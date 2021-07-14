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Новини
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Україна - одна з найгарячіших в Європі. Найближчий дощ очікується в суботу. КАРТА

Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20-го липня.

Про це в Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна - одна з найгарячіших в Європі. Максимальна температура повітря середини липня, середини літа - 15 липня – становитиме у нас + 30 + 35 градусів. Карта 1.

Україна - одна з найгарячіших в Європі. Найближчий дощ очікується в суботу 01

Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20 липня.

Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше. Дощів в Україні серйозних не видно завтра - антициклон", - написала вона.

Разом з тим, Діденко зазначила, що в Карпатах, а ввечері і на крайньому заході, від Волині через Львівську область в Закарпатті, є ймовірність локальних грозових злив. Карта 2.

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Україна - одна з найгарячіших в Європі. Найближчий дощ очікується в суботу 02

"І також маленький острівець вологи коротко утворюється в четвер у окремих районах Сумщини. А взагалі - сухо і жарко", - повідомила синоптикиня.

Також вона додала, що в Києві 15 липня очікується суха гаряча погода, максимально + 32 + 34, місцями до +35 градусів.

"Найближчий благословенний дощ пройде в суботу ввечері,17-го липня - місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи Захід та частину Центру", - зазначила вона.

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"Пік літа, пік спеки - виходимо разом на вершину, хоч і хекаємо, проте захоплюємося навколишньою гарячою красою, бо скоро почнемо спускатися у свіжі затишні долини другої половини літа)", - додала Діденко.

Україна - одна з найгарячіших в Європі. Найближчий дощ очікується в суботу 03

Автор: 

спека (107) погода (790) Діденко Наталка (12)


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Топ коментарі
+5
В Донецке Синоптик обещает +37, вероятность града маловероятно, но что у обезьян на уме... чеПушило обещает дойти до Вашингтона.
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14.07.2021 13:18
+5
Пекло... хоч би хмаринки були.
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14.07.2021 13:22
+5
А Синоптик каже що в суботу ніякого дощу не буде. Хто бреше?
До речі, на мапі знов Kiev. Тьху на вас.
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14.07.2021 13:22
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В Донецке Синоптик обещает +37, вероятность града маловероятно, но что у обезьян на уме... чеПушило обещает дойти до Вашингтона.
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14.07.2021 13:18 Відповісти
До лондОну вже дійшли, на черзі Вашінгтон. Трєпєщітє піндоси!
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14.07.2021 13:26 Відповісти
Та какой там Лондон, бери выше, Рейкьявик наше фсё! Один уже брал
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14.07.2021 13:56 Відповісти
-куме, ви чули, що на наступному тижні буде +45
-брешуть.
-це чому?
-бо в мене кондициіонер є
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14.07.2021 22:46 Відповісти
Пекло... хоч би хмаринки були.
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14.07.2021 13:22 Відповісти
А Синоптик каже що в суботу ніякого дощу не буде. Хто бреше?
До речі, на мапі знов Kiev. Тьху на вас.
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14.07.2021 13:22 Відповісти
Та нормальна температура.
Якщо з дому не виходити.
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14.07.2021 13:23 Відповісти
///
А літо вже - на другу половину!
І зливи, гради, спека - все було.
А час летить … Ах, як летить невпинно!
Та буде ще якраво і тепло.

І далі навіть дуже жарко буде,
То ж з спекою намучимося ми.
А поки достигає все повсюди,
То ж насолоджуємось ягідьми.

І ось і груші стануть величенькі,
Почервоніють в яблучок боки,
Ось достигають персики смачненькі,
А там почнуться сортові сливки…

Чарівне літо, що тут ще сказати!
Воно щось гарне кожен день несе.
А вітерець розносить дух од поллину та м'яти
І радує нас літечком усе.

Надія Красоткіна.
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14.07.2021 13:25 Відповісти
Сонце на зиму - літо на спеку.
Сонце на літо - зима на мороз.
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14.07.2021 13:28 Відповісти
Минуточку, будьте добры помедленнее, я записываю.
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14.07.2021 13:34 Відповісти
Ось так ..

...
...Украина - одна из самых горячих в Европе. Ближайший дождь ожидается в субботу - Цензор.НЕТ 7471..
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14.07.2021 13:25 Відповісти
Полісся, де раніше максимальні літні температури досягали 25-28 градусів Цельсія, тепер фіксується 30-34 градусів Цельсія. Колодязі, і навіть скважини, пересихають.
А так звісно, "немає ніякого глобального потепління" для сліпих фанатиків.
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14.07.2021 15:21 Відповісти
Україна - одна з найгарячіших в Європі. Найближчий дощ очікується в суботу - Цензор.НЕТ 1125
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15.07.2021 10:32 Відповісти
 
 