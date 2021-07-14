Україна - одна з найгарячіших в Європі. Найближчий дощ очікується в суботу. КАРТА
Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20-го липня.
Про це в Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.
"Україна - одна з найгарячіших в Європі. Максимальна температура повітря середини липня, середини літа - 15 липня – становитиме у нас + 30 + 35 градусів. Карта 1.
Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20 липня.
Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше. Дощів в Україні серйозних не видно завтра - антициклон", - написала вона.
Разом з тим, Діденко зазначила, що в Карпатах, а ввечері і на крайньому заході, від Волині через Львівську область в Закарпатті, є ймовірність локальних грозових злив. Карта 2.
"І також маленький острівець вологи коротко утворюється в четвер у окремих районах Сумщини. А взагалі - сухо і жарко", - повідомила синоптикиня.
Також вона додала, що в Києві 15 липня очікується суха гаряча погода, максимально + 32 + 34, місцями до +35 градусів.
"Найближчий благословенний дощ пройде в суботу ввечері,17-го липня - місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи Захід та частину Центру", - зазначила вона.
"Пік літа, пік спеки - виходимо разом на вершину, хоч і хекаємо, проте захоплюємося навколишньою гарячою красою, бо скоро почнемо спускатися у свіжі затишні долини другої половини літа)", - додала Діденко.
Будь ласка, зачекайте...
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-брешуть.
-це чому?
-бо в мене кондициіонер є
До речі, на мапі знов Kiev. Тьху на вас.
Якщо з дому не виходити.
А літо вже - на другу половину!
І зливи, гради, спека - все було.
А час летить … Ах, як летить невпинно!
Та буде ще якраво і тепло.
І далі навіть дуже жарко буде,
То ж з спекою намучимося ми.
А поки достигає все повсюди,
То ж насолоджуємось ягідьми.
І ось і груші стануть величенькі,
Почервоніють в яблучок боки,
Ось достигають персики смачненькі,
А там почнуться сортові сливки…
Чарівне літо, що тут ще сказати!
Воно щось гарне кожен день несе.
А вітерець розносить дух од поллину та м'яти
І радує нас літечком усе.
Надія Красоткіна.
Сонце на літо - зима на мороз.
...
.....
А так звісно, "немає ніякого глобального потепління" для сліпих фанатиків.