних кордонів) протягом наступних двох років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.

Підкреслюється, що вказаний розгляд буде проходити в рамках інтерактивних діалогів з Верховним комісаром ООН з прав людини на основі підготовлених її Управлінням доповідей про ситуацію в Україні з особливим акцентом на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях.

"Завдяки цій резолюції ми зберегли ще на два роки фокус уваги Ради ООН з прав людини до наслідків російської агресії проти України. Це частина системної роботи МЗС з донесення до світу правди про грубі порушення Російською Федерацією прав та основних свобод людини на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької і Луганської областей", - підкреслив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

Крім цього, повідомляється, що, згідно з резолюцією, Управління Верховного комісара ООН з прав людини також продовжить надавати Україні технічну допомогу в галузі прав людини.

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Співавторами документа разом з Україною стали 45 країн, серед яких країни ЄС, Австралія, Албанія, Велика Британія, Грузія, Ісландія, Ліхтенштейн, Ізраїль, Канада, Лівія, Молдова, Норвегія, Нова Зеландія, Північна Македонія, США, Туреччина, Чорногорія, Швейцарія, Японія.