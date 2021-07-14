Україна - одна з найгарячіших в Європі. Найближчий дощ очікується в суботу. КАРТА

Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20-го липня.

Про це в Facebook написала синоптикиня Наталія Діденко, передає Цензор.НЕТ.

"Україна - одна з найгарячіших в Європі. Максимальна температура повітря середини липня, середини літа - 15 липня – становитиме у нас + 30 + 35 градусів. Карта 1.

Спека почне поступово слабшати з найближчого вівторка, з 20 липня.

Спочатку градуси сповзуть вниз на Заході України, далі поступово цей милосердний процес пошириться. Найстійкішими виявляться Схід та південна частина України, де спека потриває найдовше. Дощів в Україні серйозних не видно завтра - антициклон", - написала вона.

Разом з тим, Діденко зазначила, що в Карпатах, а ввечері і на крайньому заході, від Волині через Львівську область в Закарпатті, є ймовірність локальних грозових злив. Карта 2.

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"І також маленький острівець вологи коротко утворюється в четвер у окремих районах Сумщини. А взагалі - сухо і жарко", - повідомила синоптикиня.

Також вона додала, що в Києві 15 липня очікується суха гаряча погода, максимально + 32 + 34, місцями до +35 градусів.

"Найближчий благословенний дощ пройде в суботу ввечері,17-го липня - місцями на Півночі (включно з Києвом), зачепить трохи Захід та частину Центру", - зазначила вона.

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"Пік літа, пік спеки - виходимо разом на вершину, хоч і хекаємо, проте захоплюємося навколишньою гарячою красою, бо скоро почнемо спускатися у свіжі затишні долини другої половини літа)", - додала Діденко.